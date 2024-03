Soupeř proti nám nastoupil v šesti, o den dříve byl v ještě menším počtu. Řekl bych, že jsme tu medaili chtěli více a šli jsme si za ní bojovným výkonem. Nebylo to však vůbec jednoduché, zejména po vyrovnání na 1:1 visel další vývoj hodně na vážkách a výrazně nás tady podržel Ondra Slaný v brance. Příjemně mě ale překvapilo, jak jsme dokázali zareagovat, během pět minut znovu odskočili do vedení, následně přidali další dvě branky a došli si pro vítězství. Z mého pohledu bylo zasloužené.

Dá se říci, že jsme odehráli dobrý první poločas prvního utkání a výborný druhý poločas druhého zápasu. Na úspěch to ovšem nestačilo, protože úsek mezi tím tak povedený nebyl. Fotbaloví klasici říkají, že k výhře je potřeba v první řadě trefovat zařízení, což se nám bohužel v rozhodujících momentech nedařilo… V prvním semifinále jsme se ve snaze zvrátit nepříznivý poločasový stav 1:2 hnali dopředu, snažili se dostat soupeře pod tlak, Chemcomex nám ovšem předvedl, jak se řeší brejkové situace. Jeho efektivita byla smrtící, byla to lekce z produktivity. V odvetě to z naší strany vypadalo špatně, ale kluci se za stavu 1:3 zmáčkli, dokázali jsme vyrovnat, ale remíza nestačila, museli jsme jít do maximálního rizika a v závěru inkasovali počtvrté. Předtím však otočení výsledku viselo doslova ve vzduchu, ale když dokážeme dvakrát za sebou trefit tyč poloprázdné branky, tak kroutí hlavou všichni přítomní… K tomu se přidal i perfektní výkon gólmana Pražanů Mareše. Opět se ukázalo, že my stojíme a padáme s tím, že umíme dát třeba sedm gólů v zápase, kdy to až tak nepotřebujeme, ale když jde do tuhého, tak to neprolomíme. Ale herně to hlavně v odvetě a její druhé polovině byl od nás výborné.

O celkovém dojmu z Final Four

Pochopitelně průběh turnaje poznamenalo, že Rudolfov nastoupil do semifinále v pěti lidech. Důvody neznám, nicméně je zarážející, že se takto prezentuje tým, který vyhrál základní část celostátní ligy. Je mi líto, že to Final Four takhle ovlivní, protože v takovém počtu neměl Rudolfov ve dvou zápasech na čistý čas šanci. Ale nemá cenu spekulovat, že to mohlo dopadnout jinak, už proto, že naopak Kladno našlapalo svoji sestavu výbornými hráči z futsalové ligy a bylo extrémně silné, což bylo ostatně ve finále názorně vidět. A také se potvrdilo, že na výsledky základní části nemá cenu vůbec koukat, pokud potom mužstvo hraje play off v úplně jiném složení než ve většině případů v předešlém průběhu sezony. Ale to je dlouhodobá záležitost a bolest české sálovky. My jsme s medailovým umístěním spokojeni, před dvěma lety jsme se na Final Four nedostali, loni jsme skončili čtvrtí, takže jsme se vrátili na stupně vítězů, což bylo v silné konkurenci složité. Děkuji všem klukům, zvláště pak těm, kteří naskočili po delší pauze, tedy Romanu Netolickému a Jardovi Dittrichovi. Oba okysličili naši sestavu a hodně nám pomohli. Znovu se musím vrátit k tomu, že ke „zlatému poločasu“ v semifinále s Chemcomexem nebylo daleko…

O klubové budoucnosti

Samozřejmě řešíme, co bude dál, protože všichni víme, jak těžko někdy dáváme dohromady sestavu na turnaje a donekonečna to takhle nepůjde. Není to ovšem zdaleka jen náš problém a je vůbec otázkou, v jakém počtu se bude celostátní liga v příští sezoně hrát. My bychom přece jenom ještě jeden ročník rádi dali, kdybychom mělo skončit, tak ať je to na vrcholu… Jednak bychom chtěli ještě jednou na evropský turnaj, bude-li k tomu příležitost, a potom se chystá mistrovství světa v Kolumbii a několik našich hráčů má dobrou příležitost se tam dostat. A těm bychom k tomu rádi pomohli.

VPS Stavoblock Polička na Final Four reprezentovali:

Slaný, Kubica – T. Švec, Jílek, Mužík, Konečný, J. Dittrich, Netolický – Poul, Formáček, Vondra, Bednář.

Individuální ceny celostátní ligy 2023/2024:

Cena Josefa Petráška – nejlepší hráč do 21 let:

Ruben Vojtěch (FK ADRIA Kladno)

Cena Václava Křepelky – nejlepší obránce:

Martin Jasanský (PCO Rudolfov)

Nejlepší střelec:

Jakub Hric (PCO Rudolfov)

Nejlepší brankář:

Ondřej Slaný (VPS Stavoblock Polička)

Nejlepší útočník:

Petr Benát (PCO Rudolfov)

Nejlepší hráč:

Jakub Hric (PCO Rudolfov)