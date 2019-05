I. B TŘÍDA: Další mílový krok směrem k záchraně v krajské soutěži učinili v sobotu opatovečtí fotbalisté. Podobně ohrožený Žichlínek přehráli třemi zásahy po změně stran, kdy využili oslabení soupeře po vyloučení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Po vyrovnané první půli domácí opanovali druhou a nejprve šli zásluhou Teleckého do vedení. Další gól přidal Jukl o chvíli později a na závěr pojistil výsledek z penalty Bartoš. A to ještě další vyložené příležitosti zůstaly neproměněny.



O poznání v lepším světle než minulý týden se představilo moravskotřebovské béčko. Našlo totiž docela netradičního střelce. Ondřej Kalus se hattrickem podílel na skalpu silného mužstva ze Semanína a Slovan se tím posunul do bezpečných vod.



Dolnoújezdské béčko rozehrálo zápas proti Sloupnici dobře a zásluhou parádního trestného kopu Heinische se ujalo vedení. Druhý poločas vyzněl lépe pro hosty, padesátník Štarman vyrovnal a Vodehnalův zásah ze 70. minuty završil obrat. Alespoň srovnat mohl Nádvorník, ale v závěru nedal penaltu.



Pomezí přenechalo na svém trávníku všechny body Jablonnému. Domácí se snažili najít skuliny v obraně soupeře, ale ta pracovala zodpovědně. Nedovolila jim žádnou šanci, což na druhé straně neplatilo. Jako první spálil vyloženou příležitost Václavek, poté pálil jen do brankáře Uher a do třetice sám před gólmanem netrefil bránu Matějka. Bolest, která Jablonné trápila, se částečně zmírnila po pauze, kdy se Matějka v totožné šanci jako v první půli nemýlil. S nepříznivým stavem se Pomezí nechtělo smířit, prostřídalo a zvedlo se. Přišly i gólovky. Tu největší však v závěru odvrátil stoper Kyllar a hosté se mohli radovat z velmi cenného bodového zisku.



Ve výsledkové krizi se potácí Janov a neni divu, že zabředl do vážných existenčních starostí. Zklamal také na půdě poslední Řetové, kde inkasoval dvakrát v rozmezí jediné minuty, sám se nedokázal střelecky prosadit a jen prohloubil svoje problémy.