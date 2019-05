Díry v jejich sestavě však byly tentokrát natolik výrazné, že se to někde projevit muselo. A projevilo se to při bránění standardních situací.

Luže – Litomyšl 2:0

Marek Kopecký, trenér TJ Luže: První poločas jsme Litomyšl přehrávali a vytvářeli si vyložené šance, které jsme neproměnili a drželi tak soupeře ve hře. Druhou půli jsme pokračovali v dobrém výkonu a i přes některé šance hostů, kdy nás podržel výborně chytající Ondra Klenor, jsme zápas zaslouženě dotáhli do vítězného konce.



Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Naše jarní výkony na hřištích soupeřů jsou mizerné a ani tentokrát to nebylo o moc lepší. Branky jsme si v podstatě po hrubých chybách vstřelili sami a naše možnosti, kterých nebylo tak málo, jsme neproměnili. Ve zbytku sezony zamícháme sestavou na různých postech, abychom zjistili možnosti všech hráčů pro příští ročník.

Moravská Třebová – Svitavy 2:4

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Byli jsme bez dalšího hráče ze základu a útok byl kompletně z béčka, navíc musel brzy odstoupit ze hry zraněný Šatník. I přesto, v jakém složení jsme nastoupili, jsme se Svitavami sehráli vyrovnanou partii. Byl to emotivní a bojovný zápas, jak to v derby bývá. Rozhodující byly standardní situace, jejichž bránění jsme nezvládli a inkasovali po nich tři góly, čtvrtému potom předcházela chyba brankáře. Jinak ze strany Svitav to bylo utkání bez šancí, co se týče vypracovaných akcí ze hry. My jsme nastřelili břevno a měli tam ještě jednu nadějnou pozici. Hosté ale dokázali udeřit ze standardek, my je nepokryli, proto je jejich vítězství zasloužené. Ale jak jsem řekl, na to, s čím jsme hráli, jsme byli rovnocenným soupeřem.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas ve Třebové byl orámovaný silným větrem, který určil průběh obou poločasů. V prvním jsme ho měli v zádech a toho jsme využili, hráli aktivně a brzy se ujali vedení. Potom došlo k částečnému vyrovnání hry a také domácí dokázali po trestném kopu skórovat, když ještě o několik minut dříve jsme měli štěstí poté, co Petrila nastřelil břevno. Za tohoto stavu jsme se opět probudili, domácí přehrávali a po dvou vydařeným útocích odskočili na 3:1. Ve druhém poločase byli domácí nebezpeční, nakopávanými míči se dostávali do blízkosti naší branky a my se převážně bránili. Toto se nám celkem dařilo, takže Slovan pouze snížil z pokutového kopu. V poslední minutě jsme po chybě brankáře potvrdili naši výhru, kterou jsme si za zodpovědný výkon určitě zasloužili.

Dolní Újezd – Žamberk 2:1

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Bylo vidět, že se spolu střetávají soupeři ze dna tabulky. Vyhrát chtěli oba, nám se lépe povedl první poločas, kdy jsme byli důraznější a hladovější po gólu, které jsme také vstřelili, byť z pokutového kopu. Bohužel veškerý elán jako bychom nechali o přestávce v kabině, nepřispělo nám ani nucené přeskupení sestavy. Soupeř brzy vyrovnal, v dalším průběhu byl lepší, místy nás docela mačkal, ale přečkali jsme to, aniž by hosté měli vyloženou šanci. Nám značně vázla kombinace, ale nakonec vyšlo střídání, Štarman naskočil na pár závěrečných minut a po chvilce svojí příležitost proměnil. Jsou to samozřejmě velice důležité tři body, byť utkání by odpovídala remíza, ale ten rozhodující gól jsme dali my a budeme dál bojovat o záchranu v krajském přeboru.



Michal Pavelka, trenér 1. FC Žamberk: Úvod zápasu patřil nám, ale žádnou ze slibně se rozjíždějících akcí jsme nedokázali dotáhnout do konce. Poté převzali iniciativu domácí a po půlhodině hry se dostali do vedení po, dle mého názoru, přísně nařízené penaltě. O přestávce jsme si v kabině řekli: „buď všechno, nebo nic“ a ve druhém poločase přikovali domácí před jejich branku. Ale zradilo nás to, co v průběhu celé sezony – koncovka. V závěru zápasu jsme pak dostali do odkryté obrany hořkou pilulku v podobě gólu na 2:1. Naše záchrana je tudíž již jen v rovině teorie. Klukům musím i přesto poděkovat, protože dali do zápasu opravdu maximum.