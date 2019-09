Dát doma tři góly a nezvítězit, to je špatně, tím spíše, že se to stalo podruhé na podzim a znovu v samotné koncovce střetnutí. Takhle se nováček z Poličky do klidných vod krajského přeboru opravdu posunout nemůže. Bodově nejlépe vyšel nástup do sezony litomyšlské Jiskře, které stačil ke skalpu Pardubiček průměrný výkon. Na to se ovšem nikdo ptát nebude.

4. KOLO:

Moravská Třebová – Svitavy 3:0

Slovanisté byli po celý první poločas aktivnější, což zúročili ve 24. minutě, kdy se za záda obránců dostal Bednář a svoji střelu umístil přesně. Hosté se na trávníku dlouho spíše hledali a poprvé zahrozili po přestávce, ale Válkovu hlavičku vytlačil Kamisch na tyč. Udeřilo tak opět na druhé straně, pohotová dorážka Holuba po Jílkem vyražené střele znamenala zvýšení. Poslední naděje pro Svitavy zhasla poté, co Kamisch těžkým zákrokem vyškrábl Juříkovu přízemní jedovku. O stylovou tečku za utkáním se postaral nádherně zahraným „trestňákem“ Bednář, svitavský gólman byl bez šance. Derby nabídlo bojovný, i když místy poněkud rozháraný a nepřesný fotbal v podání obou týmů. Slovan byl směrem dopředu nebezpečnější a vyhrál zaslouženě.



Fakta – branky: 24. a 76. Bednář, 61. Holub. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 3:3. Diváci: 250. Poločas: 1:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Petrila, Bubela – J. Štaffa, Novák, Bednář, Sedláček (86. Kudyn) – Holub (88. Fógl), Konečný (82. Polák). Svitavy: Jílek – Novák, Vacek, Czehowský, Horák – Bartoš, M. Čížek, Vrabec (46. Chlup), Válek – Svoboda, D. Juřík.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Konečně jsme nastoupili v plné sestavě se všemi hráči, kteří by měli být v základu. Od začátku jsme se snažili jít na Svitavy s nátlakovou hrou a jedna akce zakončená Bednářem se do poločasu ujala, zatímco soupeř se nedostal prakticky do ničeho. Po přestávce jsme náš obranný blok malinko stáhli, ale ne přehnaně, a čekali, s čím hosté přijdou, ale současně se také snažili využívat příležitosti k rychlým brejkům. Po jednom z nich jsme z dorážky zvýšili naše vedení a fantastický Bednářův přímý kop korunoval naše vítězství. Svitavy měly po změně stran dvě vážnější situace, s oběma si Kamisch poradil. Kromě toho jsme je skoro k ničemu nepustili, takže jsme v derby podle mého názoru vyhráli zaslouženě. I díky krásným gólům.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Naše první derby v novém soutěžním ročníku a další porážka. Nezbývá mi nic jiného než pogratulovat soupeři k vítězství a výkonu, kdy nás předčil herně i fyzicky. Je známo, že zápasy rozhodují chyby na jedné straně a jejich využití stranou druhou. Jako třeba tehdy, když se nezajištěný stoper rozhodne kličkovat nebo když brankář vyrazí tvrdou a dobře umístěnou střelu, ale na správném místě není nikdo z našich hráčů, aby míč uklidil do bezpečí. Potom se uklidněným domácím povede i pohledné zakončení z trestňáku. My jsme pohříchu za celé utkání ohrozili branku Slovanu pouze dvakrát. Nyní je potřeba nepropadnout panice a řádně se připravit a soustředit na každý následující duel. Snad jsme nezapomněli hrát fotbal.

Polička – Luže 3:4

Fakta – branky: 72. a 89. Stejskal, 52. Netolický – 28. a 87. Veis, 34. Fejl, 80. Malinský. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 0:2. Polička: Krčil – Punar, Pavliš, Jílek, Mužík – Bureš (75. Vondra), Švec, Andrle, Stodola (83. Čori) – Netolický, Stejskal. Luže: Vostradovský – Koukal (46. Doša), Lacman, Shejbal, Naď – Fejl, Merkl, Mráz, Malinský (83. Klenor) – Kroutil, Veis.



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Věděli jsme o kvalitách soupeře, takže jsme do zápasu šli s taktikou zabezpečené obrany a tu jsme půl hodiny zdárně plnili, hosté se proti nám nemohli prosadit. Bohužel potom jsme si to pokazili dvěma individuálními chybami a ty nás srazily. Po přestávce jsme tak museli hru více vytáhnout a měl jsem z toho trochu obavy, protože v minulých zápasech jsme kolem 70. minuty zvadli. Ale tentokrát musím říci, že mě kluci potěšili, jak to zvládli, byli jsme dostatečně agresivní, byla tam vidět touha po vyrovnání, což se i povedlo. Bohužel naše úsilí přišlo vniveč znovu kvůli strašlivým hrubkám, nejprve jsme špatnou „malou domů“ nahráli hostům na gól sami a potom jeden z našich hráčů v šestnáctce úplně vypustil bránění protihráče. Naše snížení potom přišlo moc pozdě. Za odvedený výkon po přestávce jsme si nezasloužili prohrát, ale na této úrovni se zkrátka takové kiksy neodpouštějí. Dojmy z utkání mám hodně smíšené, snad si ale ze druhého poločasu vezmeme to pozitivní.

Litomyšl – Pardubičky 3:0

Výsledek lepší než výkon, tak by se dalo popsat toto vystoupení Jiskry. Hosté určitě nebyli odevzdaní a kdyby ještě za smírného stavu mířili lépe než do břevna, tak kdo ví… Takto se nejprve po standardce prosadil Gyömber, vzápětí po individuální akci udeřil Urbanec a tentýž hráč ve druhém poločase přesnou hlavičkou uzavřel skóre.



Fakta – branky: 35. a 51. Urbanec, 33. Gyömber. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (90. + 1. Tuťálek). Diváci: 100. Poločas: 2:0. Litomyšl: Koukola – Škeřík, Štoudek, Gyömber (89. Horák), Jireček – Urbanec, Kundera, Kristek (85. Bačík), Paclík – Tauer (69. Urban), Zeman (62. Folta). Pardubičky: Zahradník – Tuťálek, Zezulák, Čunderle, Norek – Froš (56. Havelka), L. Svoboda (46. Dojčán), T. Svoboda, Libánský (58. Šprachta), Krejčí (86. Hátle) – Svatoň (71. Buš).

Roman Pražák, trenér Jiskry Litomyšl: Ve druhém domácím střetnutí jsme přivítali nováčka krajského přeboru z Pardubiček. Do utkání jsme vstoupili rozpačitě. Nevycházela nám kombinace, nebyli jsme schopni hru zrychlit hru a tím pádem jsme měli problém se proti běhavemu soupeři jakkoliv prosadit. Naopak protivník dvakrát zahrozil, jednou nám pomohla i brankova konstrukce. Naštěstí jsme si pomohli standardní situací a dostali se do vedení. Do poločasu jsme po chybě hostů zvýšili náskok a tím se utkání zlomilo. Na začátku druhé půle jsme přidali třetí branku a zápas si pohlídali, přestože nám v posledních dvaceti minutách výrazně došly síly.

Další výsledky KP Pardubicka:

Lanškroun – Holice 3:5

Fakta – branky: 18. Richtr, 27. Sita, 77. Ptáček – 1. Rožek, 16. a 67. Řehák, 34. Václavek, 81. Křtěn. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 1:4. Diváci: 250. Poločas: 2:3. Lanškroun: Ehrenberger – Komínek (74. Jílek), Krejsar, Popelář, Karlík – Macháček, Sita, Richtr (82. Pecháček), Doležal – Savych (67. Jung), Ptáček. Holice: Pšenička – Řezníček, Hanč, Chvála, Fotul – Řehák, J. Jedlička, Rosůlek (68. Semínko), Rožek (80. Křtěn) – T. Jedlička (46. Rek), Václavek.

Česká Třebová – Rohovládova Bělá 2:0

Fakta – branky: 3. Stolín, 28. Švec. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 4:1. Diváci: 101. Poločas: 2:0. Česká Třebová: Moláček – Švec, Fučík, Kubásek, Jiřánek – Roušar, Müller, Křepela, Stolín (69. Deml), Flídr (59. Sejkora) – Borek (75. Herclík). Rohovládova Bělá: Vokál – Nepivoda, Klouda, Barbarič (63. Chovanec), Pospíšil – Najman, Deutsch, Kotajny, Panchártek – Matějka, Čásenský.

Choceň – Třemošnice 0:2

(hráno v Třemošnici)

Fakta – branky: 39. Hejcman, 69. T. Forman. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 5:0. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Choceň: Krátký – Zachař, Coufal, Sršeň, Gronych (70. Klofanda) – Heger, Novotný, Beneš (60. Gerčák), Matějka – Laky (85. Vychytil), Voda. Třemošnice: Trojan – Petr (76. Mejtský), Mocanu, M. Šindelář, Malý – Filip (69. T. Forman), O. Vančura, P. Šindelář, Jelínek (70. Oswald) – Hejcman (81. Tomíška), D. Forman.

Chrudim B – Moravany 5:0

Fakta – branky: 20., 71. a 76. Zrůst, 69. Žalud, 88. Skoumal. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 2:2. Diváci: 156. Poločas: 1:0. Chrudim B: Gregovský – F. Holeček, Luong, Zikmunda, Kopecký – Linhart (64. V. Holeček), Prokůpek, Friček (77. Petržíla), Vácha (60. Skoumal) – Zrůst (80. Bakeš), Žalud (72. Kužma). Moravany: B. Branda – Hurta (85. Čáň), J. Lukas, M. Lukas, Knotek – Machatý, Beran, Semerád, Hynek – Kříž (88. Smejkal), Formánek.

Horní Ředice – Heřmanův Městec 0:0 (PK 4:2)

Fakta – rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Dujsík, Skalický, Březina (46. Nevřala), Dědič, Fous (84. Stárek), Horyna, Völkl, Lát (57. Mráz), Morávek (69. Hrdý). Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka, Vojtěch (32. Vrátil) – Čáp, Jošt, Salfický (82. Musil), Motl – Levinský (56. Svoboda), Mach.

Pořadí:

1. Holice (12), 2. Luže (12), 3. Chrudim B (9), 4. Česká Třebová (9), 5. Litomyšl (8), 6. Moravany (7), 7. Lanškroun (6), 8. Heřmanův Městec (6), 9. Moravská Třebová (6), 10. Třemošnice (6), 11. Svitavy (3), 12. Polička (3), 13. Pardubičky (3), 14. Horní Ředice (3), 15. Rohovládova Bělá (3), 16. Choceň (0).

Dva celky z regionu zůstaly v osudí fotbalového Poháru hejtmana Pardubického kraje, jehož druhé kolo je na pořadu ve středu 4. září od 18 hodin. O postup do dalších bojů budou bojovat Svitavy na trávníku Slatiňan a Dolní Újezd se vydá ke svému utkání do Horních Ředic.