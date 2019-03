Letošní edice Final Four, jehož dějištěm byly o uplynulém víkendu Otrokovice, napsala do tohoto „seriálu“ další pozoruhodnou kapitolu.

Jedním z aktérů byl rovněž celek VPS Novabrik Polička, obhájce mistrovského titulu a pravidelný účastník každoročního vyvrcholení sálovkářské sezony.



A znovu to v jeho podání nebyla v žádném případě nuda, ostatně to by v případě poličského mančaftu snad jinak být nemohlo, vždyť na mnohé pozoruhodnosti z let minulých zapomenout nelze.



Obhajobou to nedopadlo, to je potřeba zdůraznit hned úvodem. A že to Poličské bolí a mrzí, o tom také nemůže být sporu, protože minimálně k účasti ve finálovém duelu byli velmi blízko. První semifinále vyhráli, ve druhém vedli, ale potom přišly velké sparťanské chvíle korunované obratem a vynucením si tzv. „zlatého poločasu“. A tenhle boj do posledního dechu tentokrát ukázal Poličce svoji odvrácenou tvář, a to vinou jediného zásahu z pražských kopaček.



Ale zpět na začátek semifinálového dvojzápasu. Nečekalo se od něho, že by přinesl extra gólovou přestřelku, přece jen, oba rivalové se vyznačují kvalitní hrou dozadu, mají výtečné gólmany, navíc se předpokládala minimálně zpočátku opatrnost.



Co mohlo podobný scénář změnit? Rychlý gól! Stalo se, sparťan Macko se trefil po necelých šesti minutách a stavidla hry se tím pádem musela otevřít. Poličce se během dvou minut povedlo vývoj vrátit, stejný muž, jenž účet prvního poločasu zahájil, jej však rovněž zakončil.



Po změně stran pokračovala napínavá bitva, ve které Novabrik ještě jednou odskočil a Sparta znovu vyrovnala. Bylo jasné, že v posledních deseti minutách může rozhodnout jediný okamžik a byla jím poličská akce zakončená ve 36. minutě Vondrou.



Vítězství v prvním duelu pro Novabrik znamenalo, že v odvetě mu stačí k postupu do finále uhrát nerozhodný výsledek. Byl to opět Vondra, kdo hned zkraje odvety poslal svůj tým do vedení, což pro taktiku znamenalo jediné – Polička vsadí na důslednou obranu, kterou umí hrát, bude čekat na brejkové příležitosti a nechá soupeře vymýšlet a dobývat. Sparťané ale klíč k poličské defenzivě našli poměrně brzy, Macko vyrovnal a začínalo se znovu.



Pořád to byl výsledek, který by obhájcům na postup do nedělního finále stačil, jenže ho neudrželi. Rozhodující gól vstřelil Hrdý, Polička nedokázala reagovat a to znamenalo jediné. Protivníka pro Chemcomex, který si v obou zápasech bezpečně poradil s Kladnem, určí „zlatý poločas“.



Tedy dalších dvacet minut čistého času po dvou fyzicky i psychicky mimořádně náročných zápasech. Komu zůstalo více sil, kdo v sobě najde více odhodlání zabojovat, obětovat se, udělat ještě krůček navíc pro týmový úspěch?



Mimochodem před rokem Novabrik právě přes „zlatý poločas“ na své titulové cestě uspěl, tentokrát ovšem okusil opačné emoce. Ve strhující bitvě rozhodl jediný gól, pět minut před koncem ho vstřelil Minha a Polička přes závěrečný nápor vyrovnat nedokázala. Hráči obou týmů nechali na hřišti úplně všechno, radovat se mohl pouze jeden a byla to šťastnější Sparta…

DRAMATICKÁ BITVA

Do boje o bronz nastoupili poličští futsalisté pod vlivem zklamání ze sobotního neúspěchu a se 100 minutami čistého času v nohách. Medaili však chtěli, brzy však zjistili, že Kladno nebude snadnou kořistí.



Hrál se poměrně otevřený zápas s řadou šancí na obou stranách. Adria byla nebezpečná hrou přes pivota Kaválka, z čehož vyplynulo několik standardních situací, ale Slaný při nich svoje mužstvo držel. Celkově se hrálo hodně „od podlahy“, boj to byl na utkání „pouze o třetí místo“ dost vyhecovaný.



Kuriózní vlastenec kladenského Caizla otevřel druhou půlku. Adria pak stále více unaveného soupeře dostala pod silný tlak, ale zahodila, co se dalo. Sedm minut před koncem byl vyloučen gólman Slaný, mezi tyče šel Stejskal a hrubkou při rozehrávce datoval soupeři vyrovnání na 1:1.



Už předtím měli Poličští dvě tutovky na 2:0, místo jejich proměnění se zdálo, že odjedou bez cenného kovu. Jenže přišla poslední minuta a rychlý kontr Poula, který na půlce vyhrál klíčový souboj, utekl a podél gólmana Kučery rozhodl, že Polička ani letos nevypadla z top trojky!

Final Four celostátní ligy v Otrokovicích:

Semifinále: Chemcomex Praha – FK Adria Kladno 6:0 a 3:1 (postoupil Chemcomex Praha), VPS Novabrik Polička – AC Sparta Praha 4:3 a 1:2, „zlatý poločas“ 0:1 (postoupila Sparta Praha).



Utkání o 3. místo: VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 2:1.



Finále: Chemcomex Praha – AC Sparta Praha 4:1.



Hodnocení turnaje očima poličských sálovkářů vyjde v průběhu týdne.