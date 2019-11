TJ SVITAVY B

Po zisku šestnácti bodů a na desáté pozici to je fakt, který musí béčko vzít jako realitu. „Ke spokojenosti mi chybí tak pět bodů, které bylo v našich silách uhrát. S aktuálním ziskem se však na jaře nevyhneme záchranářským bitvám. Přitom naše hra, zvláště na trávnících soupeřů, nebyla špatná, ale nepodařilo se nám ji přetavit ve větší bodový přírůstek,“ lituje trenér MILAN JANKO.



Pozoruhodností svitavského podzimu je brankový poměr ze šesti domácích zápasů – 6:3 (!). „Schopnost na domácím hřišti neinkasovat jistě byla naší silnou stránkou, ale bohužel s tím souvisí i horší věc, a tou byla oproti jaru slabá produktivita. Nejvíce mě však mrzí nedotažení dobře rozehraných venkovních zápasů do bodového zisku,“ poznamenal Janko, podle jehož názoru se herní styl týmu v domácích a venkovních duelech příliš nelišil. „Naším nejvydařenějším zápasem byl ten v Žamberku, a to i přes konečnou porážku. Naopak bych už nechtěl nikdy vidět náš výkon z Vysokého Mýta,“ vypočítává kouč Janko.



„Mám radost, že jsme podle mého názoru plnili úkol B týmu, co se týče spolupráce s áčkem, a v základní sestavě téměř pravidelně nastupovali všichni tři hráči, kteří přišli v létě z dorostu. Náš věkový průměr tak byl 23,5 roku,“ připomněl trenér. „Co se týče I. A třídy jako celku, bohužel i s odstupem času ve mě přetrvávají spíše negativa, ale více bych to nerozváděl,“ sdělil Milan Janko, který jako vždy spoléhá na zimní přípravu. „Podmínky pro ni totiž máme výborné,“ zdůrazňuje.