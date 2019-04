Vydejme se nyní po stopách jednotlivých zápasů v podrobnějším shrnutí.

21. KOLO:

Česká Třebová – Svitavy 0:1

Zápas nabídl od začátku až do konce úporný boj. V první půli měli o něco více ze hry domácí, Jílka nejvíce prověřil Grepl, na opačné straně se o vzruch postaral svojí střelou Bartoš a nejvíce Drašar, jehož hlavičku vytěsnil gólman na břevno a na odražený balon hosté nezareagovali dostatečně pohotově. Hned po přestávce Jílek na poslední chvíli zastavil pokus Grepla, který se od nerovného terénu odrazil hodně nečekaně. V 53. minutě padlo rozhodnutí, Jílek zachytil balon po přímém kopu soupeře, okamžitě poslal dlouhý nákop dopředu, Juřík před vápně zvládl klíčový souboj, přiťukl míč Drašarovi a ten se podél brankáře Hubálka nemýlil. Blízko k pojistce byl potom Juřík, neuspěl, ale i těsný náskok si Svitavští zodpovědnou hrou ustrážili do konce.



Fakta – branka: 53. Drašar. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 3:2. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Česká Třebová: Hubálek – Jiřánek, Rataj, Krystl, Sejkora (79. Klumpar) – Müller, Roušar – Švec, Ezr, Grepl – Stolín (69. Křepela). Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – D. Juřík (83. A. Novák), M. Čížek, Bartoš, Drašar (90. Špička), F. Čížek – Škáva (67. Veselský).

Chrudim B – Litomyšl 5:0

Kdeže ty podzimní sněhy jsou… Forma fotbalistů Jiskry má do té, který je v první polovině sezony vynesla až na špici tabulky, daleko, což se v Chrudimi ukázalo doposud nejvýrazněji. Kvalitní domácí celek měl po celé utkání zřetelně navrch, gólově to poprvé zúročil po čtvrthodině hry. Do přestávky hosté ještě drželi jakž takž krok, ale po změně stran jejich defenziva pod neustávajícím náporem kapitulovala. Jako ryba ve vodě se na hřišti cítil zejména hbitý Krčál, který se svými spoluhráči rozebíral kombinací obranu Jiskry, sám také čtyřikrát přesně zakončil a nejvýrazněji se podepsal pod jednoznačný výsledek utkání.



Fakta – branky: 16. Čáp, 55., 59., 65. a 69. Krčál. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Chrudim B: Kudláček – Friček (71. Linhart), Drahoš, Krčál (72. V. Holeček), D. Kopecký – Sulík (46. Rejfek), Čáp, Zrůst (82., F. Holeček), Zikmunda – Tlapák (77. Mašek). Litomyšl: Malý – Tomšů (77. Blajda), Štoudek, Hašek, Jireček – Kristek (75. Tauer), Svoboda, Kundera, Paclík – Zeman (39. Pešek), Severa (70. Hromádka).

Dolní Újezd – Choceň 1:1 (PK 2:4)

Ve střetnutí družstev ze spodní části tabulky se hrál průměrný fotbal s řadou nepřesností. Domácí poněkud přeskupili svoje řady, ale kýženého efektu v podobě plného bodového zisku to nemělo. Vše podstatné se odehrálo ke konci hrací doby. Nejprve se hlavou prosadil M. Vomáčka a otevřel účet, ale šest minut před koncem se o vyrovnání postaral Klofanda, jenž usměrnil za Janeckého záda míč odražený od tyče. Penaltový rozstřel vyšel daleko lépe choceňským střelcům.



Fakta – branky: 75. M. Vomáčka – 84. Klofanda. Rozhodčí: Štěrba (Svitavy). ŽK: 3:3. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Dolní Újezd: Janecký – Mandlík, Čejka, M. Vomáčka, Částek – Vrabec (71. Mokrejš), Pešina, Klusoň, Fulík – Štarman (66. Kabrhel), Frňka. Choceň: Simon – Eisner, Coufal, Krejza, Lebeda – Zachař (82. M. Gerčák), Zahálka, Sršeň, Vondra (63. Beneš) – Rozlívka, Klofanda.

Moravská Třebová – Luže 4:1

Domácí položili základ k úspěchu ve vydařeném prvním poločase. Po dvaceti minutách potáhl rychlý kontr Válek a předložil před odkrytou branku míč Štaffovi. O něco později Válek znovu pláchl obráncům, tentokrát vzal zakončení na sebe a bylo to 2:0. Těsně před přestávkou se prosadil přízemní střelou ještě Novák. Klid na kopačkách Slovanistů byl možná až přílišný, takže v nástupu do druhé půle inkasovali a soupeř rázem ožil. Ne na dlouho, domácí vycítili nebezpečí, znovu zabrali a přidali čtvrtý zásah Konečným. Když potom odvrátili tutovku soupeře z brankové čáry, dohrálo se v poklidu. Až tedy na vyloučení hostujícího Shejbala za „záchrannou brzdu“.



Fakta – branky: 21. Štaffa, 34. Válek, 45. Novák, 60. Konečný – 50. Fejl. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (83. Shejbal). Diváci: 150. Poločas: 3:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník, Strnad – Petrila (76. Fógl), Bednář, Novák, Štaffa, Válek (71. Bubela) – Konečný. Luže: O. Klenor – L. Richter (46. Kroutil), Naď, Kapitola (76. J. Richter), Mocanu – Shejbal, D. Klenor (54. Janoušek), Holub, Malinský – Veis, Fejl.

Další výsledky KP Pardubicka:

Holice – Třemošnice 3:1

Fakta – branky: 43. a 63. Černý, 34. Křtěn,– 84. vlastní (Chvála). Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Chvála, Kopřiva, Řehák, Velinský (75. Lát) – Semínko (59. Růžička), Jedlička, Machatý, Křtěn – Rožek, Černý. Třemošnice: Oswald – Culek (46. Jelínek), Hromádka, Mejtský, Petr – P. Šindelář (78. Šmídl), M. Šindelář (64. T. Forman), J. Vančura, O. Vančura – D. Forman (78. Černík), Král (54. Hejcman).

Heřmanův Městec – Hlinsko 1:3

Fakta – branky: 54. Motl z pen. – 14. Tulach, 43. Kyncl, 91. Klika. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (66. Křivka). Diváci: 200. Poločas: 0:2. Heřmanův Městec: Žďánský – Salfický (79. Bleha), Čáp, Netušil, Dvořáček – Zrůst (56. Pekař), Jošt, Motl, D. Jablečník, D. Svoboda (46. M. Jablečník) – V. Svoboda. Hlinsko: Sobotka – Vašek, Nevole, Volf – Klika, Kyncl, Cach (80. Gregor), Křivka – Dostál, Tulach (27. Hlouš), Zub.

Lanškroun – Žamberk 8:1

Fakta – branky: 5., 14. a 39. Ptáček (1 z pen.), 36. a 44. Savych, 52. Popelář, 54. Š. Kolomý, 67. Sita – 76. Ďuriš. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:1. Diváci: 288. Poločas: 5:0. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček (62. Macháček), Krejsar, Popelář (57. Karlík), Pavelka – Doležel, Sita, Š. Kolomý, Savych – Komínek (85. Fikejs), Ptáček (70. Skalický). Žamberk: Ikizgül – Kotyza, Vaňous, (55. Janata), Rudolecký, Trejtnar – Skoták (46. Kuklík), Pavelka (46. Kos), Jírů (78. Bartoš), Franke, Ďuriš – Dvořák (71. Cvik).

Moravany – Letohrad 2:8

Fakta – branky: 9. Komárek, 28. Beran – 13., 18., 40., 43, 51. a 66. Kabourek, 12. Filip, 38. Čada. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 2:6. Moravany: B. Branda (66. M. Branda) – Vařečka (84. Kosina), J. Lukas, M. Lukas (75. Blajda), Knotek (64. Hurta) – Sokol, Beran, Hynek, Komárek – Semerád, Kříž. Letohrad: Martinovský – Šponar (73. Trnka), Vaniš, Macek, P. Štěpán – Filip (65. Lorenc), Kail, Bartoň (60. Smíšek), J. Štěpán – Čada, Kabourek.

Pořadí:

1. Lanškroun (48), 2. Moravská Třebová (43), 3. Letohrad (43), 4. Litomyšl (42), 5. Hlinsko (36), 6. Chrudim B (35), 7. Svitavy (35), 8. Česká Třebová (32), 9. Holice (30), 10. Luže (30), 11. Moravany (30), 12. Heřmanův Městec (28), 13. Choceň (27), 14. Třemošnice (19), 15. Dolní Újezd (14), 16. Žamberk (12).