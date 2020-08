První mistrovské body byly „v banku“ zahajovacího kola krajského fotbalového přeboru. A okresní zástupci je také získali, byť cesta k nim nebyla snadná a zejména Moravskotřebovští se s jakýmkoli nadějemi ještě po šedesáti odehraných minutách loučili. Ovšem závěr v jejich podání, ten stál za to.

1. KOLO:

Choceň – Moravská Třebová 3:3 (PK 2:4)

Premiéra nového trenéra Karla Procházky a jeho obměněného kolektivu vypadala po pětačtyřiceti minutách když ne úplně na ručník, tak minimálně na akcie padající k samotnému dnu. Domácí v prvním poločase dominovali a za stavu 3:0 se sami viděli s jasnou výhrou v kapse. Leč předčasně. Slovanisté okysličili sestavu střídáním, po hodině hry jeden z nových mužů na trávníku Konečný snížil a to byl signál pro nápor hostujícího týmu. A ten nesl své ovoce. O kontaktní trefu se postaral soupeř sám, v 82. minutě Bednář vyrovnal z penalty a ze ztraceného zápasu hosté vytěžili body. Ano, v množném čísle, protože rozstřel o bonusový zisk zvládli lépe a zkoprnělého protivníka tím ještě dorazili. Rozhodující penaltu proměnil brankář Kamisch.

Fakta – branky: 19. L. Novotný, 30. M. Novotný, 38. Laky – 61. Konečný, 77. vlastní (Heger), 82. Bednář z pen. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 5:2. Diváci: 130. Poločas: 3:0. Choceň: Krátký – L. Novotný, Zahálka (71. Vychytil), Pekárek, Heger – Coufal – Štanglica, Laky (41. Matějka), Kužma, M. Novotný – Gronych (83. Fikejz). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (64. Mikšánek), Horák, Drexler (78. Marek), Krystl – Olejník, Bednář, Novák (46. J. Štaffa), Kolář (46. Lebiš), Konečný (89. Kudyn) – Holub.

Litomyšl – Horní Ředice 1:0

Tým hostů doznal před sezonou značných změn a v Litomyšli se představil v sympatickém světle. Domácí měli po většinu času převahu a vypracovali si dostatek příležitostí, aby o výsledku rozhodli v předstihu, jenže jejich realizace pokulhávala. Zejména Folta se soupeřovou obranou pořádně cvičil, jenže buď tutovku zahodil, nebo marně hledal lépe postaveného spoluhráče. Hosté hrozili sporadicky, ale některé jejich kontry nepostrádaly nebezpečí. V 65. minutě se individuálně prosadil Kundera a tvrdou střelou pod břevno zajistil Jiskře vítězství. Protože ho však domácí nedokázali pojistit, strachovali se o hubené skóre do posledního hvizdu.

Fakta – branka: 65. Kundera. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Litomyšl: Kačer – Gyömber, Hašek, Štoudek, Jireček – Kristek (79. Tomšů), Sršeň, Kundera, Paclík (88. Kříž) – Hromádka (57. Severa), Folta (61. Malý). Horní Ředice: Češka – Morávek, Mráz, L. Švec, Horyna – Sytko (75. Fous), J. Švec, Skoumal, Hrdý – Dujsík, Sokol (54. Hrubý).

Svitavy – Luže 0:0 (PK 2:4)

Střetnutí nabízelo po celých devadesát minut podobný obrázek. Hosté vycházeli z defenzivy a spoléhali se na brejkové možnosti, domácí se tlačili dopředu, ale ve finální fází byli poměrně bezzubí a pokud se dostali do nebezpečnějšího zakončení, byl na místě gólman Vostradovský. Právě on byl hrdinou klíčové situace zápasu, v nastaveném čase měl před ním na noze „zlatý“ gól Juřík, ale jeho první i opakovanou ránu gólman bravurně pokryl. Svitavský zmar dokonal rozstřel, Brůna a M. Čížek nasměrovali své pokusy do tyče.

Fakta – rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 0:7. ČK: 0:1 (86. Shejbal). Diváci: 160. Poločas: 0:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, M. Čížek, Veselský (33. Czehowský) – F. Čížek (82. Hýbl), Brůna, Svoboda (75. Bartoš), Válek (67. Bednár), Horák – Ehrenberger (90. Brázda), Juřík. Luže: Vostradovský – Radouš, Koukal, Markarjanc, Malinský – Barcic, (90. Mráz), Denk, Fejl, Shejbal – Klenor, Kroutil (77. Hantsch).

Další výsledky KP Pardubicka:

Chrudim B – Pardubičky 4:0

Fakta – branky: 15. a 55. Zrůst, 8. Tlapák, 73. Žalud z pen. Rozhodčí: Jureček (Lanškroun). ŽK: 0:3. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Chrudim B: Janda – Petržíla, D. Kopecký st., Šindelář – D. Kopecký ml., Zrůst (67. Rejfek), Holub (71. Holeček), Žalud, Friček – Linhart (65. Vácha), P. Tlapák (61. Brychnáč). Pardubičky: Zahradník – Suchochleb, Froš, Žák (46. Svěrák), Krejčí (67. Havelka) – Robovský (84. L. Svoboda), T. Svoboda (74. Hofman), Tuťálek, Luptovský – Svatoň, Šprachta (46. Martan).

Holice – Moravany 5:1

Fakta – branky: 8. a 75. Václavek, 40. Rožek, 50. Řezníček, 90. T. Jedlička – 54. J. Lukas. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:2. Diváci: 320. Poločas: 2:0. Holice: Laksar – Semínko, Řezníček, Rek, Řehák (90. Klasovitý) – Růžička (78. Kuclér), Rožek, Fotul, Rosůlek (82. Kovařík) – T. Jedlička, Václavek. Moravany: B. Branda - Sokol, Záleský, J. Lukas, M. Lukas – Marel, Hynek, J. Branda (46. Beran), Knotek – Kříž, Formánek (75. Semerád).

Třemošnice – Heřmanův Městec 1:1 (PK 3:0)

Fakta – branky: 44. P. Šindelář – 15. Hauf. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 3:2. Diváci: 201. Poločas: 1:1. Třemošnice: Žďánský – Mocanu, Malý, M. Šindelář, M. Jablečník (62. Petr) – Vančura, Filip (80. Tomiška), Jelínek (72. T. Forman), P. Šindelář – Mejtský, D. Forman. Heřmanův Městec: Stýblo – Dvořáček, Hauf, Jošt, D. Jablečník – Zrůst, Straka, Pilný, Mach (85. Čáp), Hlaváč – Salfický (69. Novák).

Lanškroun – Česká Třebová 4:0

Fakta – branky: 36., 67. a 86. F. Ptáček, 15. Doležal. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 4:1. Diváci: 300. Poločas: 2:0. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Popelář, Veselý, Krejsar (87. Šabata) – Jílek, Doležal (59. J. Ptáček), Sita, Š. Kolomý – F. Ptáček, Savych (71. Marek). Česká Třebová: Moláček – Roušar, Plačko (52. Popelka), Jiřánek (29. Štos), Švec – Klumpar, Flídr, Müller, Langer (76. Pávek) – Vaňous, Novotný.

Rohovládova Bělá – Proseč 2:3

Fakta – branky: 21. Špidlen, 45. Kotajny z pen. – 76. z pen. a 78. Klíma, 54. Koutný. Rozhodčí: Lukášek (Kameničky). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Rohovládova Bělá: Javorski – Žoček (60. Khol), Nepivoda, Klouda, Pospíšil – Chovanec, Deutsch, Kotajny, Bydžovský (76. Jindra) – Špidlen, Betlach. Proseč: Lampárek – Stupavský, Jeřábek, Jaroslav Marek, Z. Marek – Koutný, Vopařil, Kiričenko (57. M. Marek), Mareš (76. Jiří Marek) – Fenyk (79. Kunhart), Klíma.