Oba celky zapsaly bilanci jedné výhry a jedné porážky, oba podlehly pražským soupeřům a oba porazily týmy, jimž odskočily v průběžném pořadí soutěže.

Chemcomex Praha – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 5:3 (4:1)

Branky: Zapletal 2, Bužík, Doležal, Havrda – M. Matocha 2, Minx.



„Druhý pražský turnaj v řadě tentokrát nebyl ovlivněn žádnou vyšší mocí a rozdali jsme si to se soupeři férově na hřišti. Souboj s úřadující mistrem rozhodl první poločas a naše laciné chyby v defenzivě. Branka v poslední minutě poločasu na náladě také nikomu nepřidala. Po změně stran se náš stroj dostal do vyšších obrátek, ale na víc než na snížení to nestačilo,“ popisoval předseda klubu Petr Matoušek.

FK Adria Kladno – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 1:2 (0:0)

Branky: Houha – M. Matocha, Holub.



„Nebýt naší střelecké nemohoucnosti, mohl duel proti čtvrtému nejlepšímu týmu minulé sezony dopadnout daleko větším rozdílem. Po bezbrankovém poločase jsme se sice dostali do vedení, Kladno ovšem s odpovědí nečekalo ani minutu. Rozhodující branka padla devadesát vteřin před koncem. Vše rozjela konstruktivní rozehrávka gólmana Vykydala přes celé hřiště na Fialku, ten svoji přihrávku adresoval před branku Holubovi, který nabídkou nepohrdl a nekompromisně proměnil. Protivník na změnu stavu nestačil zareagovat a „pražskou“ část sezony jsme tak ukončili vítězně,“ uvedl Petr Matoušek.



Moravská Třebová: Vykydal – Langer, R. Matocha, Fialka, Holub, Pazdera, M. Matocha, Brázdil, Minx.

VPS Novabrik Polička – AC Sparta Praha 1:2 (0:2)

Branky: Mužík – Koláček, Hrdý.



„Bylo to velice pěkné a útočné laděné střetnutí, na které se dalo koukat. Jedinou kaňkou z naší strany je výsledek, jenže s jedním vstřeleným gólem se proti kvalitnímu celku Sparty dá velice těžko pomýšlet na bodový zisk. My jsme nezačali nejlépe, ze začátku jsme nakupili několik chyb, ale postupně jsme se dostali více ze hry. Přesto to byl soupeř, komu se po hezkých kombinacích povedlo vstřelit do poločasu dvě branky. Po změně stran jsme vytáhli hru více dopředu a dokázali přitlačit, Sparta však hrozila z rychlých brejků a šancí bylo na obou stranách hodně. Povedlo se nám snížit, jenže to bylo všechno, stav zápasu se nezměnil, ačkoli k vyrovnání v některých situacích scházela jen trocha štěstí a pár centimetrů. Nic ale naplat, my se ve většině zápasů hrozně nadřeme na každý gól a tohle byl další takový scénář. Bylo to však určitě nadprůměrné utkání celostátní ligy,“ hodnotil poličský trenér František Švec.

VPS Novabrik Polička – Bombarďáci Větřní 4:0 (2:0)

Branky: Mužík 2, Poul, Kovář.



„Rozdíl oproti předešlému utkání byl hlavně v tom, že jsme byli produktivnější a stříleli branky. A když o dva tři góly vedete, rázem se vám hraje lépe, více si dovolíte, nebojíte se zkusit to jeden na jednoho, i v kombinaci získáte jistotu. To byl i tento případ. Soupeř nebyl vůbec špatný, ale my zahráli zodpovědně v obraně a důležitými zákroky nás několikrát podržel gólman,“ oceňuje Slaného poličský lodivod.



Polička: Slaný – T. Švec, Vondra, Poul, F. Švec – Stejskal, Navrátil, Kovář, Mužík.

CELOSTÁTNÍ LIGA – další výsledky 3. turnaje:

Futsal Zlín – Chemcomex Praha 2:5 a FK Adria Kladno 5:4, SK SICO SC Jilemnice – Bombarďáci Větřní 2:4 a AC Sparta Praha 1:3.

Pořadí:

1. Chemcomex Praha (16), 2. Zlín (15), 3. Sparta Praha (13), 4. Polička (9), 5. Větřní (6), 6. Moravská Třebová (6), 7. Kladno (3), 8. Jilemnice (0).

Čtvrtý a v tomto kalendářním roce poslední ligový turnaj se bude hrát v sobotu 14. prosince a oba krajští zástupci se sejdou ve sportovní hale v Mohelnici, kde je čeká jednak vzájemný souboj a kromě něho se Novabrik utká s Jilemnicí a Šakalové se Zlínem.