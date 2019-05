O prvořadé překvapení se postaral zachraňující se Dolní Újezd, který dokázal vynulovat ofenzivu vedoucího Lanškrouna a po bezbrankové remíze si ještě ke všemu vystřílel bonusový bod. Svitavy tentokrát nerozdávaly fotbalové laskominy, ale urvaly další vítězství, naopak moravskotřebovský Slovan zklamal v Žamberku. Domácí sice pravděpodobně sestoupí, ale to jim nebránilo v tom, aby jasnému favoritovi sebrali dva body.

26. KOLO:

Litomyšl – Heřmanův Městec 1:4

Než domácí pochopili, že se nacházejí na zeleném pažitu svého stadionu a hrají mistrovské utkání, třepotal se míč dvakrát za zády bezmocného gólmana Koukoly. A tento tristní šestiminutový úvod předznamenal průběh celého zápasu, v němž Jiskra předvedla snad nejslabší výkon sezony a omluvou jí nemůže být ani absence několika hráčů základu. Nebyla skoro schopna ohrozit svatyni soupeře a její zoufalé trápení ukončil až závěrečný hvizd.



Fakta – branky: 75. Kundera – 6. Salfický, 6. Zrůst, 64. Motl, 86. Netušil. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 3:1. Diváci: 77. Poločas: 0:2. Litomyšl: Koukola – Tomšů (46. Hromádka), Hašek, Gyömber, Jireček – Paclík, Svoboda, Kundera, Urban – Pešek, Tauer (68. Blajda). Heřmanův Městec: Žďánský – Jošt, D. Jablečník, Dvořáček, T. Zrůst – Svoboda (62. M. Jablečník), Motl, Mach, D. Zrůst (87. Musil) – Salfický, Netušil.

Svitavy – Holice 1:0

Zápas nepobral příliš fotbalové krásy. Dlouhé minuty se hra odbývala ve středu pole bez výraznějšího vzruchu před brankami a prakticky první vážnější příležitost na domácí straně skončila gólem, když se po ostrém centru do šestnáctky hlavou prosadil Czehowský. Také hosté měli do poločasu jednu gólovku, ale Rožek v tutové pozici na malém vápně netrefil pořádně balon. Ani po změně stran se diváci neměli moc na co koukat. Domácí se sice snažili pojistit vedení, více než střelecké příležitosti ovšem sbírali ofsajdy. Když ve velké šanci netrefil branku osamocený Vacek, začali se strachovat o výsledek a tyto obavy je pustily teprve se závěrečným hvizdem rozhodčího. Hosté sice byli směrem dopředu poměrně bezzubí, přesto si domácí po několika výpadech a standardních situacích oddechli. Výhra to nebyla kdovíjak krásná, ale počítá se.

Fakta – branka: 27. Czehowský. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 1:4. Diváci: 123. Poločas: 1:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – Chlup, M. Čížek, F. Čížek (68. Škáva), Drašar – Leinweber (86. Špička), D. Juřík (81. A. Novák). Holice: Pšenička – Machatý, Prokop (69. Starý, 82. Kopřiva), Jedlička, Fotul – Řehák, Semínko, Růžička (57. Chvála), Velinský – Rožek, Černý.

Lanškroun – Dolní Újezd 0:0 (PK 7:8)

Takhle se bojuje o záchranu v krajském přeboru! Disciplinovaný a zodpovědný výkon podpořený výbornými individuálními výkony, spolehlivým Janeckým v brance, bojovnost, obětavost i v nekompletním složení, trocha štěstí při střelách soupeře do břevna, a fanoušci lídra se najednou nestačili divit. Závěr odehráli hosté pod značným tlakem, ale všechny kritické momenty ustáli. Nadto uspěli i v penaltách a tyhle dva body pro ně mohou mít v konečném účtování cenu zlata. S nimi nikdo nepočítal.



Fakta – rozhodčí: Poláček (Chrudim). Hráno bez karet. Diváci: 220. Poločas: 0:0. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček (5. Marek, 65. Jaroš), Popelář, Krejsar, Karlík (46. A. Kolomý) – Macháček, Š. Kolomý, Sita, Doležal (88. Pecháček) – Ptáček, Komínek. Dolní Újezd: Janecký – Rejman, Mandlík, Čejka, Kubásek – Fulík, Drahoš, Klusoň, Vrabec – Váně (89. D. Frank), Frňka (70. Pravec).

Žamberk – Moravská Třebová 1:1 (PK 4:1)

Na půdě posledního celku tabulku zaváhal Slovan, což ho v boji o přední pozici musí mrzet. Zaskočila ho rychle inkasovaná branka po necelých pěti minutách. Dlouho potom hledal způsob, jak se dostat přes obětavou defenzivu outsidera. Povedlo se mu to v nástupu do druhé půlky, kdy Petrila vyrovnal, ale z dalšího tlaku nic nevytěžil. A ztrátu potom ještě prohloubil zcela pokažený rozstřel.



Fakta – branky: 5. Jírů – 51. Petrila. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 3:2. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (63. Skoták), Rudolecký, Vaňous, Zach – Kotyza, Jírů (88. Plundra), Franke, Ďuriš (81. Huška), Bartoš (90. Kašpar) – Dvořák. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (85. Mikšánek), Pinkava, Novák, Bubela – Štaffa, Bednář, Petrila, Válek – Kudyn (46. Strnad), Polák (89. Vykydal).

Další výsledky KP Pardubicka:

Letohrad – Třemošnice 7:2

Fakta – branky: 3. a 57. Trnka, 18. a 28. Kabourek, 8. Kail, 59. Čada, 88. Hiller – 29. vlastní (Macek), 72. D. Forman. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). Hráno bez karet. Diváci: 100. Poločas: 4:1. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek (74. Pokorný), Kail, Šponar (77. Preclík) – Smíšek (61. Lorenc), Bartoň, Čada, Chládek – Kabourek, Trnka (70. Hiller). Třemošnice: Vojáček (70. Mrázek) – Jelínek, Mejtský, Petr, T. Forman – J. Vančura, P. Šindelář, M. Šindelář, D. Forman – Hejcman, Král.

Česká Třebová – Moravany 2:1

Fakta – branky: 13. Müller, 88. Krystl – 84. M. Lukas. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Česká Třebová: M. Ezr – Jiřánek, Krystl, Sejkora, Švec – Langer, Roušar (80. Pachl) – O. Ezr (89. Gregor), Müller, Grepl – Stolín (70. Křepela). Moravany: B. Branda – M. Lukas, J. Lukas, Semerád, Knotek – Sokol, Hynek, Beran (46. Blajda), Hurta – Komárek, Vařečka (77. Kříž).

Hlinsko – Chrudim B 3:1

Fakta – branky: 10. Vašek, 72. Volf, 90. Kyncl – 59. F. Holeček. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (79. Švec). Diváci: 110. Poločas: 1:0. Hlinsko: Krčil – Klika (69. Dostál), Nevole, Vašek (87. Zub), Volf, Hlouš, Portyš (82. Machovec), Tulach (64. Cach), Křivka, Vukliševič, Solnička (46. Kyncl). Chrudim B: Gregovský – Jindrák (46. Petržíla), F. Holeček, Kopecký, Zikmunda – Friček,Tlapák, Rejfek (57. Voženílek), Zrůst – Linhart (57. Pylyp), V. Holeček (46. Švec).

Choceň – Luže 0:2

Fakta – branky: 43. Malinský, 50. Fejl. Rozhodčí: Papáček (Kolín). ŽK: 3:1. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Choceň: Gerčák – Coufal, Krejza, Lebeda – Zahálka – Baborák, Sršeň, Novotný, Vondra (65. Fikejz, 84. Zachař) – Klofanda, Rozlívka. Luže: O. Klenor – Roubínek, Lacman, Mocanu, Veis – Fejl, Holub, Shejbal, Malinský (85. Janoušek) – Kroutil, D. Klenor.

Pořadí:

1. Lanškroun (58), 2. Letohrad (55), 3. Moravská Třebová (51), 4. Svitavy (49), 5. Litomyšl (47), 6. Hlinsko (46), 7. Chrudim B (44), 8. Luže (39), 9. Česká Třebová (38), 10. Heřmanův Městec (38), 11. Holice (36), 12. Moravany (35), 13. Choceň (33), 14. Třemošnice (22), 15. Dolní Újezd (22), 16. Žamberk (14).