Nejvyšší soutěž stojí na prahu dalšího ročníku. Startovat v ní bude osm klubů, žádné nové jméno nepřibylo, naopak jedno ubylo, po roční zkoušce se zpátky do futsalového světa vrátil Vyškov.

Základní část ligy obstará od listopadu do ledna celkem sedm hracích víkendů, vždy se budou hrát dva čtyřčlenné turnaje. Následovat budou čtvrtfinálové série a na závěr jako obvykle Final Four o titul a další medailová umístění.

VPS NOVABRIK POLIČKA

Mnohonásobní medailisté z minulých let vstupují do sezony s obavami. „Náš kádr by se neměl příliš změnit, ačkoli jeden velký otazník máme. Co je ale problém, jsou zdravotní problémy většího počtu kluků, u kterých je nejisté, zda a v jakém stavu budou moci hrát. Minimálně zkraje sezony tak budeme sestavu lepit. Možnosti na doplnění týmu moc nevidím, ale jestliže k tomu nebudu vyloženě donucen okolnostmi, tak nechci do Poličky brát lidi odjinud,“ svěřil se trenér František Švec.



„Pochopitelně vím, že jako VPS Novabrik jsme si vybudovali určité jméno a nemohu vyslovit jiný cíl než postup na Final Four, současně však tuším, že v tomto ročníku to bude velice těžké, možná nejtěžší za dobu našeho působení v lize. Samozřejmě se o to popereme, ale o optimistickém výhledu se zatím příliš mluvit nedá,“ zůstal zkušený kouč opatrný.

FK SLOVAN ŠAKALÍ HNĚV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Šakalové vstupují do své páté ligové sezony. Na finálovém turnaji dosud nehráli a tahle výzva se před nimi pořád tyčí. „Snažíme se každý rok posouvat výše a zkoušíme, kam až můžeme zajít, kde jsou ty naše meze. Na soupisce najdeme odolné a hlavně multifunkční hráče, které spojuje láska k Moravské Třebové a vždy bojují v dresu s arkádami jako o život,“ vyjádřil se vedoucí týmu Jan Trefil.



Třebovští futsalisté musí znovu využít pohostinnosti mohelnické haly, neboť v domovském městě odpovídající sportoviště chybí. „Tohle je kámen úrazu. V Moravské Třebové není sportovní hala potřebných rozměrů, která by nám umožňovala pořádat významné akce a hrát ligové zápasy. Vnímáme ale, že poptávka po takovém sportovišti ve městě roste a doufáme, že si jednou zahrajeme opravdu doma,“ dodal Trefil.

Účastníci celostátní ligy 2019/2020:

VPS Novabrik Polička

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová

Chemcomex Praha

Bombarďáci Větřní

Futsal Zlín

SK SICO SC Jilemnice

FK Adria Kladno

Sparta Praha

Program:

1. KOLO (sobota 9. listopadu) – Mohelnice: Jilemnice – Polička a Moravská Třebová, Zlín – Moravská Třebová a Polička. Český Krumlov: Kladno – Chemcomex a Větřní, Sparta – Větřní a Chemcomex.



2. KOLO (sobota 23. listopadu) – Praha: Moravská Třebová – Větřní a Sparta, Zlín – Sparta a Větřní. Zruč nad Sázavou: Jilemnice – Kladno a Chemcomex, Polička – Chemcomex a Kladno.



3. KOLO (sobota 30. listopadu) – Praha: Moravská Třebová – Kladno a Chemcomex, Zlín – Chemcomex a Kladno. Jilemnice: Sparta – Polička a Jilemnice, Větřní – Jilemnice a Polička.



4. KOLO (sobota 14. prosince) – Polička: Jilemnice – Zlín a Polička, Moravská Třebová – Polička a Zlín. Praha: Větřní – Kladno a Chemcomex, Sparta – Chemcomex a Kladno.



5. KOLO (sobota 4. ledna) – Zlín: Sparta – Moravská Třebová a Zlín, Větřní – Zlín a Moravská Třebová. Polička: Kladno – Jilemnice a Polička, Chemcomex – Polička a Jilemnice.



6. KOLO (sobota 11. ledna) – Jilemnice: Větřní – Polička a Jilemnice, Sparta – Jilemnice a Polička. Mohelnice: Chemcomex – Zlín a Moravská Třebová, Kladno – Moravská Třebová a Zlín.



7. KOLO (sobota 30. listopadu) – Praha: Větřní – Chemcomex a Sparta, Kladno – Sparta a Chemcomex. Zlín: Jilemnice – Moravská Třebová a Zlín, Polička – Zlín a Moravská Třebová.