Pět jedniček a pět nul, tak měl vypadat správně vyplněný kupon jedenáctého kola tipovací soutěže Deníku. Což nebyla žádná samozřejmost a bodové zisky tomu odpovídají, ve většině případů nevybočily z průměrných hodnot.

TIP liga. | Foto: Deník

Ne, že by se rodily vyloženě senzační výsledky, ale poskládat je dohromady bylo skoro neřešitelné. Extrémně se to však jednomu z hráčů přece jen podařilo, MARTIN TOBIÁŠ z Poličky si připsal osm správných tipů a to byl bezkonkurenční výkon. Návrat do čela celkové klasifikace hlásí Josef Mergl, jenž napravil předchozí ztrátu a zadařilo se mu lépe než soupeřům z horních pater. Rozhodnuto pochopitelně není, ještě čekají dvě dějství plná nástrah, nicméně pozice vedoucího hráče je rozhodně velice nadějná.