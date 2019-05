V Litomyšli mohlo být publikum tentokrát spokojeno, pro Moravskou Třebovou je výsledek z Hlinska rozporuplný. Dva body jsou fajn, ale přece jen, vedla o dvě branky…

Svitavy – Dolní Újezd 3:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: V chladném a větrném počasí se hrál poněkud „studený“ fotbal, ve kterém nebyl vidět tabulkový rozdíl. To spíš hostující hráči působili klidnějším a jistějším dojmem, a to i přesto, že jsme šli celkem brzy do vedení. A když brzy po přestávce vyrovnali, vypadalo to na další těžké přetahování se o body, které vždy s Újezdem absolvujeme. Naštěstí hned za čtyři minuty převrátil na naši stranu vedení Juřík a vstřelením třetí branky jsme rozhodli o vítězství. A protože nás v neděli čeká další okresní derby, tentokrát v Moravské Třebové, vyzývám fanoušky: „Neseďte doma a pojeďte s námi!“ Vždyť fotbal dokáže být pěkný i na krajské úrovni.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Myslím, že jsme podali jeden z našich nejlepších jarních výkonů. Domácím jsme se přinejmenším vyrovnali, bohužel jsme se nevyvarovali ze začátku chyby v obraně a soupeř šel díky svému důrazu ve vápně do vedení. Šance se potom rodily na obou stranách, nám se povedlo po návratu z kabin vyrovnat, ale nerozhodný výsledek jsme dlouho neudrželi. Inkasovaný gól nás ale ještě více nakopl, rozhodčí nám neuznal branku kvůli ofsajdu, který i podle videa určitě nebyl, potom jsme z trestného kopu nastřelili tyčku. Ke konci jsme více otevřeli hru, čehož domácí využili a z brejku potvrdili výsledek. My se za předvedený výkon ve Svitavách určitě nemusíme stydět, je ale škoda, že nás znovu srazily jednoduché věci a ztráty míče. Ukázali jsme však, že se o udržení v krajském přeboru porveme.

Litomyšl – Česká Třebová 4:0

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Tento zápas patřil na jaře do kategorie povedených. Vstřelili jsme čtyři branky, k tomu orazítkovali dvakrát břevno a pár slibných akcí ještě nedotáhli. Po delší době jsme odehráli zápas s potřebným nasazením a elánem, který vedl k docela poklidnému vítězství. Soupeř přijel s defenzivní taktikou a ze začátku jsme si na jeho rozestavení museli zvyknout. Po přeskupení jsme se tlačili do koncovky, vzadu hráli s dostatečným důrazem a když jsme vstřelili úvodní branku, bylo naše vítězství na dobré cestě. Výsledek je pro hosty možná krutý, ale směrem do útoku jsme soupeři téměř nic nedovolili a zaslouženě zvítězili.

Hlinsko – Moravská Třebová 2:2 (PK 3:4)

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: Prvních dvacet minut jsme prospali a dostali dvě hloupé branky. To nás ale nakoplo a až do konce zápasu jsme byli na hřišti pouze my. Vyrovnali jsme a kdybychom proměnili penaltu, vyhráli bychom. Klukům musím poděkovat za bojovný výkon. Jen je škoda, že prohrajeme s Dolním Újezdem a za týden válcujeme Moravskou Třebovou.

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Povedla se nám úvodní čtvrthodina, kdy jsme dali dva rychlé góly, ale potom začal být soupeř nebezpečný nakopávanými míči přes naše stopery, za kterými důrazně chodil. Nám se to nedařilo eliminovat a dostávali jsme se tím pádem pod tlak. Odolávali jsme téměř do konce poločasu, ale potom domácí snížili. Ve druhé půli se nám hra úplně přestala dařit, neudrželi jsme míč na svých kopačkách a Hlinsko se tlačilo dopředu. Z toho vyplynula i nastřelená ruka ve vápně a penalta, i když nechápu, proč za to byla červená karta. Gólman Kamisch však pokutový kop chytil a my se dál bránili v deseti. Konec potom trochu zrežírovali rozhodčí, v nastavení jsme dostali vyrovnávací branku na 2:2. Penalty jsme zvládli a jsou to pro nás cenné dva body, nicméně může nás mrzet, že jsme nedokázali vytěžit více z dobrého vstupu do utkání.