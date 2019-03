„Domácí tým vyhrál zcela zaslouženě. Jen vinou jeho nekvality v zakončení nebylo skóre utkání vyšší. Od úvodních minut nás soupeř předčil ve všech fotbalových činnostech a pouze díky brankáři Hutirovi, který chytil minimálně pět gólovek, to bylo po půlhodině 0:0. Pro mne osobně však byl kaňkou výkon rozhodčích, kteří i přes jasnou převahu domácích do utkání velmi výrazně zasáhli. Pokládám si otázku, zda to měli zapotřebí, když Tuněchody měly hru celou dobu pod kontrolou,“ konstatoval trenér Kunčiny Jan Kačer a byl ve svých slovech i konkrétnější.

„K prvnímu ovlivnění zápasu došlo ve 34. minutě, kdy po faulu zezadu na polovině hřiště měl jít domácí hráč pod sprchy, ale rozhodčí byl jiného názoru a udělil jen žlutou kartu. Náš hráč musel být za čtyři minuty vystřídán. Chvíli nato po jasném faulu na našeho hráče si rozhodčí strčil píšťalku do úst, ale k údivu všech aktérů nezapískal. Jak domácí, tak i hosté v tenhle moment přestali hrát, kromě dvou hráčů Tuněchod, kteří pokračovali v protiútoku, po přihrávce do zjevného ofsajdu asistent rozhodčího praporek nezvedl a domácí se ujali vedení. Vzápětí to bylo 2:0, potom po individuální akci našeho hráče došlo k jeho podražení v šestnáctce, ale rozhodčí tento zákrok jako faul neposoudil. V závěru poločasu potom domácí přidali ještě třetí branku a tím o výsledku definitivně rozhodli. Po změně stan se utkání jenom dohrávalo s tím, že soupeř skóroval ještě jednou, zatímco naše mužstvo mělo tři velmi slibné možnosti ke zkorigování skóre, ale domácího gólmana nepřekonali,“ vyjádřil se trenér Kačer.

Příliš se nevedlo ani ostatním reprezentantům Svitavska, i když podle slov trenérů byl herní dojem lepší než konečný výsledek. Rozhodně to platí v případě svitavského béčka, které utržilo v Horních Ředicích krutý a vzhledem k sympatickému výkonu nezasloužený pětigólový příděl. Hosté však nezvládli vstup do zápasu, což byla klíčová pasáž. „Těžko se utkání hodnotí. Kdo neviděl, neuvěří. I domácí realizační tým uznal, že my hráli fotbal a soupeř dával góly. Celá předzápasová příprava byla tak jako na podzim v Rosicích po čtvrthodině pryč, protože někteří hráči hrají bez pokory. Před dalším zápasem nás čeká trošku důraznější upozornění na přístup k jednotlivým herním činnostem,“ uvedl svitavský trenér Milan Janko.

Polička si přivezla bod z Ústí nad Orlicí. Lépe tam začala domácí rezerva a Dobeš v poličské svatyni se měl v úvodní čtvrthodině co ohánět. Hosté postupně hru vyrovnali a přebírali iniciativu, navíc udeřili i gólově, když si palebnou pozici připravil Navrátil. Druhá půle byla zkraje spíše opatrná, ústečtí mladící si ovšem ke konci vynutili tlak a z něho i zřejmě spravedlivé vyrovnání. Rozstřel se pořádně protáhl, až do třinácté série, šťastnější byli nakonec domácí. „Bylo by pro nás lepší, aby si místo devadesáti hrálo osmdesát minut… Remíza však byla asi zasloužená. Škoda, že jsme nedotáhli některé slibné brejkové situace, trefili jsme i tyčku, myslím, že vedení 2:0 bychom udrželi. Na první jarní zápas jsme nicméně odvedli solidní výkon, kluci ho odbojovali, s naší hrou jsem byl celkem spokojen, máme na čem stavět,“ hodnotil střetnutí trenér Poličky Miroslav Kovář.

14. KOLO:

Tuněchody – Kunčina 4:0 (3:0)

Branky: 37. Geguš, 39. Hýl, 44. Karlík, 56. Čásenský. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 3:0. Diváci: 150. Kunčina: Hutira – Pešava (73. Šabacký), Zeman, Eliáš (38. Kalina), Hlaváček (55. V. Pagáč), Šejnoha, Sedláček, T. Brychta, Švanda, Tlustoš (84. T. Pagáč), Šmehlík (67. Hlubinka).

Ústí nad Orlicí B – Polička 1:1 (0:1), PK 10:9

Branky: 85. Krátký – 30. Navrátil. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:3. Diváci: 88. Polička: Dobeš – Punar (57. Cacek), Stejskal, Jílek, Bureš (86. Ptáček), Jakub Mužík, T. Švec, Andrle, Vondra, Navrátil, Netolický (78. Stodola).

Horní Ředice – Svitavy B 5:1 (3:0)

Branky: 14. a 22. Völkl, 7. Dujsík, 63. Mráz, 74. Hrdý – 88. Přibilík. Rozhodčí: Čech. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Svitavy B: Cabal – Škeřík, Vacek (62. Kyncl), Špička, Zvára, Říha (65. Přibilík), Řeháček, D. Juřík (64. Scheib), Svoboda, Ryšavý, P. Juřík

Další výsledky:

Zámrsk – Letohrad B 3:1 (1:0). Branky: Klapal 2, T. Houžvička – J. Černohous. Přelouč – Rohovládova Bělá 4:3 (0:1). Branky: Janecký 2, Koch, Ludvíček – Kotajny 3 (1 z pen.). Pardubičky – Načešice 3:0 (1:0). Branky: Krejčí 2, Svatoň. Vysoké Mýto B – Rosice nad Labem 3:2 (1:1). Branky: Dvořák z pen., Vágner, Tlapák – Kosek, Růžička.

Pořadí:

1. Pardubičky (31), 2. Polička (29), 3. Horní Ředice (28), 4. Zámrsk (27), 5. Přelouč (25), 6. Rohovládova Bělá (23), 7. Načešice (22), 8. Svitavy B (21), 9. Ústí nad Orlicí B (20), 10. Rosice nad Labem (19), 11. Tuněchody (19), 12. Vysoké Mýto B (18), 13. Kunčina (8), 14. Letohrad B (4).