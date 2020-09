V Litomyšli mají před pokračováním přeboru o čem přemýšlet, protože zisk tří bodů ze čtyř kol je daleko méně, než s čím před sezonou sami počítali.

Rohovládova Bělá – Svitavy 0:6

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Utrpěli jsme debakl. Soupeř se ukázal být nad naše síly, i když začátky obou poločasů byly vyrovnané, zvláště ten druhý. V jejich závěru jsme vždy inkasovali po individuálních chybách nebo ze standardek. Museli jsme na poslední chvíli udělat změny v sestavě, které se ovšem příliš neosvědčily. Doufám, že nás to nijak nepostihne, protože teď nás čeká série těžkých utkání.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednoduché to zase nebylo. První poločas jsme odehráli kvalitně, brzy se ujali vedení, hráli v pohybu, s nasazením a dobře kombinačně. Po dalších dvou trefách jsme díky tomu odskočili na 3:0. Ovšem třicet minut z druhého poločasu bylo z naší strany špatných. V této době hrál lépe soupeř, ale naštěstí nedokázal svoje akce dovést až k úspěšnému zakončení. A tak postupně jeho elán opadl, my v posledních patnácti minutách přidali další góly a zvýraznili výsledek.

Litomyšl – Lanškroun 1:4

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Zápas nám nevyšel, soupeř u nás vyhrál naprosto zaslouženě. Není nám vůbec nic platné, že v poli se soupeřům vyrovnáme, když jsme naprosto neproduktivní. Šance si sice vytvoříme, ale neproměníme. A v tom byl tentokrát mezi oběma týmy zásadní rozdíl. Lanškroun promění čtyři šance z pěti, my ze svých pěti příležitostí nedáme bohužel nic. Musíme podstatně zlepšit hru ve vápnech, kde se utkání rozhodují. V příštím kole nás čekají Holice, tedy další velice silný protivník. Přes týden máme opět na čem pracovat.

Heřmanův Městec – Moravská Třebová 1:4

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Bylo to pro nás smolné utkání. V prvním poločase jsme byli o trochu lepším týmem a zaslouženě vedli. Měli jsme i šance na zvýšení náskoku, ale ty jsme bohužel neproměnili. Po změně stran jsme dostali lekci z toho, jak se má nakládat se šancemi. Hosté nás přehráli hlavně ve středu zálohy a za druhý poločas zaslouženě vyhráli.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V prvním poločase se hrála vyrovnaná partie, v níž si domácí vytvářeli nebezpečné situace vinou naší nedisciplinovanosti a zbytečných faulů, když zahrávali množství standardní situací a z jedné z nich šli i do vedení. Druhá půle byla v naší režii, i když po vyrovnání na 1:1 měli domácí obrovskou šanci, aby zvrátili vývoj skóre znovu na svoji stranu, ale naši hrubou chybu ve středu pole nepotrestali a netrefili prázdnou branku. Naopak hned z protiakce jsme udeřili my a v závěru střídající Kolář vítězství ještě dvakrát pojistil. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a skutečně bylo těžké a hodně bojovné, tím více si cením, že jsme ho zvládli a ve druhém poločase otočili.