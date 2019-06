V týdnu si utkání 30. kola předehrají Svitavy, ve středu 12. června přivítají od 17:15 Choceň. Jiné „starosti“ má Moravská Třebová, ta cestuje ve stejný den do Semína u Přelouče k finálovému utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje proti Libišanům.

Dolní Újezd – Moravany 2:3

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Byla to taková naše „klasika“. Chtěli jsme poslední domácí zápas vyhrát, což nám zpočátku spíše svázalo nohy a nemohli jsme se dostat do pořádného tempa. Přesto jsme se ujali vedení, ale když už to vypadalo, že ho udržíme do poločasu, nechali jsme si „do šatny“ vyrovnat. A potom přišla naše obvyklá bolest, tedy začátek druhé půle, nevím, pokolikáté už jsme hned po návratu z kabiny inkasovali. Mužstvo pak ještě zabralo a Pešina pěknou střelou srovnal, jenže následně jsme se opět nevyvarovali chyby při bránění a smolný gól rozhodl zápas ve prospěch soupeře, který si závěr zkušeně pohlídal. Pro mě to po osmi letech byl poslední zápas na lavičce Dolního Újezdu a chtěl bych poděkovat hráčům, vedení klubu i fanouškům za tento krásný kus fotbalového života.



Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: V úvodu jsme měli sice optickou převahu, ovšem do vedení šli po povedeném brejku domácí. Nám se podařilo vyrovnat gólem do šatny. Také druhý poločas jsme zahájili aktivně a tentokrát náš tlak vyústil ve vedoucí branku. Jenže od té doby nás Újezd přikoval k vápnu, což mu přineslo vyrovnání. My jsme ale na něj odpověděli vítěznou trefou dvacet minut před koncem. Pochvala patří celému týmu za odmakaný zápas.

Letohrad – Litomyšl 3:4

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Přišlo mi, jako kdyby nás předešlé zápasy, kdy jsme vyhrávali vysokým rozdílem, odnaučili bránit. Naše počínání při bránění a po ztrátě míče bylo hrozně laxní a soupeř dokázal naše chyby trestat. Když se k tomu přidá naše tradiční bolest, neproměňování šancí, tak z toho je bohužel porážka, která je hodně zbytečná, ale zasloužená.



Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Snad možná symbolicky jsme naše společné působení zakončili v Letohradu, kde jsme před třemi lety začínali. Tehdy jsme od tamního béčka dostali pět branek a nyní si odvážíme všechny body po čtyřgólovém vítězství nad áčkem domácího klubu. Úroveň zápasu byla nadstandardní na krajskou soutěž a domácí potvrzovali, že jsou nejlepším týmem jara. Ale naši hráči nám připravili skvělý dárek v podobě výkonu, který jsme chtěli vidět mnohem častěji. Přál bych si, aby kluci v následující sezoně odcházeli ze hřiště co nejčastěji s takovou hrdostí, jako tomu bylo po zápase v Letohradu.

Moravská Třebová – Heřmanův Městec 2:0

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hosté se u nás ukázali jako velice nebezpečný soupeř. My jsme se proti němu v prvním poločase vůbec nedokázali prosadit, chyběl pohyb, nešla kombinace, hosté byli více na míče, ale hrálo se bez vyložených šancí. Druhý poločas byl podobný s tím, že jsme se přece jen častěji dostávali k jejich brance. I tak to vypadalo na bezgólový výsledek, ale potom se Heřmanův Městec dopustil dvou drobných chyb, my jich dokázali využít, vykombinovali situace okolo šestnáctky a úspěšně zakončili. Závěr jsme dohráli v pohodě. Asi by zápasu remíza seděla více, o výsledku rozhodlo to, že jsme potrestali zaváhání hostů, kteří byli možná v poli mírně lepší.



Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra Heřmanův Městec: V Moravské Třebové se hrálo vcelku vyrovnané utkání. V první půli jsme zahodili tři gólové šance, druhý poločas byl kopií prvního, soupeř však po našich hrubkách vstřelil dva góly. A tak jsme jeli domů s prázdnou…

Luže – Svitavy 2:2 (PK 3:5)

Marek Kopecký, trenér TJ Luže: Za velkého vedra se hrál zajímavý a vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme půl hodiny hráli dobře a zaslouženě vedli. Od 30. minuty Svitavy přidaly, my vypadli z tempa a přišlo vyrovnání. Po pauze fanoušci sledovali vyrovnaný fotbal. Soupeř šel do vedení po naší standardní situaci z proměněného brejku. Snažili jsme se o vyrovnaní a to přišlo v nastaveném čase po rohovém kopu. Penalty už jsou loterie, kde byli úspěšnější hosté.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Ve třetím zápase v řadě nás připravily opravdu hrubé chyby o body. Když jsme hned na úvod přečkali nebezpečný útok domácích, převzali jsme iniciativu a přehrávali soupeře. Přišel však první roh Luže, který jsme nedokázali ubránit a bylo to 1:0. Přesto jsme byli nadále mírně lepší, což vedlo ke konci poločasu k vyrovnání. Stejný obrázek byl k vidění i po změně stran, ačkoli rovněž domácí se do několika příležitostí dostali. Našemu druhému gólu předcházel rychlý útok soupeře, ten byl zakončen tvrdou střelou, kterou Jílek vyrazil na roh. Po jeho rozehrání zachytil míč a rychlým výkopem našel na půlce Juříka, který hlavou prodloužil na Leinwebera, ten zatáhl míč do vápna a přihrávkou vybídl Juříka ke skórování. Samozřejmě od této chvíle domácí ještě zvýšili úsilí, my se vydrželi bránit až do 93. minuty, kdy opět po rohu dotlačili míč do sítě. A tak se o další bod museli postarat střelci penalt. Našim klukům se podařilo s jistotou proměnit všech pět.