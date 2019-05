I. A TŘÍDA: Domácí vystoupení v pořádku, venkovní nikoli. Tak lze ve stručnosti shrnout víkendové představení okresních „átřídních“ zástupců. Jinými slovy, Polička a Svitavy za tři body, Kunčina s nulou.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Svitavská rezerva odehrála domácí utkání tentokrát na travnatém hřišti a se soupeřem z Pardubicka si poradila poměrně s přehledem. „Proti oslabeným hostům jsme v prvním poločase hráli aktivně a zodpovědně. Po několika nevyužitých šancích se postupně začal opět střelecky prosazovat David Juřík. Do půlky tak bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Druhá část se bohužel z naší strany prakticky jenom dohrávala. Ubylo pohybu a přibylo chyb v rozehrávce. Za první poločas jsem spokojen, druhý byl z naší strany odflinknutý,“ hodnotil trenér Milan Janko.



Polička hrála proti poslednímu Letohradu a jako tým dvou tváří měla tentokrát lepší druhou polovinu duelu. Vytáhl se čtyřbrankový Petr Navrátil, tak úplně lehce se ovšem výsledek nerodil. „Měli jsme potíže se sestavou, mimo jiné se na hřišti objevili tři brankáři. Hned ze začátku jsme zahodili stoprocentní gólovky, z převahy jsme se však nakonec ujali vedení. Bohužel potom jsme začali zbytečně bláznit dopředu, všichni chtěli útočit a zákonitě přišel po ztrátě míče trest, kdy hosté ze své snad jediné vážnější akce vyrovnali,“ kroutil hlavou poličský trenér Miroslav Kovář. Ten tak musel v kabině svým svěřencům vysvětlit, že není možné, aby si i proti poslednímu týmu tabulky dělali na trávníku, co je napadne. „Po přestávce to už bylo v pořádku, dali jsme si balon do nohy a bylo jenom otázkou času, kdy se prosadíme. Soupeř postupně rezignoval, mrzí mě však, že se ke konci utkání snížil k přehnaně tvrdým zákrokům,“ řekl kouč Kovář.



Špatný začátek a špatný konec mělo představení Kunčiny na pardubickém Dolíčku, kde má svoje domácí prostředí celek z Rohovládova Bělé. „Vstup do utkání nám hrubě nevyšel a vinou nekoncentrovanosti jsme hned po čtyřiceti vteřinách inkasovali. Tato rychlá branka nám zkomplikovala naše plány. Po celé utkání měli domácí územní převahu a do velkých šancí se dostávali hlavně ve druhém poločase. Brankář Hutira předvedl několik výborných zákroků a tím nám držel naději na nějaký bodový zisk. My jsme vyráželi do rychlých protiútoků, ale bohužel nám chyběla větší kvalita ve finální fázi. V posledních deseti minutách jsme zariskovali a začali hrát na tři útočníky, ale výraznější šanci jsme si prakticky nevytvořili. Pouze tam byl jeden závar ve vápně, ale naše střely byly obranou zablokovány. Po jednom z protiútoků domácí výsledek pojistili a zcela zaslouženě brali všechny tři body. V tomto zápase si cením hlavně toho, že jsme do samotného závěru mohli pomýšlet na zisk s velmi kvalitním soupeřem,“ poznamenal kunčinský lodivod Jan Kačer.