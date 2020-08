Zatímco jak pro Svitavy, tak zcela jednoznačně i pro Moravskou Třebovou, bylo víkendové dějství vítězné, tak oproti očekávání vyšla naprázdno litomyšlská Jiskra, která na domácí půdě zcela vyhořela a odevzdala body outsiderovi.

2. KOLO:

Horní Ředice – Moravská Třebová 0:7

Byl to duel, ve kterém, jak se říká, „nebylo o čem“, rozdíl v kvalitě obou týmů byl příliš velký na to, aby mohli domácí myslet na rovnocennou partii se Slovanem. Hosté dominovali hlavně v záložní řadě, přehrávali soupeře ve všech směrech, byli i dostatečně produktivní, takže o poločase (4:0) bylo o osudu utkání jasno. A protože Slovanisté pokračovali i po pauze s chutí přidávat další góly a domácí neměli způsob, jak je zastavit, vzešel z toho nakonec debakl.

Fakta – branky: 78. a 81. Holub, 11. Bednář, 22. Horák, 29. Konečný, 38. Olejník, 56. Lebiš. Rozhodčí: Hájek (Brno). ŽK: 2:4. Diváci: 120. Poločas: 0:4. Horní Ředice: Češka – Horyna, Mráz, L. Švec, Fous (65. Klír) – Sytko, Hrdý (85. Škaloud), J. Švec, V. Skoumal – Sokol, Morávek. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Horák, Drexler, J. Štaffa (73. M. Štaffa) – Olejník, Bednář, Novák (77. Matocha), Lebiš (64. Kudyn) – Holub, Konečný (69. Bambušek).

Litomyšl – Rohovládova Bělá 0:1

Devadesát minut trápení a na jejich konci šok. To je ve zkratce zápas, který Jiskře totálně nevyšel. Už v prvním poločase nebyli domácí daleko od inkasované branky, jednou za Kačerem zvonila i tyč. Sami byli ve finální fázi nepřesní a bezzubí, takže pořádnou šanci si ne a ne vypracovat. Kdo čekal oživení po změně stran, nedočkal se, domácí hráli v křeči, bez nápadu, bez momentu překvapení a maximem jejich úsilí byla Kunderova střela do tyče, jinak je pozorně bránící soupeř k ničemu moc nepustil. Minutu před koncem se pak hosté vydali do rychlého brejku, jejich kapitán Deutsch prošel možná ke svému vlastnímu údivu lehce do šestnáctky, bez otálení vypálil a bylo hotovo.

Fakta – branka: 89. Deutsch. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 0:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Litomyšl: Kačer – Škeřík, Hašek, Štoudek, Jireček – Malý (63. Hromádka), Sršeň, Kundera, Kristek – Folta, Severa (69. Vejrych). Rohovládova Bělá: Javorski – Betlach, Špidlen, Nepivoda, Chovanec (48. Žoček) – Bydžovský, Pospíšil, Deutsch, Khol (81. Jindra) – Klouda (69. Najman), Kotajny.

Proseč – Svitavy 2:4

Domácí nováček se zpočátku vezl na vlně euforie a po pěti minutách otevřel Koutný účet. Hosté se ale nenechali zaskočit, zvýšili tempo, Juřík se nejprve zastřeloval do břevna, ale další pěknou ránou srovnal. Nástup do druhé půle Svitavští prospali a Mareš je po rychlém útoku na zadní tyči trestal, ovšem i tentokrát se na odpověď nečekalo dlouho, postaral se o ni po vydařené souhře znovu Juřík. Zajímavý zápas strhl na stranu Svitav čtvrt hodiny před koncem křížnou střelou Válek. Gólovku soupeře potom zablokoval důležitým zákrokem Vacek a mladík Brázda mohl zpečetit výsledek.

Fakta – branky: 5. Koutný, 46. Mareš – 26. a 54. Juřík, 74. Válek, 90. Brázda. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 2:4. Diváci: 250. Poločas: 1:1. Proseč: Lampárek – Stupavský (46. Zelenka), Jeřábek, Jaroslav Marek, Z. Marek (79. Kunhart) – Koutný, Vopařil, Kiričenko (86. Jiří Marek), Mareš (64. M. Marek) – Fenyk (83. Hromádka), Klíma. Svitavy: Jílek – J. Novák (64. Válek), M. Čížek, Czehowský, Vacek – Chlup (68. Bartoš), Brůna, F. Čížek (85. Brázda), Horák – Svoboda (75. Ehrenberger), Juřík (90. Tůma).

Další výsledky KP Pardubicka:

Moravany – Třemošnice 5:0

Fakta – branky: 1., 3. a 26. Knotek, 45. Formánek, 50. Kříž. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 3:4. Diváci: 100. Poločas: 4:0. Moravany: B. Branda – Beran, Sokol, J. Lukas, M. Lukas – Záleský, Marel (87. Smejkal), Hynek, Knotek – Kříž (82. Mikan), Formánek (85. Semerád). Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý, Jablečník (50. Tomiška), Petr (77. Vepřek) – J. Vančura, T. Forman (50. Šmídl), Filip (63. Míšek), M. Šindelář – Mejtský, D. Forman.

Česká Třebová – Holice 1:3

Fakta – branky: 52. Sejkora – 29. a 34. Václavek, 73. T. Jedlička. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 0:2. Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Jiřánek, Švec, Fric (71. Popelka) – Müller, Roušar – Flídr (74. Plačko), Vaňous, Langer – Sejkora (81. Pávek). Holice: Pšenička – Semínko, Růžička, Řehák, Rožek – Fotul, J. Jedlička, Kuclér, Rosůlek – Václavek, T. Jedlička.

Luže – Lanškroun 0:0 (PK 4:3)

Fakta – rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 0:0. Luže: Vostradovský – Radouš, Koukal, Markarjanc, Malinský – Barcic, Denk, Fejl, Mráz (69. Hantsch) – Klenor, Kroutil (77. Hantsch). Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Popelář, Veselý, Krejsar (53. J. Ptáček) – Komínek, Doležal (67. Karlík)), Sita, Š. Kolomý – F. Ptáček, Savych (89. Skalický).

Pardubičky – Choceň 0:2

Fakta – branky: 12. Gronych, 61. Fikejz. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 1:3. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Pardubičky: Zahradník – Froš, Strnad (41. Martan), Luptovský, Norek – Tuťálek (62. Bartoníček), Svoboda, Hofman (61. Dojčán), Šprachta (46. Svěrák) – Havelka (46. Krejčí), Libánský. Choceň: Krátký – Pekárek, Coufal, Zahálka, Novotný – Štanglica (77. Gerčák), Laky (82. Vychytil), Gronych (80. Dostál), Heger – Fikejz (62. Matějka), Kužma.

Heřmanův Městec – Chrudim B nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a nařízené karanténě v klubu MFK Chrudim.