Doposud nejkvalitnější herní test mají za sebou v zimní přípravě svitavští fotbalisté. Přední tým divizní skupiny C prokázal v Lánech svoje kvality. „Od začátku byla patrná převaha soupeře, aktivně hrajícího a technicky dobře vybaveného. My jsme se snažili držet s ním krok, ale vyprodukovali jsme pouze dva vážnější pokusy. Hosté byli nebezpečnější, dostávali se do šancí, hodně toho ještě přitom pochytal Cabal. Je přitom paradoxní, že druhý a třetí gól jsme dostali po nešťastně tečovaných střelách do protipohybu brankáře. Z našeho pohledu byl zápas přínosem v tom, že jsme si zkusili vyšší fotbalovou úroveň, Vysoké Mýto nám ukázalo jak týmovou, tak individuální kvalitu špičky divize,“ uvedl k utkání vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.