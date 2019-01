Boskovice - V rámci zimního fotbalového turnaje Artézia Cup na umělé trávě se o víkendu představily oba celky z okresu.Více se tentokrát dařilo druhému týmu krajského přeboru, jenž si vyšlápl na domácí divizionáře.

Závar před boskovickou brankou. | Foto: Eduard Hromadník

FC Forman Boskovice – TJ Svitavy 0:1 (0:0). Branka: Šilar. Sestava: Lampárek – Zatočil, Bandouch, D. Jukl, Uhlíř, Beránek, Kroulík, Šilar, Čížek, Vacek, Jelínek (Chlup, Jiroušek, Sauer, Stenzl).

V Boskovicích se hrál typicky ,,moravský “ zápas plný soubojů, důrazu, ale i herní kvality z obou stran. Nikdo ze soupeřů neměl nějak výrazně více ze hry, ale na šance vyhrály Svitavy. Vyložené spálili postupně tři hostující útočníci, kteří se dostali do samostatných úniků. Vyšlo to až v 75. minutě, Sauer našel přesnou nahrávkou Šilara, který obešel i gólmana a do prázdné brány zajistil body hostům.

Zdeněk Válek, trenér Svitav: Oproti minulému zápasu s Březovou došlo v naší hře ke značnému zlepšení. Divizní soupeř byl dle očekávání velice důrazný a bojovný. My zapracováváme s úspěchem posily, které se jeví velice dobře a doufáme v dotažení jejich příchodů do našeho týmu. Jinak naše zimní příprava probíhá podle daného plánu, bez zjevných komplikací. Do realizačního týmu přibyl zkušený kouč Pavel Švec, který bude trénovat B družstvo, ale jelikož příprava probíhá společně, pomáhá teď i u áčka.

Zmíněný Pavel Švec se vyjádřil k zimní přípravě hlavně s ohledem na rezervní tým. „Jestliže chceme udržet danou soutěž, musíme nutně posílit. Zároveň však očekávám daleko zodpovědnější přístup zejména od mladších hráčů. Ke zkvalitnění kádru by mělo dojít také díky domácím dorosteneckým odchovancům.“

FK APOS Blansko – Sokol Březová nad Svitavou 3:1 (0:0). Gól: R. Ehrenberger. Sestava: J. Ehrenberger – Hýbl, Růžička, Klein, Kučera, Lebeda, Bárta, Deutsch, Jílek, Rada, R. Ehrenberger.

Soupeř nastoupil ve třetiligové sestavě, ale v prvním poločase to nebylo patrné. Hra Březové byla dobře organizovaná s občasnými nebezpečnými výpady, po jednom takovém rozhodčí neviděl penaltový faul na Radu. Po změně stran hostům začaly ubývat síly, což soupeř využil, dostal se do dvougólového vedení. Po pohledné akci snížil R. Ehrenberger, ale Blansko si výsledek pohlídalo. „Ke konci nám odešla fyzička, ale dokud jsme stačili, hlavně v první půli, byli jsme nečekaně vyrovnaným soupeřem. Ocenili to i diváci,“ sdělil březovský sekretář Oldřich Palla. (mo, rh)