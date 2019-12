Novabrik se ale i v tomto prostředí cítil skutečně jako doma, dosažené výsledky to názorně ukazují.

Futsal Zlín – Šakalí hněv Moravská Třebová 5:6 (0:5)

Branky: 27. a 31. Kovář, 32. a 35. Haloda, 34. Hřebačka – 1. a 22. Langer, 7. Lasovský, 2. Vogel, 17. M. Matocha, 18. Fialka.



Co všechno se může v sálovce stát? Řeklo by se, že vést o šest gólů znamená rozhodnutý duel. Ne vždy to tak ale je. V divokém utkání dvou diametrálně odlišných příběhů se v tom prvním Šakalům podařilo úplně všechno, na co sáhli, což vyústilo ve vedení 6:0. V tom druhém se totéž podařilo Zlínu a nebýt fantastického reflexivního zákroku Vykydala v poslední minutě, utkání by skončilo remízou. Jde o první výhru nad Zlínem v historii klubu.

VPS Novabrik Polička – SK SICO SC Jilemnice 5:2 (3:1)

Branky: 1. a 10. Poul, 29. a 39. Kovář, 5. Jílek – 8. Hampl, 34. Srkal.



Novabrik měl potíže s obsazením gólmanského postu, takže nemohl sáhnout pro nikoho jiného než letošního šedesátníka Jaroslava Dittricha, který týmů znovu pomohl, tak jako mnohokrát v minulosti. Duel s poslední Jilemnicí měli Poličští plně pod kontrolou a s jistotou ho dovedli k úspěchu.

VPS Novabrik Polička – Šakalí hněv Moravská Třebová 5:2 (1:1)

Branky: 8. a 36. Kovář, 23. Jílek, 37. Poul, 40. Mužík – 15. M. Matocha, 21. Fialka.

První okresní derby sezony nabídlo velmi zajímavý a svižný sport, který se mohl směle zařadit do nadprůměru celostátní ligy. Nechyběla dramatická zápletka, protože jakkoli skóre vypadá na pohled přesvědčivě, byli to Třebovští, kdo souboj rozehrál lépe. „Před turnajem jsme si dali za cíl získat šest bodů. Všechno nám hrálo do karet do našeho vedení 2:1 ve druhém poločase. Od té doby nás však Polička vyučovala z produktivity,“ mohl předseda klubu Petr Matoušek jen litovat, že Šakalové nedotáhli slibně rozehraný duel k bodovému zisku. To na poličské straně panovala pochopitelně daleko větší spokojenost. „Snad poprvé v sezoně jsme do puntíku splnili taktiku, jakou jsme si stanovili před zápasem. Klíčové bylo, že jsme byli v době, kdy se zápas za stavu 2:2 lámal, efektivní v koncovce a proměnili brejkové situace, což se nám doposud vůbec nedařilo. Mám radost i z našeho lepšícího se herního projevu. Jsem rád, že jsme si upevnili naše umístění v nejlepší čtyřce, to je náš cíl pro zbytek základní části soutěže. Musím pochválit rovněž soupeře, Moravská Třebová zahrála velmi dobře a pokud bude takto pokračovat dál, bude pro každého těžkým oříškem,“ uvedl poličský trenér František Švec.



Polička: J. Dittrich – Mužík, T. Švec, F. Švec, Jílek, Stejskal, Poul, Kovář.

Moravská Třebová: Vykydal – M. Matocha, R. Matocha, Holub, Fialka, Brázdil, Langer, Minx, Lasovský, Vogel.

Další výsledky:

4. turnaj: Zlín – Jilemnice 7:3, Chemcomex Praha – Sparta Praha 2:1 a Větřní 6:2, Kladno – Větřní 1:1 a Sparta Praha 2:4.

Pořadí:

1. Chemcomex Praha (22), 2. Zlín (18), 3. Sparta Praha (16), 4. Polička (15), 5. Větřní (10), 6. Moravská Třebová (9), 7. Kladno (4), 8. Jilemnice (0).