Adam Kumpan, který se narodil v roce 2007, začínal s fotbalem v Horním Bradle. Po dvou letech ale zvolil posun do Chrudimi, kde se od mladší přípravky dokonale zabydlel. „Do Chrudimi jezdíme už pět let. Třikrát týdně trénink a k tomu zápasy. Je to náročné po časové i finanční stránce, ale když to máte rádi, překousnete to,“ popisuje otec mladého Adama Radislav Kumpan.

Na svého syna slýchá samou chválu, o kvalitách svědčí i fakt, že s devětadvaceti góly je po osmi zápasech Adam Kumpan suverénně nejlepším střelcem ČDŽ U14. Fotbalovou kariéru mu ale v rodině cíleně neplánují. „Necháváme tomu volný průběh. Nesmí se nutit, protože jak ho to přestane bavit, bude to špatné,“ popisuje otec, který sám hraje 3. třídu Chrudimska v dresu Horního Hradla.

Kumpan je prozatím na začátku svého fotbalového života, do cesty se mu ale jistě postaví řada problémů. „Teď ho čeká puberta a to musí zvládnout,“ culí se jeho rodiče. Otec se stará především o fotbalovou stránku, jak to má ale třináctiletý Adam se školou? „Školu střeží hlavně maminka,“ smál se a dodal: „Samozřejmě, škola je priorita. Ale tím, že mu jde dobře, je to o to jednodušší.“

Volbu jeho syna dát se právě na fotbal zcela chápu. „Viděl to u mě, takže byl jasnou prioritou hned od začátku. Jinak ale rád jezdí na kole, plave, lyžuje,“ popisuje další aktivity vedoucí k všestrannému sportovci.

A jakou radu by Radislav Kumpan ostatním rodičům, kteří by rádi otevřeli svým dětem fotbalovou bránu? „Nenutit je. Popíchnout je dopředu, ale rozhodně to nelámat přes koleno. Musí chtít hlavně oni sami,“ popisuje. Uvidíme, třeba za pár let mladého Adama uvidíme v profesionálním fotbale. „Fandí Spartě a zbožňuje Messiho. Je to pro něj cíl, pro který se snaží něco dělat,“ chválí svého syna. Nastartováno má dobře, hlavní bude nepolevit.