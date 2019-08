Tři ze čtyř zástupců Svitavska v krajském fotbalovém přeboru zahájili nový soutěžní ročník (duel Poličky s Třemošnicí byl odložen). Jaká byla premiéra? Spokojenost, minimálně s konečným výsledkem, zavládla v Litomyšli. Bodík z Lanškrouna není pro Moravskou Třebovou dohrávající v devíti k zahození, zato pro Svitavy se první kolo po kolapsu v posledních minutách základní hrací doby změnilo v děs a hrůzu.

1. KOLO:

Rohovládova Bělá – Litomyšl 1:4

Fakta – branky: 24. Najman – 76. a 90. + 1. Kundera, 52. Urban, 61. Škeřík. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 1:2. Diváci: 40. Poločas: 1:0. Rohovládova Bělá: Vokál – Nepivoda, Klouda, Pospíšil, Najman (81. Chovanec) – Čásenský, Deutsch, Barbarič (69. Kotajny), Matějka – Špidlen, Starý (77. Panchártek). Litomyšl: Koukola – Gyömber, Štoudek, Pešek, Jireček – Kundera, Kristek, Urbanec (83. Zeman), Urban (86. Vaško) – Severa (89. Horák), Folta (46. Škeřík).



Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Premiéra v krajském přeboru se mi hodnotí těžce. Úvod byl dle očekávání v režii hostů, ovšem po deseti minutách jsme převzali iniciativu. Podařilo se nám jít do vedení výstavní střelou Najmana a vytvořili jsme si i další tutovky, které ovšem zůstaly využity. A to byl jeden z klíčů našeho neúspěchu. Ve druhém poločase pokračovala naše aktivita, ovšem vyrobili jsme strašidelné individuální chyby. Ty vedly k jednoduchému vítězství hostů, branky jsme jim doslova darovali. Výsledek je krutý, byli jsme jim minimálně vyrovnaným soupeřem. Kluky musím za hru pochválit, spíš je mi jich líto.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání jsme nevstoupili zle, ale zhruba od 15. minuty jsme přestali hrát to, co jsme si před zápasem řekli. Neudrželi jsme míč na útočné polovině, vázla nám kombinace a nedařilo se získávat odražené balony. Navíc přicházely laciné ztráty ve středu pole, jednu z nich soupeř potrestal a zaslouženě se do poločasu ujal vedení. Po přestávce jsme změnili rozestavení, přidali na pohybu a nutno uznat, že i s pořádnou dávkou štěstí ze dvou autových vhazování vývoj otočili. Po zbytek času jsme soupeře prakticky do ničeho nepustili a ze dvou brejkových situací skóre navýšili. Pro domácí je výsledek hodně krutý, protože odehráli velmi dobrý zápas a myslím, že se v krajském přeboru určitě neztratí. My naopak musíme v dalších kolech přidat prakticky ve všem. Nicméně velmi pozitivní je, že jsme utkání dokázali ve druhém poločase obrátit.

Lanškroun – Moravská Třebová 3:3 (PK 3:1)

Fakta – branky: 6. z pen. a 66. Sita, 36. Ptáček – 13. Polák, 33. Bednář, 65. Konečný. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 2:5. ČK: 1:2 (30. Krejsar – 55. Fógl, 81. Kopa). Diváci: 300. Poločas: 2:2. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar, Popelář, Veselý – Sita, A. Kolomý (46. Richtr), Š. Kolomý (87. Marek), Komínek – Savych (76. Doležal), Ptáček. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Fógl, Krystl, Bubela – P. Mikšánek (57. Konečný), Petrila, Bednář, Novák, Sedláček (82. Štaffa) – Polák (76. Kudyn).

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: Fotbal měl od začátku dobrou úroveň, oboustranně byl fyzicky náročný. Neočekával jsem, že by mělo padnout tolik branek. Po půlhodině jsme přišli o vyloučeného stopera, navíc se soupeř dostal do vedení. Ještě do půlky vyrovnal Ptáček. Zdálo se mi, že jeden chybějící hráč nebyl až takový problém v naší hře. Poté se počet hráčů na hřišti srovnal. My jsme to využili k vedení 3:2, ale neudrželi jsme to, když se krásně trefil hráč hostů. Při penaltách vynikl gólman, první tři pokusy chytil. Druhý bod je na správném kontě, bereme ho. Divákům se zápas musel líbit.“



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Před utkáním bych byl s bodem spokojen, po utkání se dá říci, že jsem také, i když ne tolik. Uvidíme, jak bude tento zisk nakonec cenný. Měl jsem trochu obavy, protože domácí nastoupili beze změn oproti minulé sezoně, naopak nás postihly některé odchody a i vinou zranění a dovolených jsme nebyli kompletní. Nezačali jsme dobře a brzy inkasovali z penalty, ale nesrazilo nás to, po krásné kombinaci jsme srovnali a další náš pokus znamenal faul domácího obránce, jeho vyloučení a gól z trestného kopu. Do poločasu však bylo vyrovnáno, když jsme nezvládli jeden z nákopů na nebezpečnou dvojici Ptáček – Savych. Po přestávce měli naši krajní beci s těmito situacemi problémy, které řešili za cenu faulů a z toho vyplynuly dvě červené karty. Když jsme dostali třetí gól, nevypadalo to dobře, ale naštěstí mohl do hry naskočit po dlouhém zranění Konečný a zásluhou jeho nevídané střely do šibenice jsme vybojovali remízu, kterou jsme v závěrečných minutách s vypětím všech sil udrželi. Škoda penaltového rozstřelu, v němž jsme úplně vyhořeli.

Moravany – Svitavy 2:1

Fakta – branky: 87. Kříž, 90. + 2. J. Lukas – 42. D. Juřík. Rozhodčí: Zerzán (Makov). Hráno bez karet. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Moravany: B. Branda – Sokol, Záleský (12. Čáň, 90. Smejkal), J. Lukas, M. Lukas – D. Machatý, Beran, Hynek, Semerád – Kříž, Formánek. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek (46. Chlup), Czehowský, Veselský (75. Bednár) – Bartoš, Válek (85. J. Jukl), Škáva, Horák – D. Juřík, Leinweber (70. Vrabec).



Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: Začátek sezony nám nezačal úplně ideálně. Dva hráči základu odjeli na svatební cesty a v úvodu utkání se nám zranil jeden ze stoperů. Přes tyto překážky musím pochválit všechny ostatní za kvalitní výkon a zodpovědný přístup. V prvním poločase jsme si vytvořili dostatek stoprocentních šancí, ale ani jednu jsme nezužitkovali. Naopak soupeř skóroval z ojedinělé akce. Po přestávce jsme pustili Svitavy k jednomu vážnému ohrožení naší branky, podržel nás však gólman Branda. V závěru se nám podařilo vyrovnat a v nastavení jsme vydolovali tři body. Zcela zaslouženě.



Oldřich Palla, vedoucí družstva TJ Svitavy: První poločas byl z naší strany celkem dobrý. I když jako první zahrozili domácí střelou z přímého kopu do břevna, měli jsme navrch a dobrým pohybem soupeře přehrávali. Tuto převahu jsme vyjádřili gólem až tři minuty před přestávkou, když Válek potáhl míč a ideálně uvolnil Juříka. Druhá půle vypadala, jakoby nastoupila jiná družstva. Moravany začaly dominovat, v našich řadách to byl jeden velký zmatek, koledovali jsme si o průšvih. Paradoxně jsme mohli vedení navýšit, to by ovšem musel Škáva proměnit svoje sólo. A tak došlo k tomu nejhoršímu, co se mohlo stát, když domácí v 87. minutě po rozehraném trestném kopu a zaváhání ve středu obrany dokázali vyrovnat. A v nastaveném čase jsme znovu po standardní situaci a další nedůslednosti v defenzivě přišli i o remízu.

Další výsledky:

Holice – Chrudim B 4:3

Fakta – branky: 7. T. Jedlička, 13. Rek, 67. Rožek, 81. Václavek – 30. a 75. Sulík, 73. Čáp. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 6:2. Diváci: 200. Poločas: 2:1. Holice: Pšenička – Chvála, Řezníček, Hanč, Fotul – Rek (65. Křtěn), J. Jedlička, Rožek, Řehák – Václavek, T. Jedlička (78. Černý). Chrudim B: Gregovský – F. Holeček (46. Vácha), Zikmunda (85. Prokůpek), Kopecký, Drahoš – Skoumal (63. Voženílek), Čáp, Sulík, Linhart (85. Kužma) – Žalud, Luong Nguyen Bao.

Pardubičky – Luže 1:5

Fakta – branky: 57. Dojčán – 2. Kroutil, 20. Koukal, 44. Doša, 66. Fejl, 89. Veis. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 0:2. Diváci: 110. Poločas: 0:3. Pardubičky: Zahradník – Münzberger (76. Robovský), Norek, T. Svoboda, Froš – Libánský, Svatoň, Jonáš (73. Hátle), Buš (46. Zezulák) – Krejčí (46. Havelka), Tuťálek (46. Dojčán). Luže: Vostradovský – Koukal, Doša (73. Mráz), Malinský, Radouš – Fejl, Lacman, Naď, Mužíček (59. Klenor) – Kroutil, Veis.

Heřmanův Městec – Choceň 3:0

Fakta – branky: 34. Dvořáček, 40. Motl, 90. Levinský. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 5:3. Diváci: 220. Poločas: 2:0. Heřmanův Městec: Janda – Jablečník, Dvořáček, Straka, Mach – Hlaváč, Čáp, Motl (71. Salfický), Zrůst (29. Hauf) – Netušil, Levinský. Choceň: Simon – Heger, Zahálka, L. Novotný, V. Novotný (67. Matějka) – Sršeň, Coufal, Laky (73. Zachař), Voda (46. Beneš) – Gronych (46. M. Novotný), Fikejz.

Horní Ředice – Česká Třebová 1:3

Fakta – branky: 65. Skalický – 1. a 35. Borek, 44. Ezr. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 3:2. Diváci: 180. Poločas: 0:3. Horní Ředice: Češka – Židík, Ručka, Skalický, Nevřala – Lát (46. Kmoníček), Hrdý (57. Březina), Dujsík, Völkl – Dědič (72. Stárek), Morávek. Česká Třebová: Hotmar – Kubásek (70. Fučík), Roušar, Jiřánek, Klumpar (85. Gregor) – Sejkora, Müller, Švec, Flídr (46. Stolín) – Ezr (80. Deml), Borek (61. Křepela).

Třemošnice – Polička

Utkání se hraje ve středu 21. srpna na hřišti v Poličce.