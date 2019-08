I ve druhém podzimním venkovním vystoupení Svitavy po pětačtyřiceti minutách vedly. Znovu však nezvládly druhou polovinu zápasu a zůstaly jim prázdné ruce.

3. KOLO:

Luže – Svitavy 3:1

Fakta – branky: 54. Kroutil, 71. Veis, 90. + 2. Malinský – 32. D. Juřík. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 4:3. ČK: 1:1 (90. Richter – 90. D. Juřík). Diváci: 160. Poločas: 0:1. Luže: Vostradovský – Koukal, Malinský, Shejbal, Naď – Fejl, Merkl (84. Dušek), Klenor (46. Richter), Mráz – Kroutil, Veis. Svitavy: Jílek – Horák, Vacek, Czehowský, Veselský (30. Marvan) – Bartoš, Vrabec (73. Bednár), Škáva, Chlup, Válek – D. Juřík.



Marek Kopecký, trenér TJ Luže: V týdnu nám vypadli ze sestavy tři důležití hráči a bylo otázkou, zda je dokážeme nahradit. První poločas jsme na hřišti hledali ideální složení a Svitavy šly do kabin za příznivějšího stavu. Do druhé půle jsme přeskupili řady a po šťastném vyrovnání jme si šli zaslouženě pro tři body. Kluci nechali na hřišti srdíčko a za to jim patří obrovská poklona.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas v Luži potvrdil moji domněnku, že se nedokážeme při vyrovnaném průběhu plně soustředit po celých devadesát minut. První poločas nebyl špatný, měli jsme mírnou převahu, i když také štěstí, to když domácí Fejl ve vyložené šanci nastřelil tyčku. Po půlhodině jsme šli do vedení po přesné hlavičce Juříka a tento stav do poločasu udrželi. Ovšem do druhého dějství jsme nastoupili nekoncentrovaně, špatně četli hru a s tím přišly chybné reakce na vývoj herních situací. A tak jsme obdrželi tři góly po standardkách a obzvláště třetí obdržený gól byl kuriózní. V posledních vteřinách za stavu 2:1 jsme rozehrávali z půlky trestný kop, všichni hráči čekali na míč ve vápně soupeře, protože to byla poslední šance ještě s výsledkem něco udělat. My si rozehráli balon nakrátko, nechali si ho vzít a tudíž jsme dostali hřebík do rakve do prázdné branky. No a na lavičce to byl případ pro „Chocholouška“.

Moravany – Litomyšl 1:1 (PK 4:5)

Fakta – branky: 45. Kříž – 20. Pešek. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:4. Diváci: 160. Poločas: 1:1. Moravany: B. Branda – Sokol, J. Lukas, M. Lukas, Knotek – Machatý, Beran, Semerád, Hynek – Kříž, Formánek. Litomyšl: Koukola – Gyömber (46. Tauer), Pešek, Štoudek, Jireček – Paclík, Kundera, Kristek (89. Horák), Urbanec – Škeřík, Zeman (52. Folta).



Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: Úvod utkání nám herně vyšel s jednou vadou na kráse. Vytvořili jsme si sice několik slibných příležitostí, které jsme však nedokázali přetavit ve vedoucí gól. Naopak soupeř měl v prvním poločase jedinou příležitost. Tu neproměnil, nicméně skóroval po standardní situaci. Nám se podařilo odpovědět gólem do šatny. Ten paradoxně nakopl hostující celek. Po celý druhý poločas měl herní převahu a vypracoval si více možností. Remíza byla z mého pohledu spravedlivá.



Roman Pražák, trenér Jiskry Litomyšl: Do Moravan jsme odjížděli s jasným cílem odčinit domácí porážku s Třemošnicí, což se víceméně podařilo. Poměrně brzy jsme se ujali vedení, ale poté jsme přestali být aktivní a soupeř nás od poloviny poločasu zatlačil, dvakrát nás podržel výborný Koukola a jednou konstrukce naší branky. V poslední minutě už se ale Kříž prosadil a nutno dodat, že po zásluze. Po změně stran jsme šli na hřiště s tím, že si musíme lépe pohlídat náběhy Formánka a Kříže, kteří nám v první půli dělali velké problémy. To se nám podařilo splnit. Výrazně jsme se zlepšili i ve hře dopředu, kdy jsme dvakrát orazítkovali tyč a nevyužili jednoho samostatného úniku. Zápas dvou rozdílných polovin nakonec dospěl do penalt, v nichž jsme byli štastnější my. Odehráli jsme zatím nejlepší utkání na podzim, ale stále nás čeká hodně práce…

Horní Ředice – Moravská Třebová 1:1 (PK 5:6)

Fakta – branky: 48. Dědič – 17. Holub. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 3:1. Diváci: 140. Poločas: 0:1. Horní Ředice: Češka – Březina, Skalický, Židík (53. Stárek), Kmoníček – Lát (65. Hrdý), Dujsík, Horyna, Fous – Morávek (87. Mráz), Dědič. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (84. Kudyn), Krystl, Novák, Bubela – J. Štaffa, Bednář, Sedláček, Holub – Konečný, Polák.



Petr Kopa, asistent trenéra SK FK Horní Ředice: Proti velice kvalitnímu týmu jsme podali hodně bojovný výkon. Soupeř hrál, my jsme na hřišti dřeli. Takhle se hraje o body v krajském přeboru. A tímto způsobem musíme hrát každý zápas.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Na hřišti nováčka jsme prakticky po celé utkání herně dominovali, soupeř zalezl na svoji polovinu a téměř nás neohrozil. Ujali jsme se vedení a mohli přidat i další góly, bohužel jsme ale šance neproměnili. V kabině jsem upozorňoval na to, že se můžeme porazit jenom sami, a pochopitelně jsme hned vyrobili chybu, kterou domácí využili. K dalšímu průběhu se nebojím říci, že soupeři vybojoval remízu asistent rozhodčího, protože co předvedl, to jsem snad ještě neviděl. Jasný gól, který měl platit, nám neuznal pro ofsajd, jako ofsajdy mával neuvěřitelné věci, takže se upřímně řečeno divím, že jsem vydržel na lavičce. Aspoň, že jsme po divokých penaltách získali druhý bod. Samozřejmě, měli jsme přidat další branky, měli jsme se vyvarovat zbytečného zaváhání a dopadlo by to jinak.

Pardubičky – Polička 4:0

Fakta – branky: 25. Libánský, 74. Dojčán, 78. Svatoň, 81. Norek. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Pardubičky: Zahradník – Zezulák, Čunderle, Norek, T. Svoboda, Libánský (57. Dojčán), Svatoň (81. Šprachta), Jonáš (84. Froš), Krejčí (84. Havelka), L. Svoboda, Tuťálek. Polička: Krčil – Punar, Pavliš, Jílek, Mužík – Andrle, Švec, Stodola (68. Bureš), Harašta – Netolický, Stejskal.



Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: Jsme velmi rádi, že jsme druhé domácí utkání zvládli. Jak výsledkově, tak i zlepšenou hrou. V týdnu jsme s týmem hodně pracovali a důkladně ho připravovali. A přineslo to kýžené ovoce. Vše, co jsme si řekli a nacvičili, jsme nakonec dokázali, až na úvodních dvacet minut druhé půle, plnit. Poličku jsme zcela po zásluze porazili. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb v obranné fázi a především jsme si vytvořili velké množství brankových příležitostí. Hned čtyři jsme využili. Za přístup musíme pochválit celý tým. Nicméně stále je co zlepšovat. Navíc, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá…



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Výsledek je pro nás krutý a vypadá hůře, než jaký byl průběh utkání. Na rozdíl od soupeře jsme však nedávali góly, což bylo klíčové. Ze začátku byla hra dosti opatrná a nikdo se dopředu moc nehrnul, i když snaha o kombinaci byla vidět z obou stran. My jsme inkasovali poté, co jsme pozdě zareagovali na rozehraný roh domácích. Sami jsme ještě za bezbrankového stavu mohli otevřít skóre, ale možnosti jsme nevyužili. Což bohužel platilo i po změně stran. Druhý gól Pardubičky přidaly z rychlého brejku po našem rohovém kopu a do otevřené obrany jsme ke konci dostali ještě dvě další branky. Až tak špatné, jak ukazuje skóre, to od nás nebylo, ale v útoku jsme se nedokázali prosadit a to byl rozhodující faktor tohoto utkání.

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Chrudim B 0:5

Fakta – branky: 22., 32. a 41. Rybička, 53. Čáp, 61. Hynek. Rozhodčí: K. Schmeiser (Roveň). Hráno bez karet. Diváci: 148. Poločas: 0:3. Třemošnice: Trojan – Mocanu, O. Vančura, Malý, Petr (80. Mejtský) – P. Šindelář, J. Vančura (46. Jablečník) M. Šindelář, Oswald (59. Jelínek) – Hejcman (63. Filip), Forman. Chrudim B: Stýblo – F. Holeček, Luong, Zikmunda, Kopecký – Linhart (61. Vácha),Prokůpek (57. Friček), Čáp, Hynek (76. Bakeš) – Rybička (79. Skoumal), Žalud (69. Zrůst).

Holice – Česká Třebová 4:0

Fakta – branky: 35. z pen. a 65. J. Jedlička, 47. a 85. Václavek. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 130. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Chvála, Řezníček, Hanč, Řehák – Fotul, J. Jedlička, Rožek (75. Křtěn), Rosůlek (65. Semínko) – T. Jedlička (65. Rek), Václavek. Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Jiřánek, Fučík, Gregor (70. Herclík) – Roušar (75. Kubásek), Müller – Křepela, Ezr (27. Flídr), Deml (60. Stolín) – Borek.

Heřmanův Městec – Lanškroun 1:1 (PK 6:5)

Fakta – branky: 22. Salfický – 40. Savych. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 4:2. ČK: 1:1 (54. Jablečník – 79. Š. Kolomý). Diváci: 521. Poločas: 1:1. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka (90. Pekař) – Jošt (81. Svoboda), Čáp, Hlaváč, Jablečník, Levinský (46. Motl) – Mach, Salfický (71. Musil). Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Krejsar, Popelář, Macháček – Komínek (90. A. Kolomý), Sita, Š. Kolomý, Doležal – Savych (80. Marek), Ptáček.

Rohovládova Bělá – Choceň 4:1

Fakta – branky: 79. a 82. Kotajny, 21. vlastní (Zahálka), 51. Čásenský – 44. Fikejz. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 3:4. Diváci: 60. Poločas: 1:1. Rohovládova Bělá: Vokál – Nepivoda, Klouda, Barbarič (77. Chovanec), Pospíšil, Najman, Deutsch, Kotajny (86. Vávra), Panchártek (46. Čásenský), Matějka, Špidlen. Choceň: Krátký – Voda (55. Beneš, 83. Zachař), Zahálka, Sršeň, Coufal – Heger, V. Novotný (17. Matějka, 55. Gronych), L. Novotný, Kaplan (63. Laky) – Fikejz, M. Novotný.

Pořadí:

1. Luže (9), 2. Holice (9), 3. Moravany (7), 4. Chrudim B (6), 5. Lanškroun (6), 6. Česká Třebová (6), 7. Litomyšl (5), 8. Heřmanův Městec (5), 9. Svitavy (3), 10. Moravská Třebová (3), 11. Pardubičky (3), 12. Polička (3), 13. Třemošnice (3), 14. Rohovládova Bělá (3), 15. Horní Ředice (1), 16. Choceň (0).