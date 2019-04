OKRESNÍ PŘEBOR: Tam, kde se s nimi počítalo od začátku jara, se ocitli cerekvičtí fotbalisté. Sice až po šestém kole odvet, ale přesvědčivým vítězstvím v sousedském derby nad Morašicemi naznačili, že jejich tápání je snad zapomenuto.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Ráz střetnutí hraného před početnou diváckou kulisou udala hned druhá minuta, kdy Lorenc krásně zahraným trestným kopem otevřel účet. Z domácích jakoby tímto okamžikem spadlo napětí a konečně začali předvádět fotbal, jaký od nich příznivci čekali od března. Snad jedinou komplikací na cestě za třemi body bylo Chmelíkovo snížení, to však jednak přišlo za stavu 3:0, jednak hned po rozehrávce fauloval Novák ve vápně J. Vostrčila a Jandera z penalty zajistil domácím klid.



Březová hájila vedoucí pozici neúspěšně proti Jevíčku. Celek od Svitavy by potřeboval, aby se hrál pouze jeden poločas. V tom prvním jim to šlo, dostali se do vedení a měli také další šance, březovský svět se prostě jevil v růžových barvách. Jenže fotbalový zápas mívá poloviny dvě a v té druhé domácí jaksi vyklidili trávník, soupeř vycítil, že utkání rozhodně nemusí předčasně zabalit, a důsledkem bylo zákonitě vyrovnání. Snaha Březové znovu nastartovat motory potom vyzněla vniveč.



Opatov přestřílel ve svém hájemství Trnávku a stíhá vedoucí dvojici s mankem jediného bodu. Hosté dostali dvakrát v utkání výhodu pokutového kopu, v obou případech ji zužitkovali, ale ze hry pálili ostrými pouze domácí a výsledek si tudíž drželi plně pod kontrolou.



Vede-li nějaké mužstvo, nadto ostřílené jako Mladějov, ještě v 73. minutě o tři góly, přesouvají se přítomní diváci pomalu do hospůdky buď oslavit vítězství, nebo se napít na žal, podle toho, ke kterému klubu náleží. Sobotní odpoledne však ukázalo, že i za této situace se vyplatí setrvat v hledišti, protože mohou být k vidění neuvěřitelné věci. A jaké! Protivník z Bystrého, o němž je tu řeč, během deseti minut totálně otočil kormidlem zápasu a z téměř jasných bodů pro domácí najednou byly šokující body pro hosty. Takový obrat, navíc takhle bleskový, v okresním přeboru hodně dlouho nebyl k vidění.