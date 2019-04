Třeba v takové Litomyšli, která výborně rozehraný zápas v Třemošnici pokazila natolik, že místo tří bodů odvezla jediný, o nějakém nadšení mluvit nelze. Zato oslabená Moravská Třebová se aktuálně osamostatnila na průběžném druhém místě, což je od ní velice lichotivý počin.

Moravany – Svitavy 2:2 (PK 4:5)

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Bohužel jsme opět takticky nezvládli konec zápasu a tím přišli o dva body. V první půli jsme na hřišti jasně dominovali a mohli jsme jít už do šaten se dvougólovým vedením. Co se nepovedlo v ní, se podařilo po změně stran. Od 60. do 88. minuty jsme měli luxusní náskok a k tomu promrhali několik slibných brejkových situací. Dostat dva góly v 88. a 89. minutě je trestuhodné. Doufám, že až do konce sezony takové závěry utkání jako v posledních dvou kolech již nepředvedeme.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Ze začátku se nám nedařilo dostat se do hry, domácí nás přehrávali, dokázali si vytvořit i několik šancí, které naštěstí neproměnili a tím nám pomohli vyrovnat obraz hry. V dalším průběhu se hra přelévala z jedné strany na druhou s vytvářením brankových příležitostí, které nebyly využity. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, zatlačili domácí do defenzivy, ovšem přišly dvě chyby v naší obranné činnosti a jejich potrestání ze strany Moravan. Takže jsme po hodině hry prohrávali 0:2. V tomto momentu se domácí soustředili na udržení výsledku nejen herně, ale i s pomocí zmizení náhradních hracích míčů. Naše převaha ke konci zápasu byla zřetelná a v posledních dvou minutách se projevila vstřelením snižující a následně i vyrovnávací branky. Pro domácí hráče to byl šok, a tak jsme lépe zvládli i penaltový rozstřel.

Třemošnice – Litomyšl 2:2 (PK 3:1)

Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: Prvních deset minut jsme předvedli náš klasický výpadek, kdy jsme nabrali dvoubrankovou ztrátu. Kluci to nevzdali a začali do soupeře vehementně bušit. Po pauze jsme byli jednoznačně lepší, ale nedali jsme šance a zápas tak dotáhli alespoň k remíze. Za výhru na penalty jsem velmi rád, přece jen Litomyšl je tým z první pětky. Chci hráče za výkon pochválit.



Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Zápas připomínal spíše natáčení dalšího dílu komedie Blbý a blbější, jen se děj tentokrát neodehrával v Aspenu, ale v Třemošnici. Podívanou, kdy si týmy nebyly schopny nahrát třikrát za sebou, jsme začali skvěle a po pár minutách jsme vedli o dvě branky. Postupem času se však vytrácelo vše, co bychom na hřišti chtěli předvádět. A protože jsme neproměnili další minimálně tři obrovské šance, bojující domácí do konce zápasu zaslouženě vyrovnali. Po závěrečném hvizdu se měly body spíše týmům odečíst. Při pohledu na domácí tým, který byl v euforii jako malý kluk, když dostane první tatrovku, nám nezbylo nic jiného, než soupeři závidět radost z vítězství, které jsme mu dobrovolně darovali.

Moravská Třebová – Letohrad 1:1 (PK 4:3)

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Tým Letohradu dával od počátku najevo, že k nám přijel vyhrát. Prezentoval se jako důrazný mančaft, byl o něco fotbalovější, ale my jsme to vcelku zvládali, přestože jsme byli bez tří hráčů základní sestavy a na trávníku se pohybovali kluci z béčka. Hráči však dostali před utkáním určité pokyny a ty beze zbytku dodržovali. Snažili jsme se soupeři v důrazu vyrovnat, takže zápas byl především o běhání a soubojích. Hosté prokázali svoje kvality v prvním poločase nebezpečnými kolmými míči za obranu a jednu ze svých šancí proměnili. My jsme však po přestávce krásným gólem vyrovnali a potom šlo o to, jestli naše defenziva ustojí letohradské pokusy a zda si soupeřovi obránci poradí s naší snahou o protiútoky a s rychlým Konečným. To se stalo, penaltový rozstřel vyšel lépe nám a vzhledem k situaci, v jaké jsme byli, to pro nás je jako vítězství. Celé mužstvo chválím za perfektní výkon.



Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: Vstup do zápasu byl z obou stran hodně opatrný. Víc než hezký fotbal to byl boj ve vzduchu, ale postupem času jsme dali míč na zem, začali být nebezpečnější a ke konci prvního poločasu jsme šli zaslouženě do vedení. Je škoda, že jsme ve druhé části neudrželi déle náskok, protože po vyrovnání domácí nechtěli hrát a pouze zdržovali, což je pro mě nepochopitelné. Jedna špatně dohraná standardní situace nás stála body. Jinak si nevybavuji jedinou šanci domácích. Naše vítězná série skončila, ale věřím, že ve středu v poháru i v sobotu v krajském přeboru na to dobře zareagujeme.

Dolní Újezd – Hlinsko 1:0

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Věděli jsme, že přijede těžký soupeř, proti kterému se nám ovšem v minulosti docela dařilo. Tentokrát jsme měli dobrý vstup do utkání, začali jsme aktivní, hned zkraje jsme se dostali do dvou vyložených šancí, které bohužel zůstaly neproměněny. Celkově to v prvním poločase byl jeden z našich nejlepších výkonů na jaře a odměnou byla vedoucí branka. Po změně stran hosté přidali, dokázali nás zatlačit na naši polovinu, nám se zase otvíraly možnosti k rychlým kontrům a byla škoda, že jsme některý z nich nedotáhli a tím nepojistili výsledek. I přesto jsme zodpovědnou defenzivní hrou těsné vítězství udrželi až do konce a ukázali, že se nevzdáváme a o udržení budeme ještě bojovat.



Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: V Dolním Újezdu se nám nedaří. Soupeř ohrožený sestupem nám ukázal, jak se bojuje a jezdí po zadku. My jsme si mysleli, že se porazí sám. Bohužel jsme jen dvakrát vystřelili na branku. Opět jsme dali příležitost našim dorostencům, aby si zvykli na dospělý fotbal.