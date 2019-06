KRAJSKÝ PŘEBOR:

TJ JISKRA LITOMYŠL

(4. místo, 57 bodů)

Ivo Svoboda, trenér: V jarní části se nám nepodařilo navázat na podzimní výkony. Za hlavní příčinu bych označil skutečnost, že jsme po celé jaro „na tréninku tančili blues, takže jsme potom těžko mohli v zápasech spustit spustit rock and roll.“ To byl také důvod, proč jsem se rozhodl skončit v roli trenéra litomyšlského mužstva. Příliš povedených střetnutí jsme na jaře nemohli napočítat a opravdu kvalitní vystoupení jsme dlouho marně vyhlíželi. Až na závěr v Letohradu to byl výkon, jakých jsme chtěli vidět daleko více a klukům přeji, aby s takovou hrdostí odcházeli v následující sezoně ze hřiště mnohem častěji. Celkově to pro mě byly skvělé tři roky a od týmu se mi neodchází snadno. Ale pokud se jedná čistě o fotbalovou stránku, odcházím trošku zklamaný. Během tří let jsme se dokázali z úplného dna jen vlastní vůlí a tréninkem dostat na první místo krajského přeboru. Místo euforie a ještě většího odhodlání sportovně něco dokázat si hráči asi uvědomili, že pro fotbal zase tolik dělat nechtějí. To samozřejmě nelze nikomu vyčítat, ale v takovém případě jsem nechtěl být v roli trenéra. Výsledky s tímto rozhodnutím nemají žádnou spojitost. Vždyť čtyřiadvacet jarních bodů se musí v Litomyšli považovat za úspěch. V kolektivním sportu potřebujete celý tým a ne jenom polovinu… S Jardou Rybou odcházíme od dobrého a nyní fungujícího týmu, ale mrzí nás, že hráči pro fotbal nechtěli dělat více.

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

(5. místo, 57 bodů)

Zdeněk Válek, trenér: Jako rozhodující s ohledem na to, že jsme vypadli z nejlepší čtyřky, se ukázalo jednak to, že jsme na rozdíl od podzimu několikrát ztratili body doma a především zápasy s Litomyšlí, Svitavami a Lanškrounem nás stály lepší umístění. Druhým zásadním faktorem bylo, že nás postihl větší počet zranění hráčů ze základní sestavy. To je věc, která se nám rok a půl prakticky vyhýbala, ale letos na jaře na nás dopadla plnou vahou. V klíčové fázi sezony to bylo znát, právě tam jsme přišli o důležité body a vidím to jako zásadní problém, proč jsme nemohli zabojovat o vyšší umístění. Nicméně díky tomu, že se nám podařilo zvítězit v krajském poháru, je hodnocení odehrané mistrovské sezony pozitivní.

TJ SVITAVY

(6. místo, 56 bodů)

Radovan Kroulík, trenér: Co se týče jarních bojů, panuje spokojenost s bodovým ziskem, vždyť jsme jenom třikrát prohráli. S herním projevem už méně, zejména s domácími zápasy v závěru sezony. Pokud se podívám na odehraný soutěžní ročník jako celek, měli jsme jaro tradičně lepší než podzim a hledáme důvody, proč tomu tak je. Kádr je stabilní, škoda však byla výpadku zraněného Frola, protože nám citelně schází výrazný střelec. Umístili jsme se oproti předešlé sezoně o příčku výše a doufám, že náš vzestup bude v dalších letech pokračovat.

SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

(15. místo, 22 bodů)

Tomáš Abt, trenér: Po osmi letech jsem skončil na dolnoújezdské lavičce a určitě jsem si nepředstavoval, že to bude po sestupu. Při hledání příčin musím v první řadě zmínit neproměňování gólových příležitosti, kterých jsme měli v každém zápase dost, jenže naše produktivita nebyla dobrá. Potom to byla nekoncentrovanost v určitých pasážích, problémy jsme měli zejména v nástupech do druhých poločasů, kdy nás srážely obdržené góly. Dokázali jsme překvapit v pozici outsidera, dvakrát jsme bodovali s vítězným Lanškrounem, leč v klíčových střetech, kdy jsme potřebovali zabrat, jsme selhali. Byly to hlavně domácí duely s Třemošnicí a Českou Třebovou, které jsme mohli a měli zvládnout. Takže z toho je sestup, kterého je obrovská škoda, protože vlastně to bylo o jednom dvou utkáních a všechno mohlo být jinak.