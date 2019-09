Se značným zájmem čekali fanoušci, v jakém světle je ve Svitavách předvede chrudimské béčko, které v poslední době rozdávalo příděly svým protivníkům na potkání. No, nic exkluzivního to nebylo a domácí musí porážka mrzet, na body rozhodně měli. Což se ani náhodou nedá říci o Moravské Třebové, ta narazila na nepřekonatelnou zeď.

Polička – Litomyšl 1:4

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Chtěli jsme dostat ze začátku soupeře pod tlak, což se nám i povedlo a vstřelili jsme rychle vedoucí gól. Myslel jsem, že nám pomůže, jenže opak byl pravdou. Povolili jsme a nechali hrát hosty. Měli jsme dost smůly, vyrovnání přišlo po tečovaném trestném kopu, potom se odrážel balon v našem vápně a vždycky k protihráčům. Ve druhém poločase jsme nehráli špatně, dostupovali jsme soupeře, odebírali jim míče, ale nic z toho. Škoda obrovské šance Stejskala, tady se utkání zřejmé lámalo. Řekl bych, že jsme v derby šli úspěchu naproti, výše výsledku neodpovídá obrazu hry, zatím se nám ale nedaří prolomit sérii nezdarů. Věřím ale, že to přijde. Teď nás čeká těžký zápas v Chrudimi, ale pak máme Choceň a to bude utkání, které musíme zvládnout.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Druhé regionální derby v řadě jsme nezačali vůbec dobře a velmi brzy inkasovali po krásném gólu Stejskala, tedy hráče na kterého jsme se po celý týden chystali. Postupně jsme se však dostávali do tempa a do přestávky vývoj utkání po zásluze otočili. Druhý poločas z naší strany nebyl takový, jaký bychom si představovali. Nedokázali jsme podržet míč a kazili spoustu jednoduchých přihrávek. Přežili jsme jednu velkou šanci Poličky, nakonec jsme ale přece jenom přidali pojistku a utkání už jsme si pohlídali. Tentokrát musím vyzdvihnout také dobrý výkon rozhodčích.

Svitavy – Chrudim B 1:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: S obávanou Chrudimí jsme sehráli celkem vyrovnaných osmdesát minut. Ovšem úsek mezi 20. a 31. minutou nás stál lepší výsledek, protože jsme tam nejprve soupeři umožnili skórovat po chybě na půlce hřiště a následně při druhé brance jsme zaváhali při hlídání hostujících hráčů a zachycení centru do vápna. Ve druhém poločase se nám podařilo jen snížit a v dalším průběhu se projevila naše střelecká impotence. A tak do dalších zápasů, které budou podobně vyrovnané, potřebujeme sehnat nějakou „střeleckou viagru“. Závěrem chci dodat, že trojice rozhodčích odřídila utkání velice zkušeně.

Holice – Moravská Třebová 6:0

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Moravská Třebová nám poslala výsledkem 7:0 z předcházejícího kola dostačující vizitku, že přijede kvalitní soupeř. Tak jsme nic neponechali náhodě, snažili se dobře připravit a výsledek se myslím dostavil. I přes absenci našich dvou zkušených hráčů jsme podali mimořádný výkon, ve kterém opět nehrál roli jedinec, ale kolektiv. Kluci byli hladoví a v prvním poločase nepolevili ani na minutu. Odměnou nám bylo vedení 4:0. O přestávce jsem na ně dál apeloval, aby udrželi kvalitu svého výkonu. Jsem rád, že tam byla vidět zpětná vazba. Soupeř sice vystrčil několikrát růžky, ovšem my přidali dvě branky a několik pohledných akcí nedotáhli do konce. Svou měrou k výsledku přispěl i soupeř, který se pořád pokoušel s výsledkem něco udělat. Jenže my jeho chyby nekompromisně trestali. Hráčům za přístup po celé utkání musím poděkovat.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Každý hráč Holic individuálně převyšoval každého našeho hráče. Navíc jsme vyráběli neuvěřitelné chyby, jaké se v jiných zápasech neobjevují. Když se tyto dva faktory sečetly, tak je jasné, proč jsme dostali takový klepec. A to je pro nás výsledek ještě milosrdný, protože domácí mimo jiné neproměnili tři situace, kdy byli úplně sami před prázdnou brankou. My jsme také nějaké dvě gólovky nedali, ale ty by na naší porážce nic nezměnily.