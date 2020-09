Svitavské béčko zahájilo proti rezervě Vysokého Mýta nadějně, tím trpčí však byl konec. „Vstup do utkání jsme měli výborný. Hned z první akce se nám podařilo skórovat a měli jsme ještě jednu velkou šanci. Hosté však příliš brzy vyrovnali a od té doby byli lepší. Prohrát tak vysoko asi není úplně zasloužené, ale Mýto nás vyškolilo z produktivity. Proměnilo snad vše, co mělo. Nám se nepodařilo dostat do kloudného zakončení, a tak je další domácí ztráta spravedlivá,“ uznal svitavský trenér Milan Janko.

Polička nezanechala v Libišanech špatný dojem. Poločas vedla a domácí pracně otáčeli vývoj, definitivní pojistku přidali minutu před koncem. „Přes porážku jsem spokojen, byl to výborný zápas, z naší strany hlavně v první půli,“ vyjádřil se kouč Miroslav Kovář. „Chtěl jsem po hráčích, aby byli důrazní, aby soupeř poznal, že od nás nedostane nic zadarmo. To jsme splnili, i když to nakonec vyústilo v červenou kartu. Ujali jsme se vedení nádhernou brankou Navrátila a do poločasu jsme měli ještě další nadějné šance. Domácí byli zaskočení tím, že prohrávají, nejsou na to zvyklí a chvílemi začali i nakopávat balony. Ale jsou to kvalitní fotbalisté, takže nás po přestávce více sevřeli, pomohlo jim i rychlé vyrovnání, my se převážně bránili a odešli s prázdnou. Za předvedený výkon však svoje hráče chválím,“ dodal Kovář, jenž odehrál zápas s jedenácti lidmi bez střídání.

Dolnímu Újezdu se v Načešicích v minulosti dařilo, ani on však víkendové zakletí nezlomil. Smůlu měl v tom, že jediná dvě možná střídání nuceně vyčerpal za dvacet minut. „V Načešicích se vždy hrál fotbal více bojovný než technický a to platilo i pro tento zápas, na hřišti se pořádně jiskřilo. V prvním poločase byla naše hra bezradná, po přestávce přišla další jobovka, kdy Klusoň musel hasit rychlý útok červeným faulem. Paradoxně teprve v deseti jsme začali hrát fotbal a soupeře často zatlačili před jeho branku. A kdyby Mandlík lépe zakončil svůj únik, tak kdo ví…,“ litoval sekretář Jan Kabrhel.

5. kolo:

Svitavy B – Vysoké Mýto B 1:4 (1:1)

Branky: 4. P. Juřík – 55. (PK) a 62. Sedlák, 10. Hájek, 73. Kabrhel. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 1:0. Diváci: 70. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škranc (74. Kuda), A. Novák, Bednár, Bartoš, Škáva, Svoboda, Jurka, Jukl, P. Juřík (68. Kroulík).

Načešice – Dolní Újezd 2:0 (2:0)

Branky: 7. Svoboda, 35. Marek. Rozhodčí: Volný. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (54. Klusoň). Diváci: 150. Dolní Újezd: Pravec – Mokrejš, Klusoň, M. Vomáčka, Kabrhel (18. Váně), Jireček, Drahoš, Frňka (13. D. Frank), Šplíchal, Štarman, Mandlík.

Libišany – Polička 3:1 (0:1)

Branky: 50. Jošt, 72. Motyčka, 89. Bukač – 21. Navrátil. Rozhodčí: Vojta. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (83. Navrátil). Diváci: 100. Polička: Slaný – Jakub Mužík, Pavliš, Jílek, Andrle, Čori, Navrátil, T. Švec, Bureš, Stejskal, Dobeš.

Další výsledky:

Letohrad B – Tatenice 3:0 (2:0). Branky: Černohous, Procházka, Polzer. Žamberk – Přelouč 1:1 (1:1), pen. 1:4. Branky: M. Cvik – Janecký. Zámrsk – FC Jiskra 2008 3:1 (2:1). Branky: Lipavský 2, Novák – Matoulek. Ústí nad Orlicí B – Rosice nad Labem 4:0 (2:0). Branky: Chalupník 2, Lněnička, Strnad z pen.