Svitavy – K dalšímu přípravnému duelu si svitavští fotbalisté pozvali na umělou trávu do Lánů soupeře hrajícího I. A třídu Jihomoravského kraje, ve které je po podzimní části na pátém místě.

Odehráli s ním vyrovnanou partii, v níž měli míč o něco častěji na svých kopačkách, ke slušné úrovni střetnutí však přispěli také technicky dobře vybavení hosté.



V prvním poločase se soupeři dostávali do nebezpečnějšího zakončení pouze sporadicky, ale jedna z řídkých střeleckých možností se přece jenom ujala, když Veselského centr usměrnil hlavou do sítě osamocený Leinweber.



Po změně stran byl k vidění o poznání rušnější fotbal, Juřík po přihrávce Škávy navýšil přesnou střelou svitavský náskok, ale vzápětí hostující Skoček korigoval na 2:1



V závěru utkání ještě zazvonila na obou stranách brankové konstrukce, nejprve orazítkoval tyč z trestného kopu domácí Ehrenberger a chvíli nato rovněž ze standardní situace kunštátský Boček.



Poslední slovo si vzali Svitavští těsně před posledním hvizdem, když novic v jejich barvách Řeháček z Letovic uvolnil krásnou průnikovou přihrávkou mezi obránce rychlého Leinwebera, ten obešel i gólmana a do odkryté svatyně podtrhl svitavské vítězství.



Konečný výsledek zněl 3:1 (1:0).



Svitavy nastoupily v této sestavě: Jílek – J. Novák, M. Čížek, Veselský, Horák, Chlup, Bartoš, F. Čížek, Drašar, Ehrenberger, Leinweber (Škáva, Juřík, Špička, Řeháček).



K dalšímu přípravnému zápasu pojedou Svitavy 23. února do Boskovic na půdu lídra jihomoravského přeboru.