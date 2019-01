Svitavsko – Předposlední dějství základní části celostátní ligy v sálovém fotbale znamenalo splnění cílů pro regionální zástupce. Poličský VPS Novabrik má jisté druhé místo v pořadí a třebovští Šakalové vědí, že nebudou chybět ve čtvrtfinále play off.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: Petr Matoušek

Na turnaji v Mohelnici se ve vzájemném souboji rozešli smírně a navíc oba podlehli nebezpečnému Kladnu.



„Zápas proti Adrii rozhodla jediná úspěšná akce hostů. Utkání klidně mohlo dopadnout také opačně, to bychom ovšem museli proměňovat vyložené šance. Ve druhém utkání o okresní primát ani jeden z týmů neudržel svoje vedení, tím pádem duel proti úřadujícím mistrům republiky dospěl ke spravedlivé remíze 2:2,“ vyjádřil se vedoucí mužstva Petr Matoušek. Šakalové zajíždějí k poslednímu turnaji do Prahy, kde se utkají s Chemcomexem a Jilemnicí, a potom si počkají na rivala do play off.



Stejně jako Polička, jejíž čekání bude ještě delší, neboť utkání závěrečného kola si předehrála. Její vystoupení v Mohelnici se zařadilo mezi ta slabší. Proti Kladnu doplatila na mizerný nástup do zápasu, vlastními hrubými chybami v rozehrávce pomohla protivníkovi k třígólovému vedení. Úsilí Novabriku o návrat do utkání nebylo úspěšné a vedlo pouze ke korekci výsledku. Bod z derby proti Šakalům potom Poličští docela brali, ani v tomto případě nebyl jejich výkon ideální.



„Druhé místo po základní části máme díky lepší vzájemné bilanci se Zlínem jasné, ale naše forma v poslední době rozhodně není optimální. Trápíme se především v koncovce, ta je doslova hrozná, na každý gól spotřebujeme hrozně moc šancí. Uvidíme, jaký soupeř na nás vyjde v play off, ale nic snadného nás určitě nečeká. Také proto, že než vypukne čtvrtfinále, musíme vydržet nezvykle dlouhou, skoro měsíční přestávku. Nevím, co to s námi udělá, protože jen tréninkem zápasové zatížení nenahradíme,“ vyhlíží vyřazovací souboje kouč František Švec.

Celostátní liga:

7. KOLO:

Turnaj v Mohelnici: Šakalí hněv Moravská Třebová – FK Adria Kladno 0:1 (0:0). Branka: 33. Caizl. FK Adria Kladno – VPS Novabrik Polička 4:2 (3:1). Branky: 5. a 28. Kaválek, 3. Vobořil, 11. Caizl – 13. Jakub Mužík, 37. Jiří Mužík. VPS Novabrik Polička – Šakalí hněv Moravská Třebová 2:2 (1:1). Branky: 4. a 34. Jiří Mužík – 7. Vykydal, 24. Širůček.

Další výsledky: Zlín – Jilemnice 5:1, Jilemnice – Větřní 2:5, Zlín – Větřní 4:2, Chemcomex Praha – Vyškov 4:2, Vyškov – AC Sparta Praha 1:5, AC Sparta Praha – Chemcomex Praha 1:4.



VPS Novabrik Polička: Slaný – Netolický, Jiří Mužík, Švec, Jílek, Jakub Mužík, Poul, Stejskal, Vondra. Šakalí hněv Moravská Třebová: Ehrenberger – Matocha, Novotný, Okrouhlý, Novák, Širůček, Vykydal, Štaffa.



Pořadí: 1. Chemcomex Praha (32), 2. VPS Novabrik Polička (30), 3. Futsal Zlín (24), 4. FK Adria Kladno (21), 5. AC Sparta Praha (20), 6. SK SICO Jilemnice ( 18), 7. Šakalí hněv Moravská Třebová (16), 8. Bombarďáci Větřní (14), 9. Amor Vyškov (12).