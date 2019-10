Ani gól, ani bod. V Poličce se představil soupeř, který byl nad síly domácích, kteří vyšli opět naprázdno. Reálnější naději na zisk měli mít Moravskotřebovští v Železných horách, jenže také oni zůstali na suchu jak střelecky, tak bodově. Svitavy, ty v neděly doufaly, že odehrají zápas, který vybočí z průměru jejich podzimních výkonů, což se nakonec jakž takž povedlo.

11. KOLO:

Litomyšl – Česká Třebová 2:1

Domácí sice měli od začátku opticky navrch, ale jejich hře chyběl nápad, utápěli se v nepřesnostech a jejich akce končily na hranici šestnáctky, takže nebezpečnější byly rychlé kontry soupeře. Což platilo také po změně stran a kdyby ve vyložené pozici Fric lépe seřídil mířidla, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel. Nakonec se však Jiskra díky trpělivosti přece jen prosadila. Nejprve po ideální přihrávce Štoudka uklidil balon do sítě Hašek a o chvíli později se ze skrumáže ve vápně prosadil Severa. O poklidném dohrání se však nedalo hovořit, protože po přímém kopu dotlačil míč za Koukolova záda důrazný Křepela a domácí si po konečném hvizdu s ulehčením oddechli.



Fakta – branky: 63. Hašek, 76. Severa – 82. Křepela. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 122. Poločas: 0:0. Litomyšl: Koukola – Hašek, Štoudek, Pešek, Jireček – Škeřík (72. Hromádka), Kristek, Kundera, Paclík – Urbanec (66. Folta), Severa (86. Gyömber). Česká Třebová: Moláček – Kubásek (82. Fučík), Jiřánek, Švec, Herclík – Roušar, Ezr (32. Flídr), Sejkora (82. Gregor), Müller, Deml (68. Křepela) – Fric (68. Stolín).

Polička – Lanškroun 0:5

Pouze do poločasu udrželi domácí fotbalisté krok s favorizovaným soupeřem. Toho poslal ve 34. minutě do vedení Ptáček, i Polička však měla ve hře slušné pasáže. Byl to znovu Ptáček, kdo nedlouho po změně stran navýšil lanškrounské vedení, a od tohoto momentu nebylo o výsledku pochyb. Rozdíl v kvalitě mužstev se začal stále výrazněji projevovat, hosté přidávali další góly a nakonec zvítězili jasně rozdílem třídy.



Fakta – branky: 34. a 56. Ptáček, 67. Marek, 75. Š. Kolomý, 77. Komínek. Rozhodčí: K. Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Polička: Krčil – Mužík, Pavliš, Jílek, Vondra (78. Stodola) – Bureš, T. Švec, Navrátil, V. Klein (75. Harašta), Čori – Stejskal. Lanškroun: Ehrenberger – Karlík, Popelář, Doležal, Veselý – Sita (66. Pecháček), A. Kolomý (28. Savych), Š. Kolomý, Marek (72. Jílek), Komínek (81. Šabata) – Ptáček.

Třemošnice – Moravská Třebová 2:0

„Na krásu“ by možná duel vyzněl lehce lépe pro Slovanisty, ve fotbale však rozhodují jiná kritéria. První poločas nabídl po jedné tutovce na každé straně, nejdříve tu Bednářovu vychytal gólman Žďánský, posléze D. Forman orazítkoval konstrukci Kamischovy svatyně. Klíčová byla penalta za ruku, kterou krátce před přestávkou proměnil Mocanu. Po změně stran se bojovalo spíše ve středu pole, hosté svoje slibné akce nedotáhli do konce a tak přišla v samotném závěru pojistka, kterou po rychlém protiútoku zařídil P. Šindelář.



Fakta – branky: 40. Mocanu z pen., 90. P. Šindelář. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 2:0. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Třemošnice: Žďánský – Mocanu, M. Šindelář, Jablečník, P. Šindelář – J. Vančura, O. Vančura, D. Forman (88. Mejtský), Filip (62. T. Forman) – Petr, Hejcman (80. Jelínek). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Fógl, J. Štaffa – Macek (70. Kudyn), Bednář, Novák, Sedláček (70. Bubela) – Holub, Konečný.

Svitavy – Horní Ředice 4:1

Hosté se od začátku zatáhli do obrany, ale současně využívali každou příležitost k brejkům a ty byly v jejich podání hodně nebezpečné. Po jednom z nich také Klír dorážkou otevřel účet. Domácí našli odpověď v závěru poločasu. Nejprve po pěkně rozehraném signálu z přímého kopu vyrovnal Vacek, aby si následně po rychlém úniku J. Nováka a jeho zpětné přihrávce srazil balon do vlastní sítě Fous. Když se hned po změně stran trefil na 3:1 J. Novák, dostali svitavští hráči vývoj zápasu pod kontrolu. Ke čtvrtému zásahu pomohl gólman Češka hrubkou při rozehrávce Horákovi a dohrávalo se ve svitavské režii.



Fakta – branky: 42. Vacek, 44. vlastní (Fous), 48. J. Novák, 59. Horák – 20. Klír. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 3:3. Diváci: 151. Poločas: 2:1. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský (78. A. Novák), M. Čížek, Veselský – Bartoš (85. F. Čížek), Vacek (62. Škáva), Chlup, Válek (72. J. Jukl), Horák – D. Juřík (69. Ehrenberger). Horní Ředice: Češka – Lát (74. Hrubý), Ručka, Horyna, Nevřala – Dědič (42. Kmoníček), Skalický, Hrdý, Fous – Klír, Morávek.

Další výsledky KP Pardubicka:

Chrudim B – Choceň 2:2 (PK 2:4)

Fakta – branky: 26. Žalud z pen., 70. Linhart – 22. Coufal, 86. Heger. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 1:1. Chrudim B: Stýblo – Zikmunda, Petržíla (64. Bakeš), Prokůpek, Kopecký – Kužma (64. Bašek), Friček (39. Vácha), Zrůst – Vašulín, Skoumal (70. Tlapák), Linhart (81. Holeček), Žalud. Choceň: Krátký – Voda, Matějka, Coufal, Zahálka, Klofanda – Heger, Novotný, Laky – Gronych (70. Beneš), Fikejz.

Luže – Heřmanův Městec 2:3

Fakta – branky: 32. Fejl, 65. Veis – 15. a 52. Netušil, 83. Levinský. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (67. Zrůst). Diváci: 111. Poločas: 1:1. Luže: Vostradovský – Shejbal, Mráz, Naď, Kapitola – Fejl, Veis, Klenor, Koukal, Malinský (27. Richter) – Mužíček (78. Lacman). Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Netušil (90. Musil), Hlaváč (55. Straka), Čáp, Zrůst, Jošt, Salfický (71. Levinský), Motl (87. Svoboda), Jablečník.

Pardubičky – Holice 1:3

Fakta – branky: 75. Norek z pen. – 65. z pen. a 85. Václavek, 25. J. Jedlička z pen. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 4:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Pardubičky: Zahradník – Froš, Luptovský, Münzberger (26. Zezulák), Norek – Krejčí (88. Hátle), T. Svoboda, Libánský (72. L. Svoboda), Tuťálek – Šprachta (46. Dojčán), Havelka (84. Čunderle). Holice: Pšenička – Fotul, T. Jedlička (67. Semínko), Rosůlek (88. Růžička), J. Jedlička – Řezníček, Chvála (90. Hanč), Řehák, Václavek – Rožek, Rek.

Moravany – Rohovládova Bělá 6:2

Fakta – branky: 9. a 72. Knotek, 44. a 84. Kříž, 70. M. Lukas, 88. Formánek – 49. Barbarič, 53. vlastní (Machatý). Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 3:2. Diváci: 130. Poločas: 2:0. Moravany: B. Branda – Sokol (46. Hurta), Záleský, J. Lukas, M. Lukas – Machatý, Beran, Hynek (85. Čáň), Formánek – Kříž, Knotek. Rohovládova Bělá: Vokál – Žoček, Nepivoda, Špidlen, Chovanec (59. Čásenský) – Vávra, Klouda, Barbarič (69. Jindra), Starý – Matějka, Kotajny.

Pořadí:

1. Holice (30), 2. Moravany (25), 3. Chrudim B (23), 4. Luže (23), 5. Lanškroun (21), 6. Třemošnice (21), 7. Heřmanův Městec (21), 8. Litomyšl (20), 9. Moravská Třebová (16), 10. Svitavy (14), 11. Choceň (14), 12. Česká Třebová (12), 13. Horní Ředice (10), 14. Pardubičky (7), 15. Polička (4), 16. Rohovládova Bělá (3).