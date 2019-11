SELECT III. TŘÍDA: Kdo bude přezimovat na čele nejnižší okresní soutěže fotbalistů? To se teprve uvidí, odpověď na tuto otázku dá závěrečně dějství.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

V tom uplynulém favorité svoji roli více či méně přesvědčivě zvládli, když jim ke tříbodovým ziskům pomohla nedisciplinovanost soupeřů. Křenovský Bednařík oplácením oslabil svůj tým po půlhodině hry na trávníku Metry a v deseti hosté nedokázali čelit soupeři, který se posunul do čela průběžné tabulky. Podobně to vypadalo i v Sebranicích, kde domácí bojovali po celý druhý poločas bez vyloučeného Klusoně a protivník z Čisté se tím pádem snadněji prosadil k rozhodujícím gólům. Zcela vážně je v boji o přední příčky nutno počítat s Rohoznou, což se potvrdilo v jejím duelu proti moravskotřebovskému céčku. Smírné poločasové skóre překlopila na svoji stranu v nástupu do druhé čísti hry, potom úspěšně odolala snaze soupeře o vyrovnání a těsně před koncem výsledek zpečetila. Tým Městečka Trnávky, který se také hlásí do bitvy o špici soutěže, si vybral volný termín. Pro Koclířov podzim skončil a derniéra se nesla ve znamení smůly, která se ho drží jako klíště. I proti Vendolí inkasoval rozhodující branku v úplném závěru.