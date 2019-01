Svitavy – 360 minut trvá neuvěřitelná střelecká mizérie poličských fotbalistů. Gól nedali ani v Přelouči, ale získali alespoň bod.

Ilustrační fotografie. | Foto: P. Šilar

Fotbalový krajský přebor pokračoval zápasy svéhočtvrtého podzimního kola. Zástupci našeho regionu byli opět připraveni bojovat o mistrovské body. Tahákem bylo derby ve Smetanově městě.

Litomyšl – Moravská Třebová 2:2

Je to už tradice, že hrají-li proti sobě Litomyšl s Moravskou Třebovou, padají góly v první minutě. Byla znovu dodržena, protože po necelých padesáti sekundách letěl do malého vápna domácích křížný centr, obrana i gólman zaspali a Konečný skóroval – 0:1.

Z takového úvodu se Jiskra chvíli otřepávala, ale postupem času se dostala do hry a v 18. minutě vyrovnala, když se benjamínek v jejím dresu J. Hašek trefil přesně z hranice dvaceti metrů. pak ještě zahrozilŠtoudek hlavičkou po rohu těsně nad Spáčilovu svatyni. Jinak se až do konce poločasu hrál fotbal v solidním tempu, jenže bez výraznějšího ohrožení některé z branek.

Že rčení o tom, že se do téže řeky dvakrát nevstoupí, nemusí být vždy pravdivé, o tom se celý stadion přesvědčil hned v nástupu do druhé části. Pravda, nebyla to sice první, ale třetí minuta, ale ani tak se nezdálo po přesné hlavičce R. Šatníka po rohovém kopu, že by si domácí vzali z prvního poločasu ponaučení – 1:2.

A tak před nimi opět stála nutnost dotahovat nepříznivý vývoj utkání, což proti zformované defenzivě Slovanu nebylo vůbec nic jednoduchého. Až čtvrt hodiny před koncem se to povedlo, když se ke střelbě odhodlal zkušený matador Valta a svojí ránou překvapil gólmana Spáčila. Jiskru tedy vytáhli z bryndy obránci – 2:2.

Nakonec mohli Litomyšlští dokonce vyhrát, to by však Janoušek musel v 85. minutě ve velmi dobré pozici mířit lépe než mimo tři tyče. V celkovém pohledu je remíza asi zasloužená, byť bez výhrad spokojen s ní ani jeden tým nebyl. Hosté dvakrát neudrželi vedení, domácí se ani napočtvrté nedočkali vítězného zápasu.

Fakta – branky: 18. J. Hašek, 76. Valta – 1. Konečný, 48. R.Šatník. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Litomyšl: Kavalír – Štoudek, Valta, M. Hašek, J. Hašek – P. Kundera (56. Urban), Kristek (80. Janoušek), Dostál, Holec – Malý, Bednář. Moravská Třebová: Spáčil – Novotný, Jelínek, R. Šatník,Švanda – Vančura, Staněk, Strouhal, Kalus (89. Polák) – Kučerňák (80. Rázl), Konečný.

Přelouč – Polička 0:0

Jako kdyby někdo kopačky poličských fotbalistů zaklel jakýmisičarovnými slovy, která teď nikdo neumí odčarovat. Už 360 minut se hledá někdo, kdo by dokázal dostat míč do soupeřovy svatyně, ale zatím se veškerá snaha jeví marná.

I na půdě nováčka soutěže si přitom Poličští vypracovali větší množství možností, které ještě na jaře dokázali vcelku s přehledem proměňovat. Ale nyní? Ani Jan Mužík, ani Netolický, Nekvinda či Navrátil, kteří se ocitli ve slibných situacích v zakončení, úkol nesplnili a smůlu neprotrhli. Lépe na tom nebyli ani domácí, ti pro změnu trefili v prvním poločase dvakrát konstrukci.

Bod z venku se Poličce nakonec určitě počítá do plusu, ale kdy si tamní fanoušci konečně zakřičí gól, to zůstává nezodpovězenou otázkou…

Fakta – rozhodčí: Gereg (Malé Svatoňovice). ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 0:0. Přelouč: Poříz – Mandutz, Hladík, Ulrych, Rokyta – Novák (75. Váša), Machačný, Novotný, Pištora (60. Mareček) – Semelka, Vančura (68. Cichra). Polička: Slaný –Pavliš, Jílek, Mička, Škoda – Jan Mužík, T. Švec, Jiří Mužík, Navrátil – Netolický (73. Kysilko), Nekvinda (80. F. Švec).

Lanškroun – Cerekvice 1:0

Proti tabulkově výše postavenému soupeři nedala domácí jedenáctka kůži lacino a nakonec i všechny tři body zůstaly v Lanškrouně. Postaral se o to už v 5. minutě jediným gólem zápasu Popelář, na jehož gól hledali hosté dalších pětaosmdesát minut hry odpověď marně.

Fakta – branka: 5. Popelář. Rozhodčí: Vaško (Hlinsko). ŽK: 1:4. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Lanškroun: Jaroš – Kvapil (75. Z. Vacek), Vaško, Popelář, Stasiowski – Krejsar, Novák, Komínek, Savych –Bambušek (90. Černušák), Kašpar (46. Marek). Cerekvice nad Loučnou: Lampárek – Smola, David, Chleboun, Hrubý – Zahálka, Černý, Souček (67. Drahoš), Tomášek – Fikejz, Michalec (82. Vera).

Zbývající výsledky 4. kola KP

Dobříkov – Choceň 3:0

Fakta – branky: 30. a 89. Klapal, 62. Salinger. Rozhodčí: Lukášek (Kameničky). ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Dobříkov: Novotný –Kučera (82. Malý), Hořejší, Karela, Salinger (75. Barták) – Hofman, Klapal, Horníček, Starý (46. Dostál) – Houžvička, Zahradník (86. Rouha). Choceň: L. Gerčák – Smejkal, Kaplan, Lesák, Baborák –Šabata, Šulc (89. Málek), Krejza (82. Uher), Rozlivka – Konárek, J. Gerčák (70. Novotný).

Vysoké Mýto – Česká Třebová 2:1

Fakta – branky: 58. Sklenář, 84. Sedlák – 88. Grepl. Rozhodčí:Čechlovský (Bítovany). ŽK: 3:3. Diváci: 180. Poločas: 0:0. Vysoké Mýto:Černík – Valášek, Kráčmer, Šmeral, Vostrčil, Krýda (87. Sejkora) – Kopřiva, Podmajerský, Konečný (79. D. Chadima) –Sedlák, Sklenář (90. Benda). Česká Třebová: Křivka – Rufer,Štěpán, Švec, R. Urbanec – Grepl, P. Urbanec, Nágl, Borek (70. Čikl) – Myšák, Pešek.

Živanice – Hlinsko 2:0

Fakta – branky: 33. Kořínek, 72. Mocanu z penalty. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 3:2. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Živanice: Hlouš – Trupl, Michal, Ferčák, Strnad (10. Podlipný, 89. Kačírek) – Urbanec (80. Vajer), Mocanu, Radek Gorol, Braun –Kořínek, M. Peterka (70. Klouda). Hlinsko: Kopecký – Holec, Novák, Vácha, Nevole – Škvrňák, Cepl, Sadílek (53. Slavík), J. Kovařík (81. Pavliš) – Bouška, Cach.

Pardubice C – Chrudim B 1:2

Fakta – branky: 86. Křivka – 45. Kopp, 47. Kroutil. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:1. Pardubice C: D. Růžička – Knotek (72. Novotný), Křivka, Táborský, Hanč – J. Růžička (46. T. Kakrda), Fr. Ryba (46. A. Kopecký), Sůra, Vanžura –Rydval (53. Vágner), Hovorka. Chrudim B: Liebelt – Lacman (90. Hrstka), Dvořáček, Drahoš, Řezníček – Kopp (79. Kratochvíl), Mastík, Vávra (72. Langr), Andrle – Kroutil (84. Beneš), Vácha.

Moravany – Žamberk 2:2

Fakta – branky: 82. Zahrádka, 90. (+3) Imramovský – 42. a 85. z pen. Breda. Rozhodčí: Ujec (Pardubice). ŽK: 2:0. Diváci: 200. Poločas: 0:1. Moravany: Skalický – Krpata, Pulpan, Záleský, Hurta – Molek (76. Imramovský), Zahrádka, Lukas, Veselý (76. Branda) – Kříž, Erber. Žamberk: Pěnička – Ulvr, Šponar (79. Mareček), Kos, Trejtnar – Pavelka (90. Kočí), Jírů(77. Kašpar), Breda, Rudolecký – Matoulek, Čada.

Pořadí: 1. Vysoké Mýto (10), 2. Chrudim B (9), 3. Živanice (8), 4. Česká Třebová (7), 5. Moravany (7), 6. Žamberk (7), 7. Hlinsko (7), 8. Cerekvice (6), 9. Lanškroun (6), 10. Dobříkov (4), 11. Moravská Třebová (4), 12. Litomyšl (3), 13. Choceň (3), 14. Pardubice C (2), 15. Přelouč (2), 16. Polička (2).

(rh, red)