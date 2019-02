Moravská Třebová – Obhajoba se nezdařila, sáloví fotbalisté Šakalího hněvu skončili na národním finále českého poháru ve Zlíně v základní skupině.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: Petr Matoušek

Narazili v ní na silné pražské soupeře a přestože sehráli docela kvalitní partie, tak za nimi v tabulce zaostali. Také vinou prohraného penaltového rozstřelu v remízovém duelu se Spartou. S ní budou moci teď srovnat účty v nadcházejícím play off celostátní ligy.



Zpět do Zlína, kde Šakalové nastoupili v úplně jiném složení než obvykle. „V naší sestavě nastoupili hráči ze slovenské Žiliny a do Zlína měli kratší cestu než zbytek týmu. Byly to první zahraniční posily v historii klubu. Náš nově se rodící celek směřuje svoje kroky na přelom dubna a května, kdy se Moravská Třebová ve španělském Lloret de Mar zúčastní evropské ligy. A že to může být velmi zajímavá podívaná, naznačil i český pohár. Tam to ale zatím kvůli neúspěšnému penaltovému rozstřelu v zápase se Spartou nevyšlo,“ litoval předseda klubu Petr Matoušek, že se Šakalové nedostali do bojů o medaile.



Pomyslnou štafetu pohárových vítězů převzali futsalisté pražského Chemcomexu. Vítězové základní části ligy a největší favorité na mistrovství titul vzali vážně i pohárovou soutěž a celým turnajem prošli suverénně. V semifinále deklasovali Bombarďáky Větřní a ve finále nedali naději jihočeskému Rudolfovu, když za celý turnaj inkasovali jediný gól.

Národní finále českého poháru

SKUPINA A:

Futsal Zlín – Suchá Voda 5:0, Bombarďáci Větřní – PCO Rudolfov 2:3, Futsal Zlín – Bombarďáci Větřní 0:1, Suchá Voda – PCO Rudolfov 0:9, PCO Rudolfov – Futsal Zlín 0:1, Bombarďáci Větřní – Suchá Voda 3:0.

Pořadí: 1. Rudolfov (6), 2. Větřní (6), 3. Zlín (6), 4. Suchá Voda (0).

SKUPINA B:

Šakalí hněv Moravská Třebová – Sparta Praha 2:2, pen. 0:2 (branky: Papajčík 2 – Nedvěd, Golovko), Chemcomex Praha – Futsal Varnsdorf 5:0, Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 0:2, Sparta Praha – Futsal Varnsdorf 5:3, Futsal Varnsdorf – Šakalí hněv Moravská Třebová 1:5 (Kučera – Lošťák 3, Papajčík, Kočiš), Chemcomex Praha – Sparta Praha 1:1, pen. 3:2.



Pořadí: 1. Chemcomex Praha (8), 2. Sparta Praha (6), 3. Moravská Třebová (4), 4. Varnsdorf (0).

SEMIFINÁLE:

PCO Rudolfov – Sparta Praha 6:3, Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní 9:0.

FINÁLE:

PCO Rudolfov – Chemcomex Praha 0:5.



SESTAVA – ŠAKALÍ HNĚV: Kubica – Malcher, Lošťák, Ťažký, Kočiš, Papajčík, Hubočan.