„Šach mat“ vynesli hosté, nejdříve se totiž trefil T. Brychta a než se domácí vzpamatovali a seskupili síly k náporu ve snaze vyrovnat, zmrazil je definitivně Šejnoha.

Zajímavé měření sil bylo k vidění na moravskotřebovském pažitu. Rezerva Slovanu brala proti silným Libchavům cenné body a že nebyly tři, o to se postaral hostující útočník Ráb, jenž v poslední minutě našel odpověď na těsně předcházející trefu domácího J. Štaffy. A penalty, ty se o víkendu Moravské Třebové dařily, jak áčku, tak v tomto případě béčku.

Opatovec ve Sloupnici od začátku diktoval tempo hry a díky dvěma dobře zahraným standardkám se to odrazilo na poločasovém výsledku. „Když se nám po změně stran podařilo zvýšit vedení na 3:0, tak se zdálo být rozhodnuto, ale po snížení domácí ožili a proměněnou penaltou v samotném závěru udělali ze zápasu drama. Nicméně na zvrat už bylo pozdě a my jsme si odvezli cenné tři body,“ byl spokojen sekretář klubu Tomáš Telecký.

Na první zápas Bystrého v I. B třídě po sedmnácti letech byly zvědavy skoro dvě stovky fanoušků, před jejichž zraky se odehrával zajímavý rušný fotbal se šancemi na obou stranách. Tu první před odkrytou brankou zazdil domácí Mužík, to spoluhráči Kučerovi se o něco později vedlo lépe a otevřel účet. Po změně stran byli jistější na míči hráči lanškrounské rezervy a odměnou jim bylo Mizerákovo vyrovnání. Duel směřoval k remíze, Bysterským však vyšlo střídání a Jíra se svým prvním kontaktem s míčem postaral v závěru o vítěznou a mohutně oslavovanou trefu.

Bodový zisk ze hřiště kvalitního soupeře ze Semanína je pro dolnoújezdské béčko dobrým počinem. Do vedení ho poslal hlavou Mandlík, o vyrovnání se postaral nejlepší hráč domácích P. Urbanec. Oba celky si vytvořily několik dalších gólovek, hosty podržel gólman Váně.

V Pomezí začali domácí solidně a z počáteční aktivity vytěžili vedoucí trefu, o kterou se po rohu postaral Češka. To však byla vlastně poslední radost fanoušků, jelikož postupně začali otěže hry přebírat hosté z Orlicka. Do přestávky srovnal z otočky Kashalupa a po ní domácí nedokázali dvakrát ubránit zakončujícího a špatně pokrytého Faltuse. Vaško sice ještě ze závaru ve vápně snížil, ale to bylo od Pomezí vše, naopak v závěru z rychlého brejku přišel ještě hřebík do rakve.

I. B TŘÍDA SKUPINA B, 1. kolo:

Moravská Třebová B – Libchavy 2:2 (0:1), PK 4:2

Branky: 57. Lebiš, 89. J. Štaffa – 13. a 90. Ráb. Rozhodčí: Stárek. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Moravská Třebová B: Bača – Bubela, Marek, P. Mikšánek, J. Štaffa, M. Štaffa, Schütz, Lebiš, Matocha, (57. Ebert), Kolář, Sedlák (57. Bambušek).

Březová nad Svitavou – Kunčina 0:2 (0:0)

Branky: 79. T. Brychta, 82. Šejnoha. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 2:3. Diváci: 120. Březová nad Svitavou: Kejda – Lidmila, Dufek (70. M. Milota), Friedl (88. Bednář), Kučera, Roshan (63. Procházka), Stupka, Ducháček, R. Milota, Kutlák (30. Čuhel), Rada. Kunčina: Vykydal – Pešava (46. Pospíšil), Zeman, Hlaváček (68. T. Pagáč), Švanda, Kalina, Spálenský, T. Brychta, Šejnoha, Tlustoš (74. Šabacký), Šmehlík.

Sloupnice – Opatovec 2:3 (0:2)

Branky: 63. Vodehnal, 90. + 3. Zachař (PK) – 8. D. Jukl, 32. Drábík, 54. Petr. Rozhodčí: Teplý. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Opatovec: Jan Lampárek – Kubík, L. Jukl, Drábík, Štěpánek (65. Peřina), Štěrba, Jiroušek, Petr (60. Telecký), D. Jukl, Svoboda, Bartoš (84. Sivák).

Semanín – Dolní Újezd B 1:1 (0:1), PK 4:3

Branky: 69. P. Urbanec – 39. Mandlík. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Dolní Újezd B: Váně – Vajrauch (46.Dvořák), J. Vomáčka, Nádvorník, Svoboda, Vanat (46. L. Jireček), M. Jireček, D. Frank, Kalánek, Mandlík, Šplíchal.

Bystré – Lanškroun B 2:1 (1:0)

Branky: 24. Kučera, 89. vlastní (Urban) – 64. Mizerák. Rozhodčí: Frank. ŽK: 3:3. Diváci: 180. Bystré: J. Lánský – Pachovský, P. Lánský, T. Oravec, Svoboda, Steiner (61. Bárta), Drašar, Mužík (88. Jíra), Němec, Peterka (90. Cupal), Kučera (46. M. Oravec).

Pomezí – Jablonné nad Orlicí 2:4 (1:1)

Branky: 23. Češka, 70. Vaško – 57. a 62. Faltus, 35. Kashalupa, 87. Vaníček. Rozhodčí: Jelínek. Hráno bez karet. Diváci: 120. Pomezí: Křemenák – Hladík, Mička, Češka, Sláma (85. Horníček), Pořízka (40. Červený), Roušar, Mojdl (72. Drobný), Svoboda, Nespěšný, Vaško.

Další výsledek:

Žichlínek – České Heřmanice 0:3 (0:2). Branky: Pánek, Šplíchal, Novák.