V samotném závěru rozhodl o veledůležité výhře Dolní Újezd, litomyšlská Jiskra odehrála v Luži nepovedené střetnutí.

21. KOLO:

Moravská Třebová – Svitavy 2:4

Žádné opatrné oťukávání se nekonalo, a to především proto, že hned po necelých osmi minutách překvapil Kamische krásně zakrouceným přímým kopem z ostrého úhlu Chlup a derby tudíž dostalo patřičné grády hned od počátku. K vyrovnání pomohla Slovanu standardní situace, po níž se v šestnáctce rychle zorientoval Polák a nedal Jílkovi šanci. Mezery, a to pořádně, však vznikaly také v pokutovém území domácích, a Svitavští je objevovali. Ve 35. minutě se zblízka prosadil Leinweber a jen o chvíli později měl dostatek prostoru ke gólové dorážce rovněž Drašar – 1:3. Po změně stran přidali Slovanisté na aktivitě, ale nemohli se dostat k pořádnému zakončení, svitavská defenziva likvidovala jejich pokusy vesměs v zárodku. Dvacet minut před koncem svitla Třebové naděje, po faulu ve vápně proměnil T. Novák penaltu. Domácí se vrhli do útoku s ještě větším úsilím, několik zajímavých balonů před Jílkem proletělo, ale žádný z nich svůj cíl nenašel. Při závěrečné hře domácích vabank zpečetil svitavské vítězství střídající Kuda, který byl u dlouhého míče dříve než vybíhající Kamisch a obloučkem ho usměrnil do sítě.



Fakta – branky: 22. Polák, 70. Novák z pen. – 8. Chlup, 35. Leinweber, 40. Drašar, 90. + 1. Kuda. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 1:3. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník (30. Kudyn), Bubela – Štaffa, Bednář, T. Novák, Válek – Petrila, Polák. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek, Czehowský, Horák – Drašar (58. Škáva), M. Čížek, F. Čížek, Chlup – D. Juřík (88. Veselský), Leinweber (82. Kuda).

Dolní Újezd – Žamberk 2:1

Domácí věděli, že jedině vítězství je udrží ve hře o záchranu a došli si pro ně, ale byly to tedy nervy… V prvním poločase byli aktivnější a nebezpečnější, výsledkem jejich snahy byla penalta za ruku proměněná po půlhodině Fulíkem. Potom se zranil stoper M. Vomáčka, domácí museli přeskupit řady a to mělo na jejich hru negativní vliv. Po přestávce navíc vyběhl na trávník jiný Žamberk, hned po pár minutách Jírů vyrovnal a hosté se dostávali do tlaku. Několik solidních možností však nevyužili a došli za to trestu. V 89. minutě po nádherné přihrávce P. Franka rozhodl střídající Štarman a nesmírně cenné body přece jen zůstaly doma.



Fakta – branky: 30. Fulík z pen., 89. Štarman – 48. Jírů. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 1:2. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, M. Vomáčka (33. Frňka), Čejka, Pešina – Fulík (90. Váně), Částek, Klusoň, Vrabec – Drahoš (85. Štarman), Mandlík. Žamberk: Ikizgül – Franke, Rudolecký, Trejtnar (65. Skoták), Vaňous – Kotyza, Jírů, Pavelka, Ďuriš – Dvořák (72. Huška), Kuklík.

Luže – Litomyšl 2:0

V Luži Jiskra v posledních sezonách, kdy se s tímto rivalem potkává v soutěžních zápasech, ještě nebodovala a ani nedělní odpoledne nepřineslo v tomto směru výjimku. Po čtvrthodině hry si fatálně nerozuměli gólman Koukola se svým spoluhráčem z obrany a Fejl dovedl míč asi i k vlastnímu překvapení do opuštěné branky. A takové minely se v přeboru neodpouštějí. Odpověď Jiskry nepřišla, byť se do nadějných pozic dostávala, ale její střelba neměla potřebné parametry. Po hodině hry navíc utekl zadákům Veis, ve vápně je „vyzpovídal“ a zavěsil pod břevno na 2:0. Tento stav si domácí pohlídali.



Fakta – branky: 15. Fejl, 62. Veis. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 2:3. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Luže: O. Klenor – Roubínek, Naď, Mocanu, Malinský (86. D. Klenor) – Lacman, Holub, Shejbal, Veis – Kroutil, Fejl. Litomyšl: Koukola – Kristek (78. Tauer), Hašek, Gyömber, Jireček – Paclík, Svoboda, Kundera (63. Hromádka), Urban (46. Tomšů) – Pešek, Severa (67. Folta).

Další výsledky KP Pardubicka:

Holice – Hlinsko 1:3

Fakta – branky: 47. Černý – 4. a 58. Klika, 33. Vašek. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:2. Holice: Pšenička – Velinský, Kopřiva, Řezníček, Fotul (46. Semínko), Chvála (46.Lát), Řehák, Jedlička, Křtěn (64, Růžička), Rožek (64. Machatý), Černý. Hlinsko: Krčil – Hlouš (67. Dostál), Nevole, Volf, Tulach (89. Vukliševič) – Zub, Portyš (85. Solnička), Vašek, Křivka – Kyncl, Klika (77. Cach).

Chrudim B – Letohrad 2:2 (PK 4:5)

Fakta – branky: 29. F. Holeček z pen., 68. Zrůst – 21. Čada z pen., 71. Trnka. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 3:5. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Chrudim B: Kudláček – Tlapák, F. Holeček, Kopecký, Zikmunda – Bakeš (58. Mašek), Friček (86. Švec), Drahoš, Zrůst – Linhart, V. Holeček (90. Rejfek). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Kail, Macek, J. Štěpán (52. Šponar)– Hiller (68. Trnka), Vaniš, Chládek (76. Lorenc), Bartoň – Čada, Kabourek.

Třemošnice – Choceň 0:2

Fakta – branky: 63. a 70. Zachař. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Třemošnice: D. Oswald – Hromádka, Culek (14. Jelínek), Mejtský, Petr – P. Šindelář, Král, O. Vančura, J. Vančura – D. Forma, Hejcman (73. T. Forman). Choceň: Simon – Coufal, Krejza, Lebeda, Baborák – Klofanda, Zahálka, Vondra (84. Matějka), Rozlívka – Novotný, Fikejz (56. Zachař).

Heřmanův Městec – Česká Třebová 2:0

Fakta – branky: 25. Netušil, 82. Dvořáček. Rozhodčí: Kvaček (Pardubice). ŽK: 4:2. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Žďánský – Čáp (84. V. Svoboda), Dvořáček, T. Zrůst, D. Jablečník – Jošt, Motl, Mach, D. Svoboda (64. M. Jablečník) – Salfický (73. D. Zrůst), Netušil. Česká Třebová: Ezr – Krystl, Klumpar, Jiřánek, Křepela – Sejkora (40. Plačko), Langer, Grepl, Roušar Müller – Stolín.

Moravany – Lanškroun 2:2 (PK 3:5)

Fakta – branky: 5. Komárek, 45. Semerád – 4. Sita, 79. Ptáček z pen. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Moravany: B. Branda – Sokol. J. Lukas, M. Lukas, Hurta – Knotek, Beran, Hynek (90. Blajda), Komárek – Semerád, Machatý. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček (46. Černý), Popelář, Krejsar, Karlík – Doležal (85. Kunc), Sita, Kolomý, Komínek – Savych, Ptáček.



Předehrávka 30. kola: Česká Třebová – Chrudim B 1:2.

Pořadí:

1. Lanškroun (57), 2. Letohrad (52), 3. Moravská Třebová (50), 4. Litomyšl (47), 5. Svitavy (46), 6. Chrudim B (44), 7. Hlinsko (43), 8. Holice (36), 9. Luže (36), 10. Česká Třebová (35), 11. Heřmanův Městec (35), 12. Moravany (35), 13. Choceň (33), 14. Třemošnice (22), 15. Dolní Újezd (20), 16. Žamberk (12).