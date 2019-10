Ve víkendovém programu nejvyšší krajské soutěže čekal mimo jiné klíčový zápas na Poličku. Měl ukázat, zda se bude schopna posunout do klidnějších vod. Dopadlo to katastrofou. Roli favorita splnila Moravská Třebová, na pardubickém Dolíčku triumfovala rozdílem třídy.

9. KOLO:

Litomyšl – Chrudim B 1:1 (PK 5:4)

Na podmáčeném terénu za stálého deště se hrál zajímavý a rušný fotbal. První poločas se domácím herně povedl, měli navrch, ale nedařilo se jim dotáhnout dobře rozjeté akce do „finále“. Po přestávce hosté přidali, ale ani oni si s koncovkou nepotykali a byť se na obou stranách narodily solidní šance, zůstávalo skóre bezbrankové. Teprve v 80. minutě ho zlomil tečovanou střelou a s pomocí břevna Žalud – 0:1. Domácí se ale odmítli vzdát a po pěkné umístěné střele Jirečka zpoza šestnáctky stačili vyrovnat. A z pokutové značky si vystříleli bod navíc, po devíti úspěšných pokusech orazítkoval poslední chrudimský exekutor břevno.



Fakta – branky: 86. Jireček – 80. Žalud. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 2:4. Diváci: 69. Poločas: 0:0. Litomyšl: Malý – Škeřík, Štoudek, Gyömber, Jireček – Urban, Kundera, Kristek (75. Folta), Paclík (84. Hromádka) – Urbanec (84. Zeman), Severa. Chrudim B: Stýblo – Holeček, Kopecký, Prokůpek, Petržíla (46. Bakeš) – Friček (68. Bašek), Vácha (61. Kužma), Linhart (68. Javůrek), Skoumal – Zrůst, Žalud.

Rohovládova Bělá – Moravská Třebová 1:5

Na půdě nováčka měli Slovanisté vývoj a výsledek pod svojí kontrolou. Sice vinou Fóglova vlastence přišli o vedení, ale ještě do poločasu ho získali zpět a když se hned po návrat z kabin trefil Konečný na 1:3, opanovali hosté dění na hrací ploše a soupeř neměl nárok. Padly ještě dva další góly a při lepší produktivitě mohlo být už tak hladké vítězství klidně výraznější.



Fakta – branky: 35. vlastní (Fógl) – 38. a 73. Bednář, 21. Novák z pen., 49. Konečný, 86. Kudyn. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:1. Diváci: 20. Poločas: 1:2. Rohovládova Bělá: Jiran – Žoček, Nepivoda, Pospíšil, Chovanec (60. Starý) – Klouda, Deutsch, Špidlen, Matějka – Panchártek, Čásenský. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Fógl, Macek (77. Bubela) – Štaffa, Novák, Bednář, Sedláček (85. L. Petrila) – Holub, Konečný (82. Kudyn).

Svitavy – Česká Třebová 6:0

Hotovo bylo v podstatě za deset minut. Domácí rychlými výpady rozvrátili defenzivu Třebové, Chlup s Juříkem je snadno zakončili, jeden zásah si dezorientovaný Klumpar zavěsil sám. Po tomto báječném úvodu se Svitavští uklidnili a na hřišti dominovali, hosté jim prakticky nekladli odpor. Do poločasu to bylo 5:0 a protože domácí po změně stran byli k soupeři dost milosrdní, tak skóre vylepšili jen v jednom případě.



Fakta – branky: 4., 34. a 56. Chlup, 8. vlastní (Klumpar), 10. D. Juřík, 29. Horák. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). Hráno bez karet. Diváci: 188. Poločas: 5:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, M. Čížek, Czehowský, Veselský (77. A. Novák) – Bartoš, Vacek, Chlup (62. Svoboda), Horák (66. J. Jukl) – Válek, D. Juřík (72. Ehrenberger). Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Jiřánek, Fučík, Deml (75. Srb) – Sejkora (75. Plačko), Müller (46. Flídr), Roušar, Kubásek (46. Stolín) – Ezr, Borek.

Polička – Choceň 0:3

Domácí se k zápasu upínali jako k šanci, jak se výsledkově chytit, stal se však pravý opak. Soupeř ukázal, že se po mizerném startu zvedá, a Poličští nenašli způsob, jak odpovědět. Potíže jim dělal především Fikejz, který se trefil do černého pár minut před přestávkou a pár minut po ní. To byl pro domácí tvrdý úder, ze kterého se nevzpamatovali, propadli se do herní křeče a trefa Gronycha po hodině hry byla definitivní ránou.



Fakta – branky: 42. a 51. Fikejz, 60. Gronych. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 0:2. Diváci: 95. Poločas: 0:1. Polička: Krčil – Punar, Pavliš, Jílek, Mužík – O. Klein (46. Stodola), Švec, Navrátil, Čori – Stejskal, Netolický (66. Harašta). Choceň: L. Gerčák – Coufal, Novotný, Zahálka, Klofanda – Laky, Fikejz, Heger, Kaplan (76. M. Gerčák) – Gronych (61. Matějka), Voda (61. Beneš).

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Holice 0:2

Fakta – branky: 67. J. Jedlička, 87. T. Jedlička. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 3:1. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Třemošnice: Žďánský – Malý, Mocanu, T. Forman, Petr – Filip (60. Šebek), P. Šindelář, Mejtský, M. Šindelář – Jablečník, Jelínek (68. Hejcman). Holice: Pšenička – Fotul, T. Jedlička, Rosůlek, Chvála – J. Jedlička, Řezníček, Semínko (72. Rek), Řehák – Václavek, Rožek.

Moravany – Heřmanův Městec 1:2

Fakta – branky: 31. Knotek z pen. – 45. Motl, 80. Zrůst. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 1:1. Moravany: B. Branda – Sokol (37. M. Lukas), J. Lukas, Záleský, Hurta – D. Machatý, Beran, Hynek, Formánek – Kříž, Knotek. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka, Jablečník – Čáp (88. Musil), Zrůst, Motl (86. Jošt), Mach – Salfický (80. Hlaváč), Netušil.

Luže – Lanškroun 5:1

Fakta – branky: 3., 46. a 82. Fejl, 28. Kroutil, 81. Veis – 38. Kolomý. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:4. Diváci: 102. Poločas: 2:1. Luže: Vostradovský – Koukal, Richter, Mráz, Fejl (89. Dušek) – Naď, Shejbal, Malinský, Klenor (86. Mužíček) – Kroutil, Veis. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Popelář (64. Karlík), Komínek, Veselý – Doležal, Š. Kolomý, Krejsar, Sita – Ptáček, Marek (68. A. Kolomý).

Pardubičky – Horní Ředice 3:3 (PK 5:4)

Fakta – branky: 49. Havelka, 71. Norek, 84. Krejčí – 19. Nevřala, 22. Fous, 75. Hrdý. Rozhodčí: K. Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:2. Pardubičky: Zahradník – Čunderle (63. Libánský), Zezulák, Norek, T. Svoboda – Münzberger, Jonáš (86. Tuťálek), Krejčí, Šprachta (46. Havelka) – Kříž (20. Froš), Luptovský. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Ručka (46. Dědič), Nevřala, Březina (73. Stárek) – Lát (76. Mráz), Horyna, Hrdý, Klír – Dujsík, Fous.

Pořadí:

1. Holice (27), 2. Luže (23), 3. Chrudim B (22), 4. Moravany (19), 5. Litomyšl (17), 6. Lanškroun (15), 7. Heřmanův Městec (15), 8. Třemošnice (15), 9. Moravská Třebová (13), 10. Svitavy (11), 11. Česká Třebová (10), 12. Choceň (9), 13. Horní Ředice (7), 14. Pardubičky (7), 15. Polička (3), 16. Rohovládova Bělá (3).