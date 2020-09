Utkání nabídlo napínavou podívanou. Domácím se povedl nástup, v 5. minutě se po křížném pasu prosadil hlavičkou Šebek. Následně se hrál svižný fotbal „nahoru – dolů“. Po změně stran měli hosté v poli mírně navrch, nedokázali si však vypracovat žádnou výraznější šanci. Zato Jaroměřičtí jich zazdili několik. Za to pykali, když se deset minut před koncem z dálky k tyči trefil Chmelík. Rozhodující slovo si však vzal zmíněný Švec, po přesné kombinaci se zblízka nemýlil a tři body zůstaly na Malé Hané.

K hlavním událostem kola bezesporu náleží osmigólová přestřelka v Boršově. Čtyřikrát se zapsal do střelecké listiny radiměřský Ondřej Vach, přičemž proměnil tři nařízené penalty a to se stává skutečně zřídka. K té poslední se postavil v 90. minutě a prokázal pevné nervy, z dramatického boje zachránil pro svůj mančaft alespoň bod.

Zajímavý duel byl k vidění v Janově. Hned v úvodu spálil tutovky domácí P. Bureš, na druhé straně chtěl Beránek zpracovat střelu nohou, míč mu podjel pod podrážkou a hosté z Borové vedli. Domácí měli dost šancí na vyrovnání, spasila je příliš malá „malá domů“ soupeře, kterou vystihl P. Bureš. Ve druhé půlce byli hosté sice aktivnější, ale rozhodnutí padlo do jejich svatyně, když Boháček našel rozehraným rohovém kopem na přední tyči hlavu Kubíčka.

Dva týmy, kterým se zatím vůbec nedařilo, se proti sobě postavily na trávníku v Horním Újezdu. A byli to domácí, kteří si vylepšili náladu, nenechali se ve druhé části hry rozhodit cerekvickým vyrovnáním, sami znovu udeřili a v nastavení výsledek zpečetili.

Fotbalisté Hradce nedokázali klást odpor Opatovu, domácí opět ukázali svoji nespornou útočnou sílu a půltucet stihli nasázet ještě dříve, než uplynula hodina zápasu.

Vypjaté střetnutí sledovalo publikum v Mladějově. Jevíčský kapitán Václavek si zkusil přízeň i nepřízeň fotbalového osudu, trefil se totiž nejprve do vlastní sítě, ale o něco později pálil přesně tam, kam bylo z pohledu jeho týmu záhodno. Hosté si do přestávky vypracovali slibné vedení a to po změně stran uhájili, domácí stačili v závěru jen korigovat a po ukončení zápasu si střídající Suchý vylil zlost na rozhodčích.

Za překvapení lze rozhodně označit výhru linhartické Metry v derby v Dlouhé Loučce, neboť dosavadní výkony obou soupeře naznačovaly spíše opačný průběh utkání. Však také domácí šli do vedení, jenže protivník dvěma rychlými zásahy vývoj obrátil a Loučka s tím ke zklamání svých fanoušků nedokázala po přestávce nic udělat.

6. kolo:

Opatov – Hradec nad Svitavou 6:0

Fakta – branky: 15., 31. a 55. Kalánek, 29. Zeman, 45. Polák (PK), 52. D. Sedlák. Rozhodčí: Jalový. ŽK: 2:1. Diváci: 85. Poločas: 4:0. Opatov: Šenkýř – J. Sedlák, Petruň, Kocanda (52. Prokop), J. Sedlák, J. Cimburek, Paar, Křivka, D. Sedlák (53. Tůma), Kalánek, Polák (65. T. Cimburek). Hradec nad Svitavou: Šudoma – Nekvinda, Zedník, Nedoma, Smolej, Marek, Sirka, Andrlík, Procházka, Oulehla, Richter.

Janov – Borová 2:1

Fakta – branky: 29. Bureš, 70. Kubíček – 4. Síla. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 4:2. Diváci: 75. Poločas: 1:1. Janov: Beránek – Zvěřina, Johan, O. Bureš (46. Pirkl), V. Wejda (46. Prudil), Z. Hájek, Kubíček (77. M. Wejda), Boháček, Jirásek (50. M. Hájek), P. Bureš (77. R. Chroust), Knap. Borová: Hejl – Křibský, Šmíd, Radiměřský (76. Bednář), M. Hegr, A. Hegr, Hynek, Hruška, Dědič (46. Bauer, 67. Veselý), Pazdera, Síla.

Mladějov – Jevíčko 2:3

Fakta – branky: 11. vlastní (Václavek), 87. Staněk – 9. Sedláček, 14. Vrbický (PK), 38. Václavek. Rozhodčí: Vodák. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (Suchý po ukončení utkání). Diváci: 70. Poločas: 1:3. Mladějov: Slezák – Satler, Mrázek, R. Němec, Paulus (75. Prusák), Kalina (76. L. Seryn), K. Müller, P. Němec (86. Suchý), Staněk, Polák, Kudyn. Jevíčko: Přikryl – Khýr, Václavek, Seknička, T. Klein, Vrbický (86. Pospíšil), Berka, Deutsch, Sedláček, T. Müller, Hofman (66. Říha).

Boršov – Radiměř 4:4

Fakta – branky: 10. a 18. Veselý, 28. Zomber, 47. Racl – 9., 23. (PK), 60. (PK) a 90. (PK) Vach. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 3:2. Boršov: Němec – Hnátek, Zomber, Krejčí, Pokorný (90. Appel), Hanák, Vyhnánek, Ondrejka, Racl (86. Kralovič), Rozsypal, Veselý. Radiměř: Jedlička – T. Trnečka, Šmíd, Ondroušek, Valouch, Komínek, Moravec (52. Bubela), Vach, Janečka (85. Svoboda), Dvořáček, Stodola (36. J. Trnečka).

Jaroměřice – Morašice 2:1

Fakta – branky: 5. Šebek, 88. Švec – 80. Chmelík. Rozhodčí: Milar. ŽK: 1:0. Diváci: 125. Poločas: 1:0. Jaroměřice: Procházka – D. Továrek (89. Borýsek), Gecl, Štefl (68. M. Valenta), Blaha, Vacula, Švec, Šebek, J. Valenta, Mooz, Batelka (90. Bednařík). Morašice: Špinar – V. Štancl, Klement (87. Tobiášek), Ropek (53. Vít), J. Kopecký, Tměj, Chmelík, Novák, Bureš (46. Štěpán), M. Kopecký (76. Hubáček), Válek.

Horní Újezd – Cerekvice 3:1

Fakta – branky: 28. V. Lněnička, 68. Otava, 90. + 2. Pražan – 57. Horák. Rozhodčí: Mačát. ŽK: 4:1. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Horní Újezd: Havlík – Pražan, F. Švec, Faltys, Šplíchal, Otava, Zaal, L. Pechanec, Opletal (77. Š. Lněnička), V. Lněnička, Kysilko. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Jirout, Růžička (32. Netolický), Klát, Jílek, Blajda (80. Lipavský), R. Lněnička, Částek (15. Lorenc, 59. Vomáčka), Horák, J. Vostrčil, Klesal.

Dlouhá Loučka – Linhartice 1:2

Fakta – branky: 28. Bouček – 34. vlastní (P. Křivánek), 42. Bednář. Rozhodčí: Saňák. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 1:2. Dlouhá Loučka: Rek – P. Křivánek, Marván, Kolísek, Kolář, Crha, D. Křivánek, Ševčík, Ruml (36. Randis), Bouček, Balabán (54. Kubečka). Linhartice: F. Radimecký – Prucek, Andrlík, Kryštof, Kubálek (57. Stárek), Mlčoch (78. Marek), R. Škrabal, Bubák, Rek, Král, Bednář (62. Dvořáček).