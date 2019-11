SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

„Z celkového pohledu spokojen nejsem, ale je to vysvětlitelné. V plné síle jsme byli v soutěži konkurenceschopní každému. Pokud ale náš úzký kádr zasáhl větší počet absencí vinou zranění, pracovních povinností nebo z jiných důvodů, tak jsme měli problémy. Tomu odpovídá umístění ve středu tabulky i bodový zisk,“ řekl trenér ZDENĚK VÁLEK.



„Herní styl jsem musel přizpůsobit aktuální situaci v mužstvu, jít prakticky od hráče k hráči. Lze říci, že náš projev asi nebyl úplně fotbalový, pro diváky možná ne tak líbivý, ale byl účelný,“ netají se Válek. „Hra do značné míry závisela na třech faktorech: trestných kopech Bednáře, rychlosti Konečného a technice Holuba. Pokud se tihle tři sešli na hřišti a sedli si, byli jsme velice nebezpeční,“ upozornil trenér na úderný trojlístek. „Ani obranná fáze nebyla nejhorší, bohužel se v ní často objevila triviální individuální chyba, třeba jednou za zápas, soupeř ji potrestal a my pak kvůli tomu prohráli,“ mrzelo ho.



„Snažili jsme se hrát doma i venku stejně. Samozřejmě, že na domácím hřišti se zóna posouvala o pár metrů výše, venku jsme se pohybovali více vzadu, ale bylo to bylo srovnatelné. Domácí duely se Svitavami a Chrudimí, to byly naše top podzimní výkony, na nich bylo znát, že jsme nastoupili v nejsilnější sestavě. Určitě nemohu vynechat ani jasné vítězství v Moravanech. Nepovedl se nám především domácí zápas s Luží a slabší bylo rovněž vystoupení v Holicích. Tam to ale beru částečně na sebe, měl jsem zvolit vhodnější taktiku,“ ohlíží se Zdeněk Válek za podzimními výkony Slovanu.



„V některých utkáních se projevily absence hráčů, nevyvarovali jsme se hloupé chyby, najednou prohrávali, soupeř hru zavřel a pro nás bylo těžké se do jeho obrany dostávat. Ukázkou bylo poslední kolo v Pardubičkách,“ připomněl Válek, který se po většinu podzimu mohl opřít o hlavní opory. „K trojici, kterou jsem zmínil, bych připojil spolehlivého Krystla a také gólman Kamisch nás několikrát podržel důležitými zákroky,“ pochválil.



Přebor zkušeného kormidelníka ničím zvlášť nepřekvapil. „Snad jenom tím, že na konci tabulky se pohybuje větší počet týmů bodově odříznutých od ostatních. V minulosti byl třeba jeden, teď tam byly po většinu podzimu tři. A tím pádem mají celky z horní poloviny více bodů, protože s tím spodkem všechny vyhrávaly. Také jsem měl někdy pocit, že se trochu začínají probouzet rozhodčí. Nebylo to nic dramatického, ale na výkon asistenta v Horních Ředicích jen tak nezapomenu,“ uvedl Válek.



„Přes zimu nepočítám s tím, že bychom výrazně posilovali. Budeme se snažit zodpovědně odtrénovat hlavně po fyzické stránce, abychom na jaře uhráli více bodů a posunuli se výše,“ zakončil hodnocení lodivod Slovanu.