I. A TŘÍDA: Po dvou nevydařených vystoupeních na cizích hřištích si svitavské béčko doma spravilo chuť. A to pořádně. Zámrsk před týdnem deklasoval Poličku, nyní však ochutnal něco ze své vlastní „medicíny“.

TJ Svitavy B vs. SK Zámrsk. | Foto: Eduard Hromadník

Neutekly ani celé dvě minuty, kdy D. Juřík otevřel gólový účet, během čtvrthodiny to bylo 3:0 a duel pokračoval pod svitavskou kontrolou, byť hosté postupně hru přece jenom vyrovnávali.



„Dokonale se nám podařilo využít dne otevřených dveří v obraně hostů v úvodu utkání. Rychle jsme se dostali do pohodlného vedení a i když se Zámrsk postupně zlepšoval a konečná výše skóre neodpovídá průběhu hry, dokázali jsme ve druhém poločase rozdíl ještě navýšit. Tentokrát hráče chválím za přístup k zápasu hned od první minuty,“ uvedl trenér Milan Janko.



Fotbalisté Kunčiny prohráli v Ústí nad Orlicí po boji s tamním béčkem, když rozhodující branku inkasovali v 89. minutě z trestného kopu, který excelentně zahrál Chalupník. Podobně poslal Kunčinu do vedení v prvním poločase T. Brychta, soupeř vyrovnával po změně stran po centru do pokutového území. Zdálo se, že hosté ústeckému tlaku nakonec odolají, ale pár sekund jim přece jenom ke štěstí scházelo.



„Toto utkání mi hodně připomínalo naše vystoupení v Poličce. Domácí měli po celou dobu územní převahu a místy i výraznou. Náš tým se převážně bránil a vyrážel do rychlých protiútoků. Paradoxně jsme však po přestávce mohli navýšit skóre, když Pešava trefil z malého vápna břevno a Kalina z hranice penaltového puntíku těsně přestřelil. V závěru domácí nejprve trefili tyč a poté předvedli drtivou pětiminutovku, ze které vytěžili několik rohů a rozhodující branku. Vyhráli zcela zaslouženě, protože byli po celé utkání lepším týmem. Osobně mě ale mrzí, že jsme některé z našich velkých šancí nedokázali proměnit, protože si myslím, že jsme si nějaký ten bodík odvézt mohli,“ hodnotil zápas trenér Kunčiny Jan Kačer.