O body bojovali i další zástupci Svitavska. Vítězstvím potěšil svoje fanoušky Dolní Újezd a ještě pořád „dýchá“. Litomyšl v Třemošnici výborně začala a bídně skončila, u Svitav platil v Moravanech pravý opak.

Třemošnice – Litomyšl 2:2 (PK 3:1)

Jiskra začala skvěle, během jedenácti minut odskočila soupeři o dvě branky. Nejprve prokázal svůj přehled v šestnáctce Svoboda a s přehledem zakončil na 0:1, aby o chvíli později po důrazném napadání rozehrávky domácích unikl Paclík a trefil se přesně na zadní tyč. Jenže pokračování zápasu od hostů zdaleka tak skvělé nebylo a postupem času pouštěli rivala stále více do hry. A když inkasovali hned po návratu z kabin po rohovém kopu od pohotového P. Šindeláře, bylo zřejmé, že na snadné vítězství musí zapomenout. A jelikož vedení v dalším průběhu nedokázali pojistit, byť na to příležitosti měli, přišel trest v 78. minutě, kdy Král z nařízené penalty vyrovnal. A rozstřel potom exekutoři Jiskry úplně zpackali, takže ze zápasu, který byl rozehrán na jasné tři body, získali jediný.



Fakta – branky: 47. Šindelář, 78. Král z pen. – 6. Svoboda, 11. Paclík. Rozhodčí: Štěpánek. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (88. Svoboda). Diváci: 80. Poločas: 0:2. Třemošnice: Oswald – Hromádka, Culek, Mejtský, Petr – P. Šindelář (71. Král), M. Šindelář, J. Vančura, O. Vančura – D. Forman (78. T. Forman), Hejcman (84. Jelínek). Litomyšl: Koukola – Kristek, Tauer (79. Blajda), Tomšů, Jireček – M. Hromádka, Kundera, Svoboda, Paclík – Pešek (68. Urban), Severa.

Dolní Újezd – Hlinsko 1:0

Domácí se vrhli do boje velice aktivně a než utekla čtvrthodina hry, zvonilo po střelách Mandlíka a Fulíka dvakrát břevno. Postupně se více do hry dostávali také hosté a několikrát zahrozili, ovšem poprvé a naposledy se v tomto utkání měnilo skóre ve 34. minutě díky újezdskému Štarmanovi, který stál na konci povedené akce a do sítě usměrnil Frňkovi ideální přihrávku. Po změně stran si Hlinsko sice vynutilo územní převahu, do nebezpečnějšího zakončení se však nedostalo. Domácí mohli pojistit výhru z několika nadějných brejků, které nedotáhli, zodpovědnou hrou přesto výsledek uhájili.



Fakta – branka: 34. Drahoš. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, Čejka, M. Vomáčka, Pešina – Klusoň, Drahoš (88. Váně), Fulík, Vrabec – Frňka (69. Štarman, Mandlík. Hlinsko: Sobotka – Hlouš, Volf, Nevole, Portyš – Vašek, Klika, Zub (46. Dostál), Tulach – Solnička (46. Kyncl), Křivka.

Moravská Třebová – Letohrad 1:1 (PK 4:3)

Tahák kola nabídl fotbal bojovný, s vysokým nasazením, ale krásy moc nepobral, odehrával se převážně ve středu pole s řadou osobních soubojů. Skóre otevřel ve 40. minutě hostující J. Štěpán, když jeho střelu sice Kamisch chytil, podle rozhodčích však za brankovou čárou. Slovan se prosadil po přestávce a byl to novic v jeho sestavě Macek, kdo se o to postaral. Jeho dělovka levačkou zpoza vápna byla z kategorie exkluzivních. Ke konci Letohrad tlačil, ale přes obětavou obranu se do gólové pozice nedostal. A domácí si v penaltách vystříleli druhý bod, který je pro ně cenný také proto, že nastoupili v nekompletním složení.



Fakta – branky: 58. Macek – 40. J. Štěpán. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Moravská Třebová: Kamisch – Fógl (81. Polák), Pinkava, Kopa, Bubela – Štaffa, Novák, Bednář, Válek – Macek, Konečný (88. Kalus). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Vaniš, Kail – J. Štěpán, Chládek (71. Šponar), Bartoň (63. Trnka), Hiller (73. Lorenc) – Čada, Kabourek.

Moravany – Svitavy 2:2 (PK 4:5)

Z beznaděje ke dvěma bodům díky strhujícímu finiši, takové bylo vystoupení Svitav. V první půli měli navrch domácí, aktivitou hýřili především Kříž s Formánkem, ale stopku jim pokaždé vystavil Jílek nebo jejich nepřesnost. Góly začaly padat po přestávce. Nejprve si na přetažený centr naběhl Formánek a hlavou otevřel skóre, které po úniku a přihrávce Kříže navýšil Beran na 2:0. Co Svitavy? Vystupňovaly tempo, zatlačily soupeře, ale pořádnou ránu nevyslaly. Až když vypadalo všechno ztraceno, prosadil se po centru do vápna Czehowský, to běžela 87. minuta. Okamžitě po rozehrávce sebrali hosté míč znovu, Horák unikl a podél gólmana Brandy vyrovnal. A šok na moravanský účet Svitavští završili v rozstřelu.



Fakta – branky: 54. Formánek, 61. Beran – 88. Czehowský, 89. Horák. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Moravany: B. Branda – Knotek, J. Lukas, M. Lukas, Hurta – Formánek, Beran, Semerád, Komárek – Kříž, Machatý (83. Vařečka). Svitavy: Jílek – Novák, Vacek, Czehowský, Veselský – Horák, Drašar, M. Čížek, F. Čížek, Bartoš (46. Chlup) – D. Juřík.

Další výsledky KP Pardubicka:

Holice – Choceň 1:0

Fakta – branka: 78. vlastní (Rozlívka). Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:2. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Holice: Pšenička – Chvála (30. Lát), Řezníček, Kopřiva, Fotul (63. Velinský) – Rožek, Řehák, Jedlička (66. Růžička), Křtěn – Semínko, Černý. Choceň: Simon – Coufal, Eisner (78. Matějka), Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Sršeň, Novotný, Vondra – Rozlívka.

Česká Třebová – Lanškroun 0:4

Fakta – branky: 6. Ptáček, 76. Sita, 86. Savych, 89. Krejsar. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 4:3. Diváci: 86. Poločas: 0:1. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Krystl, Rataj (23. Gregor), Švec – Sejkora (73. Langer), Roušar – Ezr (79. Jiřánek), Müller, Grepl – Stolín. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Pavelka, Karlík – Doležal (86. Bednář), Krejsar, Skalický (74. Hostovský), Sita – Ptáček (89. Herzog), Savych.

Chrudim B – Luže 6:1

Fakta – branky: 11. Krčál z pen., 16. Kraják, 42. Drahoš, 52. Čáp, 86. Linhart, 87. Holeček – 23. Fejl. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 3:1. Chrudim B: Gregovský – F. Holeček, Zikmunda (79. Kužma), Drahoš, Friček (67. Rejfek) – Langr, Čáp, Kraják (79. Jindrák), D. Kopecký – Zrůst (60. V. Holeček), Krčál (75. Linhart). Luže: Janoušek – Naď, Mocanu, Shejbal, Malinský (88. Richter) – D. Klenor (67. Koukal), Holub, Roubínek, Veis – Kroutil, Fejl.

Heřmanův Městec – Žamberk 6:0

Fakta – branky: 7. a 31. D. Svoboda, 13, 34. a 68. Netušil, 51. Salfický. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 4:0. Heřmanův Městec: Žďánský – Salfický, Čáp, Dvořáček, T. Zrůst (74. Pekař) – D. Jablečník, Mach (66. D. Zrůst), Motl, Jošt (58. M. Jablečník) – D. Svoboda (59. V. Svoboda), Netušil. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (80. Kašpar), Vaňous, Rudolecký, Kotyza – Zach (46. Bartoš), Ďuriš, Franke (27. Kuklík), Dvořák (46. Chládek), Jírů – Pavelka (55. Kos).

Pořadí:

1. Lanškroun (53), 2. Moravská Třebová (48), 3. Letohrad (47), 4. Litomyšl (44), 5. Chrudim B (40), 6. Svitavy (40), 7. Hlinsko (39), 8. Holice (36), 9. Česká Třebová (35), 10. Heřmanův Městec (31), 11. Moravany (31), 12. Luže (30), 13. Choceň (27), 14. Třemošnice (22), 15. Dolní Újezd (17), 16. Žamberk (12).