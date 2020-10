Bohužel to od tohoto týdne bude bez přítomnosti diváků.

Magnet víkendu se hrál v Jevíčku, kde se střetly dva týmy disponující výbornou aktuální formou. Atraktivní souboj přinesl bojovný fotbal se spoustou šancí na obou stranách. V úvodu aktivnější hosté několikrát prověřili gólmana Přikryla a po rohovém kopu a dorážce Petruně se ujali vedení. Domácí se po pauze zvedli a po dvou vydařených akcích skóre otočili. Vrbický se z hranice pokutového území trefil k tyči a následně Václavek přesně zakončil Vedrův průnik. Petruň po pěti minutách stav znovu srovnal, když hlavou uklidil míč vrácený na malé vápno po rohu. A když domácí Vašíček vykopl v závěru míč mířící do sítě, body se zaslouženě dělily.

Vítěznou sérii protáhl Janov, i když v Hradci to tedy bylo s pořádnou klikou. Poločas vypadal z jeho pohledu skvěle, ale po změně stran se domácí probrali, zlikvidovali dvougólové manko a všechno směřovalo k remíze. Jenže v poslední minutě se prosadil střídající R. Chroust a hosté si přece jenom odvezli tři body.

První říjnové kolo bylo zároveň poslední, kdy mohli na stadiony diváci. A nejenom v okresním přeboru. Na jak dlouho? Otázka, na níž odpověď nikdo nezná…

Osud zápasu v Morašicích se naplnil v závěrečné čtvrtině hrací doby. Do té doby to s ofenzivními pokusy nebylo na obou stranách valné. Až vzal na sebe střeleckou zodpovědnost Novák a dvěma zásahy v rozmezí tří minut se postaral o klid do domácích řad. Tedy ne úplný, jelikož hosté z Mladějova, kteří přijeli bez brankáře s obvyklým útočníkem Kudynem mezi tyčemi, stihli kým jiným než veteránem Proseckým snížit, ale Burešova pojistka potom ukončila pochyby o výsledku.

Díky skóre vedou tabulku Jaroměřice, které splnily roli favorita na půdě trápícího se Horního Újezdu. Domácí bojovali a kladli odpor, jenže v jejich obraně se znovu objevilo příliš mnoho děr, než aby mohli pomýšlet na úspěch.

Z nerozhodného rezultátu v Linharticích asi ani jeden ze soupeřů kdovíjak nejásal. A větší zklamání bylo na radiměřské straně, vždyť hosté přišli o výhru čtyři minuty před závěrečným hvizdem.

Další plichta na zrodila na stadionu u Loučné a z diváckého pohledu byla rozhodně atraktivní, vždyť jen mezi 48. a 58. minutou padly čtyři góly. Cerekvice se zase nedočkala prvního vítězství, neudržela slibný náskok z prvního poločasu a po následné přestřelce si s Dlouhou Loučkou nakonec rozdělila po bodu.

Na tříbodový zápis čeká i Boršov, remíza v Borové však pro tento celek k zahození jistě není. Průběh utkání poznamenal silný vítr. Domácí s jeho podporou dali do poločasu jediný gól, hosté po změně stran z brejků dva a rázem se dostali do vedení. Borovští stihli ke konci pouze vyrovnat a výsledné smírné skóre bylo vcelku spravedlivé.

9. kolo:

Linhartice – Radiměř 1:1

Fakta – branky: 86. Kryštof – 70. Stodola. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 3:3. Diváci: 48. Poločas: 0:0. Linhartice: F. Radimecký – Prucek (87. R. Škrabal), P. Kelo, Kryštof, Stárek, Král (46. Ondříček), Bubák, Andrlík, Mlčoch (73. M. Radimecký), Rek, Bednář (84. Marek). Radiměř: Škorpík – T. Trnečka, Šmíd, J. Trnečka, Janečka, Komínek, Moravec (69. Elis), Valouch, Vach (65. Ondroušek), Dvořáček, Stodola (89. Bubela).

Borová – Boršov 2:2

Fakta – branky: 25. Bauer, 83. Šmíd – 77. Vyhnánek, 81. Racl. Rozhodčí: Kroutil. ŽK: 2:2. Diváci: 30. Poločas: 1:0. Borová: Mička – Hruška, Pazdera, Křibský, M. Hegr, Radiměřský, Matula, Šmíd, Síla, Hynek, Bauer (75. Bednář). Boršov: Němec – Hanák, Vyhnánek, Racl, Havlík, Rozsypal, Jančák, Hnátek, Appel, Kralovič, Veselý.

Cerekvice – Dlouhá Loučka 3:3

Fakta – branky: 22. a 55. J. Vostrčil, 2. Klesal – 48. Neumann, 54. Crha, 58. Marván. Rozhodčí: Heger. ŽK: 1:1. Diváci: 46. Poločas: 2:0. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Jílek, Šeda, Jirout (81. Lipavský), R. Lněnička, Kusý, Klát (89. Netolický), Lorenc (57. Růžička), Blajda, Vostrčil, Klesal (87. Kubatka). Dlouhá Loučka: Rek – D. Křivánek, Chromý, Kolísek, Kolář (81. Bouček), P. Křivánek, Marván, Korec, Crha, Ševčík, Neumann.

Morašice – Mladějov 3:1

Fakta – branky: 66. a 69. Novák, 82. Bureš – 75. Prosecký. Rozhodčí: Rejhon. ŽK: 2:3. Diváci: 30. Poločas: 0:0. Morašice: Špinar – V. Štancl, Ropek, Chmelík, D. Štancl, Tměj, Novák, Vít (58. Hubáček), Ondráček (85. J. Kopecký), M. Kopecký (68. Bureš), Válek. Mladějov: Kudyn – Prusák, Sekanina, Satler, Š. Seryn, Kalina (27. Prosecký), Paulus, Staněk, Müller, P. Němec, Polák.

Jevíčko – Opatov 2:2

Fakta – branka: 52. Vrbický, 63. Václavek – 29. a 69. Petruň. Rozhodčí: Kunc. ŽK: 1:1. Diváci: 49. Poločas: 0:1. Jevíčko: Přikryl – Seknička, Deutsch, Vašíček, T. Klein, Berka, Václavek, Hofman, Müller (23. Vedra, 87. Vykydal), Vrbický, Sedláček. Opatov: Šenkýř – J. Cimburek, Petruň, Kocanda, J. Sedlák, Paar, Broulík, D. Sedlák (66. Tůma), Vostřel (55. Polák), Zeman, Kalánek.

Horní Újezd – Jaroměřice 2:5

Fakta – branky: 5. V. Lněnička, 55. Kladiva – 10. Šebek, 48. Švec, 57. Gecl, 70. Mooz, 83. Hrbata. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 3:1. Diváci: 40. Poločas: 1:1. Horní Újezd: Havlík – Šplíchal, F. Švec (64. Š. Lněnička), Zaal, Otava (64. Svatoš), V. Lněnička, Prokop (20. Pechanec), Marek Kusý, Kysilko, Opletal, Kladivo. Jaroměřice: Procházka – Jakab, D. Továrek, Gecl, Vacula (78. Borýsek), Hrbata, Šebek, J. Valenta (80. M. Valenta), Mooz (86. Bednařík), Švec, Batelka (86. Huppert).

Hradec nad Svitavou – Janov 2:3

Fakta – branky: 51. Růžička, 65. Marek – 24. a 38. P. Bureš, 90. R. Chroust. Rozhodčí: Dömisch. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:2. Hradec nad Svitavou: Hebelka – Zedník, Marek, Smolej, Sirka, Andrlík (60. Oulehla), Procházka, Richter, Růžička (84. Farhat), Nedoma, Nekvinda. Janov: Beránek – Johan, Pirkl, Novotný (69. J. Chroust), Z. Hájek, O. Bureš, Jirásek, Kubíček (69. Vašinka), Knap (46. R. Chroust), P. Bureš, Boháček.