Svitavsko – Stačila trocha štěstí a přepisovaly by se sálovkářské dějiny. Moravskotřebovské „Nagano“ se však nekonalo a Šakalí hněv musí na svůj první postup na finálový turnaj celostátní ligy dál čekat.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: archiv klubu

Rozhodující třetí čtvrtfinále na půdě Sparty měli hosté výborně rozehrané, tím více přijde nepříznivé skóre k vzteku…



Velká škoda!



Viktor Žampa. Tohle jméno Šakalové asi jenom tak ze svých hlav nedostanou. Právě tento futsalista se dvěma góly v posledních deseti minutách hry postaral o to, že jejich sny zůstaly nesplněny.



„Bylo to vyrovnané utkání, Spartu hodně podržel brankář Bellada. Myslím, že na počet šancí jsme vyhráli, ale všechno většinou mířilo do míst, která stihl pokrýt,“ ohlédl se za urputnou bitvou manažer Šakalů Petr Matoušek.



Hosty poslal v průběhu prvního poločasu dvakrát do vedení Prokeš, těsný náskok drželi až do poloviny druhé části hry, to už však Sparta začala šturmovat k ofenzivě. Pořád za stavu 1:2 chytil třebovský brankář Vykydal penaltu, ale na dvě střely produktivního Žampy nestačil.



„Zápas rozhodly naprosté maličkosti, na tým jsem pyšný. Posouváme se pozvolna, nejsou to mílové kroky, ale postupné krůčky. Dalším z nich bude na přelomu dubna a května Pohár UEFS ve Španělsku, kam pojedeme s našimi slovenskými posilami,“ uvedl Petr Matoušek. „Rád bych poděkoval všem našim fanouškům za podporu, byla skutečně neuvěřitelná. Tím více nás všechny mrzí, že to s postupem nevyšlo,“ uzavřel.



Jediným zástupcem regionu na finálovém turnaji ligy, který se hraje o nadcházejícím víkendu v Otrokovicích, tudíž bude obhájce titulu z loňského roku VPS Novabrik Polička. Ten se v semifinále utká právě se Spartou a půjde o reprízu boje o zlato z předešlé sezony. Druhou dvojici vytvoří vítěz základní části Chemcomex Praha a Kladno, které až po penaltovém rozstřelu vyřadilo ve třetím semifinále Zlín a poprvé si díky tomu zahraje o medaile.

Celostátní liga, čtvrtfinále play off: