V Litomyšli bylo k vidění vyrovnané bojovné střetnutí, v němž byli hosté ze Svitav blíže k plnému zásahu, ale nakonec se museli spokojit se dvěma body po penaltovém rozstřelu. V Moravské Třebové se v nedělním odpoledni pálilo ostrými a odnesli to poličští fotbalisté, kteří se ocitli v rolích obětních beránků.

6. KOLO:

Litomyšl – Svitavy 1:1 (PK 3:4)

Od začátku byla k vidění opatrná, spíše „šachová“ partie, postupem času ale duel dostal „grády“. Dříve zásluhou hostů, kteří měli ve hře velmi dobrou pasáž a několikrát nebezpečně zahrozili. Ke konci poločasu přišly zase chvíle Jiskry a Jílek především proti Štoudkově hlavičce tasil výborný zákrok. Druhou půlku otevřelo Vrabcovo sólo a v této situaci se vytáhl Koukola v domácí svatyni. Na gól se čekalo skoro hodinu, potom hosté kopali roh, který soupeř odvrátil za vápno, tam se do něho opřel Chlup a balon z jeho kopačky tečoval Juřík mimo dosah brankáře – 0:1. Znovu Juřík měl o něco později tutovku na pojištění výsledku, po rychlém výpadu však zblízka zamířil ve stoprocentní pozici přesně do toho místa, kde stál Koukola. A to byl zřejmě klíčový moment, protože domácí se díky tomu pořád drželi v kontaktu, bojovali o vyrovnání a v 87. minutě se ho po Urbanově centru na zadní tyč na Paclíka dočkali. V rozstřelu byli Svitavští přesnější, rozhodující penaltu kryl Jílek kolegovi Koukolovi.



Fakta – branky: 76. Paclík – 58. Juřík. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 166. Poločas: 0:0. Litomyšl: Koukola – Škeřík, Štoudek, Pešek (58. Hašek), Jireček – Urban, Kundera, Kristek, Paclík – Urbanec (72. Folta), Zeman (54. Severa). Svitavy: Jílek – Novák, Vacek, Czehowský, Veselský – Vrabec, Bartoš, Chlup, Válek, Svoboda – Juřík.

Moravská Třebová – Polička 7:0

Dost dlouho byla hra v podání obou mužstev rozháraná a plná nepřesností. Slovanu pomohl do sedla Bednář a jeho tradičně perfektně zahraný trestný kop. Stejný hráč potom využil díru v poličské defenzivě a s trochou štěstí zakončil gólově svůj samostatný únik. Po změně stran bylo na trávníku pouze jedno mužstvo. Defenziva hostů se ocitla v troskách a důsledkem bylo, že do sítě za bezmocným Krčilem padal jeden gól za druhým. V závěru vypustil třebovský trenér na plac i Konečného a ten stihl za krátkou chvilku dva zásahy, jimiž zpečetil jednoznačný výsledek. Polička v nekompletním složení herně zklamala, za celých devadesát minut vážněji zahrozila snad ve dvou případech.



Fakta – branky: 29. a 32. Bednář, 79. a 88. Konečný, 54. Kalus, 56. Holub, 69. J. Štaffa. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 1:2. Diváci: 250. Poločas: 2:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Petrila, Krystl, Kalus (80. Bubela) – J. Štaffa, Novák, Bednář, Sedláček (72. Konečný) – Holub, Polák (75. Kudyn). Polička: Krčil – Bureš (60. Čori), Pavliš, Mužík, Vondra – Stodola, Švec, Andrle, Klein – Kovář (66. Harašta), Stejskal.

Další výsledky KP Pardubicka:

Chrudim B – Luže 6:0

Fakta – branky: 21., 44. a 61. Zrůst, 56. z pen. a 75. Hynek, 86. Holeček. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 2:2. Diváci: 85. Poločas: 2:0. Chrudim B: Stýblo – Holeček, Hynek, Kopecký (73. Petržíla), Skoumal (66. Prokůpek) – Friček (58. Vácha), Drahoš, Linhart, Řezníček – Zrůst (60. Tlapák), Žalud (76. Bakeš). Luže: Vostradovský – Doša, Klenor, Shejbal, Naď – Fejl, Koukal, Mráz, Malinský – Kroutil, Veis.

Česká Třebová – Moravany 2:3

Fakta – branky: 8. Borek, 27. Křepela – 3. Kříž, 13. Machatý, 68. Knotek. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:2. Diváci: 124. Poločas: 2:2. Česká Třebová: Hotmar – Kubásek (59. Stolín), Jiřánek, Švec, Deml – Roušar, Müller (72. Flídr), Sejkora (46. Fric) – Klumpar, Borek, Křepela. Moravany: B. Branda – M. Lukas (89. Čáň), J. Lukas, Hurta, Sokol – Machatý, Beran, Hynek, Knotek – Semerád, Kříž.

Choceň – Pardubičky 3:2

Fakta – branky: 21. a 41. Gronych, 61. Heger – 33. Krejčí, 40. Svatoň. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 4:2. Diváci: 80. Poločas: 2:2. Choceň: Krátký – Coufal, Zahálka, Kaplan – Voda (75. Matějka), Sršeň, Novotný, Heger, Laky – Klofanda, Gronych (84. Dostál). Pardubičky: Zahradník – Zezulák, Norek, T. Svoboda, Froš (75. Robovský) – Svatoň, Havelka (80. Hátle), L. Svoboda, Krejčí – Tuťálek (26. Dojčán, 58. Luptovský), Čunderle.

Horní Ředice – Rohovládova Bělá 3:0

Fakta – branky: 83. a 88. Dědič, 23. Völkl. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 3:3. Diváci: 115. Poločas: 1:0. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Nevřala, Horyna, Morávek (46. Fous) – Hrdý (57. Mráz), Dujsík, Židík, Völkl – Dědič (89. Kopa), Lát (72. Stárek). Rohovládova Bělá: Vokál – Nepivoda, Chovanec (68. Vávra), Špidlen, Barbarič (82. Starý) – Pospíšil, Deutsch, Matějka, Čásenský – Kotajny, Klouda.

Heřmanův Městec – Holice 0:2

Fakta – branky: 39. Václavek, 74. Rek. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 250. Poločas: 0:1. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka, Hlaváč – Zrůst (72. Malínský), Jošt (46. Vegeš), Salfický (77. Kápička), Motl – Svoboda, Mach. Holice: Pšenička – Řezníček, Hanč, Fotul, Chvála – Řehák, Rožek, J. Jedlička, Semínko (59. Rosůlek) – T. Jedlička (46. Rek), Václavek.

Lanškroun – Třemošnice 2:1

Fakta – branky: 19. Veselý, 67. Sita – 44. Hejcman. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (94. Hejcman). Diváci: 220. Poločas: 1:1. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Krejsar, Popelář, Veselý – Doležal (92. Karlík), Sita (88. Marek), Š. Kolomý, Savych – Komínek (72. A. Kolomý), Ptáček. Třemošnice: Trojan (51. Oswald) – Petr, Malý, Mocanu, Filip (80. T. Forman) – Mejtský, P. Šindelář, Jelínek, M. Šindelář – Hejcman, D. Forman (70. Jablečník).

Pořadí:

1. Holice (18), 2. Chrudim B (15), 3. Luže (14), 4. Moravany (13), 5. Lanškroun (12), 6. Litomyšl (10), 7. Moravská Třebová (9), 8. Heřmanův Městec (9), 9. Třemošnice (9), 10. Česká Třebová (9), 11. Svitavy (8), 12. Horní Ředice (6), 13. Pardubičky (3), 14. Polička (3), 15. Choceň (3), 16. Rohovládova Bělá (3).