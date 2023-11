Úvodním turnajem byl rozehrán nový ročník celostátní ligy v sálovém fotbale, znovu za dvojnásobného zastoupení týmů ze Svitavska. A start se jim povedl, když Polička uspěla na sto procent a Moravské Třebové chybělo ke stejnému počinu několik sekund. Vynahradila si to ovšem historicky nejvyšší výhrou za dobu svého působení v nejvyšší soutěži.

Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: Petr Matoušek

V celostátní lize zůstalo pro nadcházející ročník osm družstev, skončil její dlouholetý účastník z Jilemnice. Rovněž v Poličce byli po minulé sezoně hodně na vážkách, zda při vleklých personálních potížích pokračovat, nakonec se jim však povedlo rozšířit kádr a znovu vyrazili do akce. „Měli bychom mít celkem zhruba šest sedm lidí navíc. Uvidíme, jak se komu z nich podaří adaptovat na specifika sálového fotbalu, ale věřím tomu, že ve spojení s našimi zkušenými hráči by to mohlo fungovat,“ řekl trenér František Švec. S premiérovým vystoupením na turnaji ve Zlíně byl spokojen především po výsledkové stránce. „Sice jsme dvakrát vyhráli, ale herně to neslo všechny příznaky začátku sezony – nerozehranost, nepřesnost, míč nám často překážel. Také jsme na můj vkus příliš chybovali v obranné činnosti, takže podstatnou zásluhu na našich vítězstvích měl Ondra Slaný, který nás v obou zápasech držel nad vodou. Šest bodů je zlatých, ale nemůžeme je přeceňovat. Štěstí se sice přiklonilo na naši stranu, ale herně to žádná sláva nebyla,“ uznal poličský lodivod.

Šakalové do úvodního utkání vstoupili svým klasickým stylem „po hlavě všechno do útoku“. V průběhu prvních dvou minut si vypracovali dvě vyložené šance, které ale pohříchu gólem neskončily. „Varnsdorf se z úvodního tlaku vysvobodil nejlépe, jak mohl, a vstřelil branku. Poté jsme zapnuli i motory, otočili výsledek a do koncovky šli s těsným náskokem. V té se ale soupeř nadechl k závěrečnému náporu a korunoval ho necelých těsně před koncem šťastným vyrovnáním. Remíza nás zdravě naštvala a odnesl to domácí Zlín. Výsledkem byla historicky nejvyšší výhra Moravské Třebové v celostátní lize,“ pospal dění na turnaji vedoucí mužstva Petr Matoušek.

Druhé dějství celostátní ligy je na pořadu o víkendu 2. a 3. prosince. Moravskotřebovští sáloví fotbalisté zamíří do Českých Budějovic, kde je čekají duely s Větřním a Rudolfovem. Polička se představí ve sportovní hale v Praze-Kunraticích proti Chemcomexu Praha a Kladnu.

CELOSTÁTNÍ LIGA – 1. KOLO: Futsal Varnsdorf – VPS Stavoblock Polička 0:1 (0:0). Branka: 23. Mazel. Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Varnsdorf 2:2 (1:1). Branky: 15. Lasovský, 27. Brázdil – 5. Šindelář, 40. Bulejko. Futsal Zlín – VPS Stavoblock Polička 1:2 (1:0). Branky: 20. Kovář – 26. Bednář, 36. Mazel. Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín 7:0 (4:0). Branky: 6., 15. a 36. Pazdera, 12. Brabec, 20. Lasovský, 22. Brázdil, 31. Vlk.

Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Mužík, Trojánek, Bednář, Hynek, Vondra, Mazel, Pulkrábek.

Moravská Třebová: Vykydal – Brázdil, Novotný, Lapčík, Lasovský, Brabec, Pazdera, Vlk, Matocha.

Další výsledky 1. kola:

Chemcomex Praha – FK Adria Kladno 1:0 a PCO Rudolfov 3:3, Bombarďáci Větřní – FK Adria Kladno 2:1, a PCO Rudolfov 0:4.