Slovan však nakonec našel cestičku k výhře, byť to tedy bylo s klikou. Vyhrály rovně Svitavy, ale až po penaltách a to je méně, než se všeobecně očekávalo. I zde byl na vině bídný start do utkání.

Svitavy – Horní Ředice 1:1 (PK 6:5)

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: S Horními Ředicemi jsme sehráli zápas, který se nám, až na závěrečný penaltový rozstřel, příliš nepovedl. Po brzy inkasovaném gólu jsme sice měli optickou herní převahu, ale nedařilo se nám realizovat plynulou akci až do finálového zakončení. To se povedlo jenom jednou před koncem poločasu, kdy po přihrávce Brůny skóroval Juřík. Stejný obraz poskytl i druhý poločas, kdy zatažený soupeř nám prakticky nedovolil ohrozit svého brankáře. A tak jsme předvedli pouze několik nepřesných střeleckých pokusů z dálky. Ke druhému bodu nám pomohl brankář Jílek čtyřmi chycenými penaltami v rozstřelu.

Antonín Čáp, trenér SK FK Horní Ředice: Opět jsme předvedli výkon na hraně možností. Domácí nás v úvodu podcenili a my už ve čtvrté minutě otevřeli skóre. Ke konci prvního poločasu po jedné z našich ojedinělých chyb v defenzívě se domácí dočkali vyrovnání. Ve druhém poločase byli Svitavští dominantnější, ale výraznou brankovou situaci si nevytvořili. Naopak tři minuty před koncem jsme jim mohli sebrat vítr z plachet. Remíza na konci zápasu byla pro nás úspěchem.

Holice – Litomyšl 4:1

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Utkání jsme zvládli, ale nebylo to tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Soupeř byl houževnatý a my mu povolili na můj vkus až moc nebezpečných situací. Jsem proto rád, že přes brzký hendikep, do kterého jsme se dostali, kluci neztratili hlavu a trpělivou hrou utkání ještě v prvním poločase otočili. Přesto, že jsme stav navýšili až na konečných 4:1, musíme určité fáze zvládnout příště lépe.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání v Holicích zhodnotím krátce. Narazili jsme na velmi silného soupeře, který ukázal vysokou kvalitu. Nepodali jsme špatný výkon, ale bohužel to nestačilo na lepší výsledek. Opět jsme v některých pasážích dokázali soupeře přehrát, ovšem v klíčových okamžicích jsme bohužel tahali za kratší konec.

Moravská Třebová – Moravany 3:2

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Stává se z toho pomalu tradice. Opět jsme měli špatný začátek, za chvíli prohrávali 0:2 a mohlo to být snad 0:5, protože jsme vyráběli hrozné chyby v rozehrávce a v obranné činnosti, takže s námi mohlo být ještě hůře. Postupně se však hra vyrovnávala a ke konci poločasu jsme měli navrch, čehož výsledkem bylo vyrovnání na 2:2. Ani do druhé půle jsme nenastoupili dobře, soupeři ale začaly postupem času docházet síly a nám se povedlo v závěru se štěstím strhnout vítězství na svoji stranu. Se ziskem tří bodů jsem spokojen, zato s předvedenou hrou příliš ne.

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Na soupeře jsme se dobře připravili, a proto jsme zvládli začátek. Bohužel poté zasáhla vyšší moc, která dostala domácí do hry. Nicméně kdybychom proměnili alespoň polovinu našich tutových šancí, nepomohla by jim ani svěcená voda. Bral bych i jeden bod, i když vzhledem k průběhu utkání by i ten byl málo. Jediné pozitivum je to, že si těžkou premiéru odbyl mladý gólman Metelka, který zachytal velmi dobře.