/KRAJSKÝ PŘEBOR/ S náskokem 19 bodů vedou nejvyšší krajskou soutěž fotbalisté Horních Ředic a není tedy otázkou zda, ale kdy bude jejich odstup na čele tabulky nedostižný a s předstihem oslaví titul. Litomyšlská Jiskra se nyní pokoušela se na suveréna vytáhnout, herně to od ní nebylo zlé, jenže s nulovou produktivitou se na dobrý výsledek nedalo pomýšlet.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

„Do utkání s jasným lídrem tabulky jsme nastoupili s taktickým plánem, který nám zejména v první půli vycházel. Hned v první minutě jsme se dostali do stoprocentní šance, soupeře jsme do ničeho nepouštěli a tak mu zbývaly jenom standardní situace, které skvěle rozehrával Janoušek. Do druhé části jsme bohužel nevstoupili dobře a po sérii odrazů obdrželi smolnou branku. Podstatné bylo, že jsme to nezabalili a snažili se vyrovnat, hru jsme trochu více otevřeli a vytvořili si další dvě obrovské příležitosti, zejména ta Haškova snad ani nešla nedat… Bohužel jsme se neprosadili a z brejku inkasovali podruhé, potom už se utkání jen dohrávalo. Byl to z naší strany smolný zápas, ve kterém jsme si vytvořili tři jasné gólovky, soupeř neměl prakticky nic kromě standardek a přesto prohráváme,“ okomentoval střetnutí kouč Jiskry Roman Pražák.

Svitavy cestovaly do Pardubiček po obrovském pohárovém zklamání s plánem napravit si reputaci, ovšem to se jim povedlo jenom zčásti. „O tři body jsme se připravili neproměňováním vypracovaných šancí. Průtrž mračen před utkáním ztížila terén, ale i tak jsme soupeře v prvním poločase suverénně přehrávali. Skórovali jsme však pouze jednou po pohotové střele Filipa Čížka, další možnosti zůstaly nevyužity. Také druhý poločas jsme začali solidně, ale ani Palatka, ani Brázda v dobrých pozicích náš náskok nepojistili a nezakončili přesně. A potom stačila série nedorazů v naší obraně a snadné vyrovnání z hlavy Bobka. V závěru jsme se nakonec ještě báli i o remízu. Jedná se o zbytečně ztracené body, po poločase jsme měli vést výrazněji a byl by klid,“ glosoval nerozhodný zápas vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Choceňský Spartak před týdnem senzačně vyloupil Libišany, ovšem tento nečekaný zisk doma Na Parapleti doslova zahodil, když podlehl nejtěsnějším poměrem podobně ohrožené Přelouči. „Jak se říká, fotbal nemá logiku. Celý zápas jsme soupeře přehrávali, vytvářeli si velké množství šancí, jenže skvělým výkonem nás vychytal hostující gólman Šutovec. Mužstvo musím pochválit za dobrý výkon, jen tomu chyběly branky. Největším zklamáním byl asistent rozhodčího pan Rázek. Neuznal nám regulérní branku a další příležitosti odmával jako ofsajdy, podle záznamu samozřejmě špatně. Bylo to velké ovlivnění zápasu během prvního poločasu za stavu 0:0. Výsledek je pro nás velkou ztrátou, za týden znovu v domácím utkání potřebujeme ztracené body dohnat,“ říká zklamaný hrající trenér Petr Zahálka.

Přece jen malinko volněji se dýchá České Třebové. Důležitý souboj na trávníku posledních Moravan zvládla excelentně, když soupeři naložila půltucet branek a jasně vyhrála. „K utkání o šest bodů kluci nastoupili velmi zodpovědně. Od první minuty jsme byli nebezpeční pro soupeřovu obranu, konečně jsme tuto aktivitu vyjádřili i brankově a zvítězili naprosto zaslouženě,“ byl spokojen českotřebovský lodivod František Dvořák ml.

K nejzaměstnanějším mužům zápasu mezi Lázněmi Bohdaneč a Moravskou Třebovou patřil rozhodčí Stárek, který rozdal třináct žlutých a hostujícímu Holubovi v závěru i červenou kartu. Z téhle nefalšované fotbalové války vytěžil Slovan důležitý bod, kdy se gólově prosadil v první a poslední minuty zápasu. Mezi tyto trefy se vešel bohdanečský obrat, ale o tom, že hosté neodjedou s prázdnou, rozhodl v nastaveném čase dorostenec Pavel Lexman.

Vysokomýtské béčko si také mohlo vylepšit svoji komplikovanou situaci, jenže bezbrankovou remízou s Třemošnicí se z jeho pohledu nic extra nevyřešilo. Což v podstatě platí rovněž pro soupeře, tenhle výsledek sice nikoho nijak zvlášť neurazil, ale rozhodne ani nenadchl.

Lanškroun se čerstvě posunul na třetí pozici v krajském přeboru, přičemž druhé Libišany na má dosah. Kdo by to byl řekl po nedávném debaklu se Svitavami… Není se ale co divit, gólomet zn. František Ptáček se rozjel jako za starých časů a to potom mají soupeři těžké pořízení. Tak jako nyní Holice, které lanškrounský střelec počastoval hattrickem. „Do utkání jsme šli s pokorou a respektem k soupeři. Do vedení jsme šli po pěkné kombinační akci zakončené Ptáčkem, potom jsme si nechali vyrovnat z rohu, ale stejná standardní situace předcházela těsně před poločasem našemu druhému gólu. Po změně stran se hrálo převážně za naší mírné převahy, kterou jsme zúročili třetí brankou a rozhodli o výsledku. Franta Ptáček se o výhru samozřejmě zasloužil třemi svými góly, ale také všichni ostatní kluci přispěli svým dílem, tím spíše, že jsme museli řešit některé absence v sestavě především v defenzivě. Zápas jsme zvládli dobře,“ uvedl trenér Pavel Hrabáček.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 24. kolo: Pardubičky – Svitavy 1:1 (0:1). Branky: Bobek – F. Čížek. Choceň – Přelouč 0:1 (0:0). Branka: Klas. Lanškroun – Holice 3:1 (2:1). Branky: F. Ptáček 3 – Václavek. Moravany – Česká Třebová 1:6 (0:3). Branky: J. Lukas – Vaňous 3, vlastní (Branda), Borek, Vojtěch Novotný. Horní Ředice – Litomyšl 2:0 (0:0). Branky: Šenkýř, Morávek. Heřmanův Městec – Libišany 3:0 (0:0). Branky: Dvořáček 2, Jablečník. Lázně Bohdaneč – Moravská Třebová 2:2 (1:1). Branky: Kárský, Kejmar z pen. – Václav Novotný, Lexman. Vysoké Mýto B – Třemošnice 0:0 (0:0).