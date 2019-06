I. A TŘÍDA:

SK POLIČKA

(3. místo, 50 bodů)

Miroslav Kovář, trenér: Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme se nakonec dostali na postupovou pozici, vyznívá celkové hodnocení sezony pozitivně, i když v jejím průběhu nebylo vždycky všechno růžové. Obecně se dá říci, že se nám lépe hrálo proti soupeřům z horní poloviny tabulky. Tyto zápasy jsme zvládali jak na konci podzimu, tak na jaře velmi dobře, naopak na začátku obou částí ročníku jsme se herně i výsledkově spíše hledali a ztráceli body. Jako ideální bych sezonu určitě neoznačil, sehráli jsme lepší i horší duely, ale nakonec převládá spokojenost. Přístup kluků byl v pořádku, v naprosté většině zápasů plnili pokyny, které dostali, dělali na hřišti to, co jsme po nich chtěli, po stránce nasazení jim také nemám co vytknout. Naší bolestí byla efektivita v zakončení, protože byla utkání, kdy jsem jen kroutil hlavou nad tím, co dokážeme zahodit. Před návratem do krajského přeboru nás čeká zásadní úkol rozšířit kádr, protože jsme často jezdili v jedenácti dvanácti lidech a neměli prakticky možnost střídat, což by ve vyšší soutěži nešlo. Určité plány v tomto směru máme, pokud se nám je povede realizovat, tak by to v přeboru mohlo jít. Polička do nejvyšší krajské soutěže patří a pevně věřím, že to dokážeme.

TJ SVITAVY B

(7. místo, 40 bodů)

Milan Janko, trenér: Domnívám se, že náš bodový zisk a umístění vcelku odpovídá předsezonním cílům. Získal jsem hodně poznatků o naší hře doma a na soupeřových hřištích a o ochotě hráčů přistupovat k tréninku, ale hlavně jsem rád, že nadále pokračuje výborná spolupráce s A týmem. Hráči, kteří měli zájem pracovat, jsou dnes v základní sestavě áčka. Naopak mě mrzí, že ti, kteří jsou fotbalovými talenty, tímto darem pohrdají.

SOKOL KUNČINA

(14. místo, 19 bodů)

Jan Kačer, trenér: V podzimní části sezony nás potkala spousta zranění ještě před jejím začátkem a s tím se svezl vlastně celý podzim, kdy nám výrazně pomáhali hráči našeho B mužstva, které hraje III. třídu, a také dorostenci, za což jim náležel velký dík. Výsledkem bylo pouze osm bodů a předposlední místo v tabulce. Nutno podotknout, že značnou část z obdržených branek jsme si nepřímo dali sami, protože jsme opakovaně vytvářeli spoustu hrubých chyb, které naši soupeři vždycky dokázali potrestat. Na vstřelení gólů jsme se naopak velmi nadřeli. Jarní část byla, co se týká početního stavu kádru, mnohem lepší a rovněž po bodové stránce došlo k mírnému zlepšení. Bohužel lacino inkasované branky jsme dostávali také na jaře. Alespoň trochu pozitivněji mohu hodnotit naši ofenzivní část, protože se nám podařilo vstřelit více branek než na podzim. Když to celé sečtu dohromady, tak náš pád do nižší soutěže je víceméně zasloužený, protože kolonka inkasovaných branek byla doopravdy hodně vysoká a s takovým výsledkem se sezona jako úspěšná hodnotit v žádném případě nedá.