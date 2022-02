Výsledek je jasnější, než jaká byla hra

Vyhráli úvodní čtvrtfinále osm ku jedné, ale slova bezbřehé euforie od moravskotřebovských Šakalů nečekejte. Jednak si jsou vědomi, že nešlo o nic více a o nic méně než o první ze dvou potřebných kroků, jednak výsledek je pro Bombarďáky možná příliš krutý, takový rozdíl mezi soupeři na palubovce nebyl.

Jenže Šakalům se v domácí hale v Mohelnici náramně dařilo střelecky. S trochou nadsázky by se dalo říci, že do čeho kopli, to jim tam spadlo. Dvojice Lasovský – Novotný na sebe vzala hlavní gólovou zodpovědnost, přidali se spoluhráči a úspěch byl na světě.

„První čtvrtfinále určitě nebylo tak jednoznačnou záležitostí, jak může při prvním pohledu na konečný výsledek zdát. Větřní bylo směrem dopředu klasicky nebezpečné a nebylo by žádnou náhodou, kdyby se z některé ze svých vyložených šancí ujalo vedení. Utkání nám sice odhalilo několik nedostatků, na kterých musíme ještě zapracovat, ale vítězství se počítá a je pro nás mimořádně cenné. Odveta bude extrémně těžká, Větřní neprodá kůži lacino. Děkujeme divákům, kteří nás celý zápas neúnavně podporovali,“ uvedl spokojený předseda klubu Petr Matoušek.

Ve finální fázi byli jak začátečníci

Polička svůj zápas proti Brnu zpackala. Sice se ujala vedení, leč Vondrova střela byla jediná gólová, žádnou další domácí nevyprodukovali. Soupeř trpělivě čekal na možnosti a když se mu naskytly, udeřil. Polička hrála nekompletní, za stavu 1:1 navíc viděl Mužík druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Tenhle zápas ale i tak mohla a měla vyhrát.

„Nemůžeme se vymlouvat na sestavu, která se lepila na poslední chvíli a bylo to vidět hlavně ke konci, kdy klukům, kteří dlouho netrénovali, nešly nohy a balon jim překážel. My jsme však hlavně během deseti minut měli vést o tři góly, ale když jsme před poloodkrytou brankou a nedáme, tak je to těžké. Po hloupém vyloučení Jirky Mužíka jsme zůstali v šesti, z toho tam byli tři, kteří na tom nebyli fyzicky nejlépe. Bohužel jsme z jednoduché situace podruhé inkasovali. Pořád jsme měli slibné náznaky, ale dostat míč před branku na volného hráče pro nás bylo neřešitelným úkolem. Zápas kopíroval celou sezonu, kdy máme obrovský problém vstřelit branku. Co naplat, že jsme byli na šance i držení míče lepší. Play off se nehraje na krásu, ale na efekt, a z našeho řešení ve finální fázi jsme zoufalý,“ uvedl trenér František Švec.

Jeho svěřenci dopláceli také na časté ztráty míče a z nich plynoucí kontry soupeře, ostatně z takové situace vyplynulo i vyloučení. „Říkali jsme si, že není za nerozhodného stavu potřeba chodit na posledním hráči do kličky a jít do takového rizika. Nevím, kde se to v hlavách hráčů vzalo,“ kroutil hlavou poličský kormidelník.

Druhé zápasy čtvrtfinálových sérií se hraji 19. února.

1. čtvrtfinále:

Šakalí hněv Moravská Třebová – Bombarďáci Větřní 8:1 (4:0). Branky: 11., 28. a 36. Lasovský, 8. a 40. Novotný, 18. Ptáček, 18. Brázdil, 31. Štaffa – 25. Carda. Rozhodčí: Daněk – Střelec. ŽK: 3:0. Stav série: 1:0. Moravská Třebová: Ehrenberger – Novotný, Šmerda, Sedláček, Vogl, Lasovský, Ptáček, Štaffa, Brázdil, Matocha.

VPS Stavoblock Polička – Royal Flush Brno 1:2 (1:1). Branky: 8. Vondra – 18. Jašek, 37. Peška. Rozhodčí: Sýkora – Tůma. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (35. Mužík). Stav série: 0:1. Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Mužík, Navrátil, Hynek, Vondra, Mazel.

Další výsledky: Chemcomex Praha – Kladno 3:1 (stav série: 1:0), Zlín – Sparta Praha 2:4 (stav série: 0:1).